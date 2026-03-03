Play
Bild: Eingelagerte Terrassendielen in der Bau- und Möbeltischlerei Graichen. | Ina Lebedjew, detektor.fm

Mission Energiewende | Neues aus Altholz

„Jeder Baum, den ich wiederverwende, muss nicht gefällt werden“

Holz in Hotels, Büros und Wohnungen hat für viele Menschen einen Wohlfühlfaktor. Und Fachleute schwärmen, denn der nachwachsende Rohstoff Holz hat im Vergleich zu anderen Bau-Materialien eine ausgezeichnete Öko-Bilanz. Geht da noch mehr?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Neues aus Altholz

Holz in Innenräumen sorgt für ein besseres Raumklima, es fühlt sich im Vergleich zu Stahl, Glas oder Plastik angenehm, natürlich und warm an. Andererseits: Laut einer Studie des “Worldwide Fund for Nature” (WWF), verbrauchen wir Deutschen doppelt so viel Holz, wie Menschen in anderen Ländern im globalen Durchschnitt. Deutschland gilt demnach ein Hoch-Konsumland in Sachen Holz. Eine mögliche Lösung? Altes Holz, das ein zweites Leben bekommt. Wie in der Möbeltischlerei von Matthias Graichen:

Uns hat es leid getan, dass wir so viele Rohstoffe, die wir bei unseren Kunden demontieren, wegschmeißen müssten oder sollten. Natürlich könnte man die Sachen auch verheizen. Aber die Qualität und die Substanz von den Brettern ist so gut, dass wir einfach gesagt haben, lass uns probieren, daraus eine neue Verwertung zu finden.

Matthias Graichen, Tischler in siebter Generation und Landesinnungsmeister Sachsen

Matthias Graichen, Tischler in siebter Generation und Landesinnungsmeister SachsenFoto: Ina Lebedjew

Von der Sonnenterrasse ins Brillengeschäft

Dielen, die auf der Terrasse eines Hotels auf der Insel Sylt Wind, Sonne und Sand ausgesetzt waren, sind jetzt dort verbaut, wo Menschen wieder den vollen Durchblick erhalten — bei einem Optiker in Sachsen, der mehrere Ladengeschäfte hat. Aber bevor alte Terrassen-Dielen bereit sind für ein zweites Leben, braucht es einige Handgriffe, erklärt der Fachmann: Das Holz wird monatelang aufgestapelt und getrocknet, dann wird es geschliffen, speziell gebürstet und geölt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommen da ganz automatisch mit:

Der Klimaschutz ist natürlich im Kopf mit drin — jeder Baum, den ich nicht fällen muss, filtert weiterhin CO2 aus der Luft. Und das im Hinterkopf zu haben, gibt der Sache schon genug Grund: Ich nehme ein Material, das schon mal verwendet wurde und arbeitet das auf. Und der Baum, den ich jetzt hier wiederverwende, muss nicht gefällt werden.

Matthias Graichen, Geschäftsführer Graichen Bau- und Möbelwerkstätten

Für diese Folge von „Mission Energiewende“ hat Host Ina Lebedjew mit Matthias Graichen gesprochen, er ist Tischler in siebter Generation und betreibt zusammen mit seiner Schwester eine Möbelwerkstatt im sächsischen Frohburg.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen