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Bild: ZOON Podcast Week | Andreas Wiese

Mission Energiewende | Ranga Yogeshwar

„Kultur ist die eigentliche Aufgabe, der Schlüssel!“

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar beschäftigt sich schon lange mit Innovation, Nachhaltigkeit und Zukunft. In diesem Live-Podcast auf der ZOON Podcast Week in Düsseldorf sprechen wir über den „großen Umbruch“ und die Frage, wie Innovation unsere Gesellschaft verändert.

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KI, Wertewandel und die Frage nach dem guten Leben

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar sieht die Gesellschaft mitten in einem tiefgreifenden Umbruch: Künstliche Intelligenz, neue Technologien und digitale Überwachung eröffnen ungeahnte Möglichkeiten, werfen aber auch grundlegende Fragen auf. Besonders kritisch sieht Yogeshwar, dass KI Menschen zunehmend Denkprozesse abnimmt.

Die KI stiehlt uns im Moment die Prozesse. Ob man schreibt, ob man Musik macht… und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir an einigen Stellen sagen: Stopp.

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar

Wissenschaftsjournalist Ranga YogeshwarFoto: Andreas Wiese

Statt jede Innovation automatisch als Fortschritt zu feiern, müsse die Gesellschaft genauer hinschauen: „Was hilft uns wirklich, und worauf können wir verzichten?“ Für Yogeshwar ist dabei auch ein Wertewandel entscheidend. Die zentrale Aufgabe sei deshalb nicht allein, bessere Technologien zu entwickeln, sondern einen bewussteren Umgang mit ihnen zu finden.

Nachhaltigkeit braucht kulturellen Wandel

Auch beim Klimaschutz reicht technische Innovation allein aus Yogeshwars Sicht nicht aus. Zwar würden weltweit immer mehr erneuerbare Energien ausgebaut, gleichzeitig verbrauche die Menschheit enorme Mengen an Ressourcen. Wer fossile Technologien einfach durch elektrische Alternativen ersetze, ohne den eigenen Konsum zu hinterfragen, löse das Problem nicht grundsätzlich. Besonders der Blick auf die eigenen Kinder und Enkel mache deutlich, welche Verantwortung heutige Generationen tragen.

Wir missbrauchen ‚Zukunft‘ als Mülleimer für unerfüllte Wünsche. Aber wir müssen uns klar werden: Diese Zukunft wird für die Generation, die man jetzt auf dem Arm tragen kann, eines Tages Gegenwart werden.

Ranga Yogeshwar, Journalist, Buchautor und Speaker

Trotz der Klimakrise und politischer Rückschläge sieht Yogeshwar Grund zur Hoffnung: Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien zeige, dass Veränderung möglich ist. Dafür brauche es Mut, Kreativität und die Bereitschaft, selbst ins Handeln zu kommen.

Warum Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Einschränkungen und moralische Vorwürfe für wenig hilfreich hält und worum es stattdessen gehen sollte, das erzählt er in dieser Live-Podcast-Folge von „Mission Energiewende“ im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew auf der Bühne der ZOON Podcast Week in Düsseldorf.

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