Neues aus Altholz

Holz in Innenräumen sorgt für ein besseres Raumklima, es fühlt sich im Vergleich zu Stahl, Glas oder Plastik angenehm, natürlich und warm an. Andererseits: Laut einer Studie des “Worldwide Fund for Nature” (WWF), verbrauchen wir Deutschen doppelt so viel Holz, wie Menschen in anderen Ländern im globalen Durchschnitt. Deutschland gilt demnach ein Hoch-Konsumland in Sachen Holz. Eine mögliche Lösung? Altes Holz, das ein zweites Leben bekommt. Wie in der Möbeltischlerei von Matthias Graichen:

Uns hat es leid getan, dass wir so viele Rohstoffe, die wir bei unseren Kunden demontieren, wegschmeißen müssten oder sollten. Natürlich könnte man die Sachen auch verheizen. Aber die Qualität und die Substanz von den Brettern ist so gut, dass wir einfach gesagt haben, lass uns probieren, daraus eine neue Verwertung zu finden. Matthias Graichen, Tischler in siebter Generation und Landesinnungsmeister Sachsen Foto: Ina Lebedjew

Von der Sonnenterrasse ins Brillengeschäft

Dielen, die auf der Terrasse eines Hotels auf der Insel Sylt Wind, Sonne und Sand ausgesetzt waren, sind jetzt dort verbaut, wo Menschen wieder den vollen Durchblick erhalten — bei einem Optiker in Sachsen, der mehrere Ladengeschäfte hat. Aber bevor alte Terrassen-Dielen bereit sind für ein zweites Leben, braucht es einige Handgriffe, erklärt der Fachmann: Das Holz wird monatelang aufgestapelt und getrocknet, dann wird es geschliffen, speziell gebürstet und geölt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommen da ganz automatisch mit:

Der Klimaschutz ist natürlich im Kopf mit drin — jeder Baum, den ich nicht fällen muss, filtert weiterhin CO2 aus der Luft. Und das im Hinterkopf zu haben, gibt der Sache schon genug Grund: Ich nehme ein Material, das schon mal verwendet wurde und arbeitet das auf. Und der Baum, den ich jetzt hier wiederverwende, muss nicht gefällt werden. Matthias Graichen, Geschäftsführer Graichen Bau- und Möbelwerkstätten

Für diese Folge von „Mission Energiewende“ hat Host Ina Lebedjew mit Matthias Graichen gesprochen, er ist Tischler in siebter Generation und betreibt zusammen mit seiner Schwester eine Möbelwerkstatt im sächsischen Frohburg.