Neues aus Altholz
Holz in Innenräumen sorgt für ein besseres Raumklima, es fühlt sich im Vergleich zu Stahl, Glas oder Plastik angenehm, natürlich und warm an. Andererseits: Laut einer Studie des “Worldwide Fund for Nature” (WWF), verbrauchen wir Deutschen doppelt so viel Holz, wie Menschen in anderen Ländern im globalen Durchschnitt. Deutschland gilt demnach ein Hoch-Konsumland in Sachen Holz. Eine mögliche Lösung? Altes Holz, das ein zweites Leben bekommt. Wie in der Möbeltischlerei von Matthias Graichen:
Von der Sonnenterrasse ins Brillengeschäft
Dielen, die auf der Terrasse eines Hotels auf der Insel Sylt Wind, Sonne und Sand ausgesetzt waren, sind jetzt dort verbaut, wo Menschen wieder den vollen Durchblick erhalten — bei einem Optiker in Sachsen, der mehrere Ladengeschäfte hat. Aber bevor alte Terrassen-Dielen bereit sind für ein zweites Leben, braucht es einige Handgriffe, erklärt der Fachmann: Das Holz wird monatelang aufgestapelt und getrocknet, dann wird es geschliffen, speziell gebürstet und geölt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommen da ganz automatisch mit:
Für diese Folge von „Mission Energiewende“ hat Host Ina Lebedjew mit Matthias Graichen gesprochen, er ist Tischler in siebter Generation und betreibt zusammen mit seiner Schwester eine Möbelwerkstatt im sächsischen Frohburg.