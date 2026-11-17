Diesen Herbst bin ich in Hamburg auf einem Kongress gewesen, auf dem Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen und Bereichen zusammengekommen sind: Forschende, MeteorologInnen, KlimaaktivistInnen, ArtenschützerInnen, Menschen aus der Wirtschaft, Fachleute aus Behörden und natürlich auch Medienleute und JournalistInnen. Es gab unfassbar viele interessante Themen, Impulse und Perspektiven, aber auch ein paar super klare Botschaften, die mir hängen geblieben sind.

Erstens: 2026 war ein wirklich krasses Jahr, das wir nicht so schnell vergessen werden. Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes, formuliert es in seinem Papier zur Eröffnungspressekonferenz so: Der Sommer 2026 mit seinen außergewöhnlich langen und intensiven Hitzewellen und der schon seit dem Frühjahr anhaltenden Trockenheit hat buchstäblich Spuren hinterlassen und ist vielen sehr deutlich in Erinnerung.

Zweitens: Dieser Sommer war vielleicht noch der kälteste für den Rest unseres Lebens. Auf dem Extremwetterkongress in Hamburg klingt das so: Jedes Jahrzehnt ist seit den 1960er Jahren deutlich wärmer als das vorherige. Aber nicht nur die Durchschnittstemperaturen steigen, auch die Zahl der Tage mit Lufttemperaturen von mindestens 30 Grad Celsius, der sogenannten Hitzetage, nimmt rasant und in bedenklichem Maße zu. Seit den 1950er Jahren haben sich die Hitzetage von drei auf durchschnittlich zwölf Tage vervierfacht.

Und drittens: Extremwetter sind stille Killer. Sie können uns und unsere Lieben das Leben kosten. Wir müssen lernen, das ernst zu nehmen. Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst formuliert es in seiner Pressemitteilung zum Auftakt des Kongresses so: Hitzewellen bedeuten eine extreme gesundheitliche Belastung, vor allem für ältere Menschen, Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit Vorerkrankungen. Hitze verursacht von allen Extremwetterereignissen die höchsten Todeszahlen. Über 16.000 Tote infolge von Hitze schätzt das Robert Koch Institut für den Sommer 2026.

In einer Sache sind sich führende Fachleute und MultiplikatorInnen auf diesem Kongress einig: Wir müssen dranbleiben an der Klimakommunikation. Und das machen wir sowieso schon seit vielen Jahren verlässlich jede Woche, aber eben auch mit diesem Schwerpunkt hier. In den nächsten Folgen sprechen wir über Klimakommunikation, Extremwetterereignisse, die Zukunft und über Verantwortung. Das hier ist der Klima Podcast von detektor.fm. Ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid. Ich bin eure Host Ina Lebedjew. Los geht’s!

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Wie passt eigentlich ein komplexes Thema wie die Klimakrise auf diese winzigen Kacheln auf Insta? Ann Sophie Henne ist Klimajournalistin und hat mit Robin Jüngling und Annika Lelage einen klimajournalistischen Instagram-Kanal ins Leben gerufen. Der heißt Nachhaltig Kritisch, und darüber sprechen wir.

Zum Einstieg in unser Gespräch hat mir Ann Sophie erzählt, was es damit genau auf sich hat. Das ist damals im Studium entstanden, tatsächlich als Idee, und ist so ein bisschen aus der Intention heraus entstanden, dass 2018/2019 Instagram eine Bilderplattform war, damals noch. Und der Hashtag Nachhaltigkeit eben sehr geprägt war von Lifestyle-Themen und grünem Konsum. Also es war so ein bisschen: Hier ist ein super schönes Foto von der Warmusternbürste und einer festen Seife, und dann machen wir jetzt einmal kurz die Augen zu, klatschen dreimal in die Hände, und dann haben wir die Krise schon irgendwie geschafft. Und das wollten wir so ein bisschen kritisch hinterfragen. Deswegen auch der Name Nachhaltig Kritisch.

Und wollten uns eben auf Instagram, was ja eigentlich eine Bilderplattform ist, beziehungsweise heute eine Videoplattform, die aber eher mit kurzen Formaten funktioniert, eben verhältnismäßig hintergründig mit der Klimakrise beschäftigen, mit ihren gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Dimensionen, die da eben dazugehören. Und das machen wir bis heute.

Wenn ich jetzt an dieses, du hast so ein Bild aufgemacht von der festen Seife und der Warmusternbürste, wenn ich das jetzt als Foto sehe, was hat sich seitdem verändert in dieser Social Media Klimakommunikation oder erstmal in eurer Arbeit konkret? Also in unserer Arbeit, also wir sind da auch ein bisschen reingewachsen, glaube ich. Wir haben damals Journalismus studiert in Halle, und das Einzige, was wir wussten, hey, das Thema ist irgendwie sehr, sehr viel mehr als das. Aber natürlich waren wir auch keine ExpertInnen im Bereich Klima.

Und das heißt, auch wir haben erst so ein bisschen angefangen, uns zu überlegen: Okay, wie wollen wir da reingehen? Wie stellen wir Probleme dar, für die es eigentlich mindestens 50 Seiten bräuchte, um das einigermaßen akkurat darzustellen? Wie bricht man das runter? Und wie weit kann man das Spiel treiben, bis es eben falsch wird oder eben zu sehr reduziert, dass es wirklich die Wirklichkeit verzerrt? Und da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Weg hinter uns, der auch nicht immer perfekt war.

Und es gibt ein Beispiel von einem unserer ersten Posts, den haben wir auch nicht gelöscht, weil es ja irgendwie so ein bisschen auch zur Reise dazugehört. Da haben wir irgendwie versucht, das riesige Problem von Fast Fashion, ich glaube, in fünf Slides irgendwie darzustellen. Und es war so ein bisschen: Slide 1 und 2 haben sich dem Problem gewidmet, und dann wollten wir eben noch was Konstruktives reinbringen. Und das letzte Slide war dann irgendwie: Naja, was kann jeder machen? Zum Beispiel Tauschpartys veranstalten.

Und da passiert natürlich was, was gefährlich sein kann, wenn man nämlich ein sehr, sehr, sehr komplexes Problem hat und darauf sehr einfache Antworten gibt, die aber in keiner Relation dazu stehen. Und ich glaube, da haben wir uns weiterentwickelt. Und ich sehe auch generell auf der Plattform, dass es mittlerweile super viele Angebote, CreatorInnen und natürlich auch Medien ohnehin gibt, die das supergut machen.

Du hattest gesagt, das ging los als Bilderplattform, und heute sind es eher kurze Videos. Was hat sich geändert oder wie müsst ihr darauf reagieren? Wie sieht eure Arbeit heute aus? Ja, tatsächlich hat sich an unserem Format eigentlich nichts geändert seit 2019. Und es war ja schon damals so. Also wir sind so ein bisschen als Experiment reingestartet: Was passiert, wenn man sich eigentlich allen Gegebenheiten widersetzt, die diese Plattform eigentlich vorgibt?

Also wir machen nichts, was innerhalb der Plattformlogik eigentlich Sinn macht. Wir haben diese sehr langen Texte statt kurze Videos. Wir setzen eben auf Fakten statt sehr stark emotionalisierte Inhalte. Und statt dieser Bilder im Magazin-Look haben wir eben sehr kreativ illustrierte Illustrationen von Annika. Und das macht algorithmus-technisch eigentlich überhaupt keinen Sinn.

Und zusätzlich sind wir auch als PresenterInnen nicht zu sehen, sondern setzen eben wirklich nur auf Texte und präsentieren das nicht selbst. Und dass das funktioniert, auch bis heute, weil der Algorithmus, wie du sagst, hat sich ja gewandelt. Damals wurden Bilder sehr stark gepusht. Heute sind es eben Videos unter einer Minute mit einer sehr starken Hook. Wir machen eigentlich nichts anderes. Annikas Design hat sich weiterentwickelt. Unser Journalismus hat sich hoffentlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Aber vom Format sind wir eigentlich nie so richtig abgewichen von dem, wie wir gestartet sind. Und irgendwie funktioniert es trotzdem überraschenderweise.

Aber damit habt ihr ja auch so ein Markenzeichen, also auch gerade optisch mit der Kollegin, die eure Grafikgestaltung macht. Das ist ja was ganz anderes als das, was man sonst so zu sehen bekommt, oder? Ja, total. Also ich glaube, dass das ist schon dieser Wiedererkennungswert von den Illustrationen ist vielleicht wirklich ein großer Punkt, nicht unterzugehen in all diesen Feed-Scrollen, die man hat.

Ich höre in letzter Zeit auch immer wieder so dieses: Naja, Klima ist gerade nicht so interessant, und wir kriegen nicht so viele Menschen mit den Themen abgeholt. Nehmt ihr das auch wahr? Oder ist es gerade schwerer als zu anderen Zeiten vielleicht? Ja, also auf einer größeren Ebene nehme ich es total wahr in der Klimaberichterstattung. Das ist ja auch ganz gut belegt.

Also der Verein Klima vor Acht analysiert das ja immer ganz gut und hat jetzt festgestellt, im ersten Halbjahr 26 ist die Klimaberichterstattung in den öffentlich-rechtlichen, gemessen an den Sendeminuten, unter ein Prozent gesunken. Und das in einem Halbjahr, in dem wir eben den Hitze Juni hatten. Und selbst wenn dann ereignisbezogen über diese Hitze gesprochen wird, war das laut Klima vor Acht wohl so, dass bei der Tagesschau beispielsweise erst am siebten Tag dieser Hitze eingeordnet wurde.

Was ist denn der Grund eigentlich? Also wurde auf Klimawandel dann erst bezogen? Und das ist natürlich ein riesiges Problem, das wir gerade in vielen Medien haben. Es gibt super viele Gegenbeispiele, aber ich habe auch das Gefühl, dass Klimanachrichten es gerade schwer haben. Es gibt, ich glaube, letztes Jahr ist so eine Studie rausgekommen, dass man in acht Ländern geguckt hat, wie viele Menschen in Klimanachrichten noch auf Social Media angezeigt werden. Und das waren irgendwie 19 Prozent der Befragten, die in der vergangenen Woche eine Klimanachricht überhaupt gesehen haben.

Das ist natürlich, ich verstehe, dass gerade sehr, sehr viele andere Themen auch relevant sind und scary sind und uns beschäftigen. Aber ich glaube, es ist eine riesige Herausforderung und auch Aufgabe des Klimajournalismus, dass wir Wege finden, trotzdem gehört zu werden. Tatsächlich bei uns persönlich merken wir es nicht so stark, dass wir jetzt… Also wir haben tatsächlich diesen Sommer, natürlich weil durch die Hitze wahrscheinlich vielen Menschen das auch nochmal neu bewusst geworden ist, sehr, sehr viel mehr Menschen noch dazu bekommen sogar und haben jetzt nicht das Gefühl, dass das stark abnimmt.

Aber natürlich sind wir auf Instagram in einer Echo-Kammer und sind natürlich unter Menschen, die das eben interessiert, die mit diesen Inhalten interagieren. Und für die ist dieses Thema natürlich nach wie vor auch relevant. Genau, du hattest gesagt, dass ihr so eine relativ eingeschworene Community habt und dass ihr aber auch versucht, natürlich immer mal wieder aus dieser Blase auszubrechen, um andere Menschen zu erreichen und vielleicht mehr zu überzeugen.

Genau, das ist eigentlich ja wirklich das Ziel, dass man nicht nur so… Es ist eine schöne Kuschel-Community manchmal, und es ist wirklich schön, auch zu argumentieren, weil es gibt natürlich… findet Klimadiskussion statt, aber man tauscht sich eben auf Sachebene aus und kann über bestimmte Lösungsansätze dann vielleicht streiten, aber man muss eben nicht anfangen bei „Hey, gibt es den Klimawandel überhaupt?“ in den allermeisten Fällen.

Wo wir merken, dass wir aus der Filterblase ausbrechen, sind lustigerweise ganz oft Beiträge übers Wetter. Also ich weiß nicht, ob irgendwas so polarisiert wie Wetter. Das hat es immer ganz leicht, dass das enorm schnell an Reichweite gewinnt und dann natürlich auch Leute kommentieren, die wirklich abenteuerlich unterwegs sind in ihren Weltbildern.

Weil da ja wahrscheinlich auch die Grenze sozusagen von „Was ist Wetter und was ist Klima?“ auch immer schwer zu erklären ist. Oder? Also das im Endeffekt mittlerweile kann man es ganz gut verkürzt darstellen, weil es läuft immer gleich ab: Irgendjemand kommentiert und sagt: „Früher an diesem Tag war es aber auch schon mal so bei Onkel Herberts Geburtstag, da ist der Teer geschmolzen.“ Und dann kann man sagen, und das sage ich ganz oft nicht dazu, aber erstens: Die allermeisten Erinnerungen, die wir haben, sind einfach falsch. Und ich würde einer Messung immer mehr glauben als einer eigenen Erinnerung.

Und dann ist es aber eben so: Ja, es gab früher auch heiße Tage, aber in der Frequenz und in der Intensität hatten wir das eben de facto einfach nicht, und das können wir nachweisen. Und das ist dann oft der Punkt, wo man merkt: Okay, wenn man diese Fakten einigermaßen sachlich vorträgt, ist die Person tatsächlich interessiert daran oder noch in der Lage, diese Informationen in ihr Weltbild noch mit einzubringen, oder sind da andere Mechanismen aktiv, die das nicht zulassen?

Und das kann ja zum Beispiel eine Abwehrreaktion sein, eine Angstreaktion, also total verständlich. Aber da entscheidet sich dann eben, ist eine sachliche Diskussion möglich oder nicht mehr?

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Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt: Hass im Netz, also die Art, wie der Ton, wie miteinander gesprochen wird. Es gibt da dieses Bild von dem Autofahrer. Kannst du das mal, also was das mit Social Media Kommunikation zu tun hat, kannst du das mal erklären? Es gibt diesen Vergleich, der ist nicht von mir. Ich weiß aber auch nicht, wer ihn zuerst gebracht hat. Vielleicht kennt das auch jemand, die oder der zuhört.

Man sitzt im Auto, und irgendjemand passt nicht auf und kommt so minimal auf die eigene Spur. Dann gibt es diese Kandidaten, die rasten aus und brüllen rum und sind stinksauer, zeigen Mittelfinger und was auch immer. Im Endeffekt ist ja aber das, was man anschreit, in den allermeisten Fällen ein Hinterkopf oder eine Person, die eben auch in ihrem Kasten sitzt und zumindest nicht hört, was wir da schreien.

Ich finde es immer so spannend, sich vorzustellen: Was wäre denn, wenn man nebeneinander in einem Aufzug stehen würde und das passiert? So ein Moment der Unachtsamkeit. Jemand wagt es, kurz nicht achtsam zu sein und uns vielleicht kurz ganz leicht zu berühren oder so. Wir würden ja niemals diese Person so anschreien, wie wir das im Auto machen.

Das heißt, wir haben eine Enthemmung, die sich halt in digitalen Räumen potenziert und auch in Kommentarspalten potenziert, die darauf basiert, dass wir eben nicht die Reaktion direkt erleben müssen. Also wir können unsere Wut da rauslassen, und wir sehen aber gar nicht, was es mit der Person macht, die das liest.

Und das ist halt auf Social Media, was ja aus der Plattformlogik heraus sowieso so gemacht ist, dass Empörung gefördert wird und Polarisierung gefördert wird, ist da halt das Enthemmungspotenzial einfach groß.

Also der Vergleich von den vereinzelten Menschen in Autos, die Anonymität, die Distanz, die da stattfindet, übertragt ihr sozusagen aufs Netz. Es gibt ja dann auch so diesen Gedanken. Also ich stelle mir jetzt vor, du hast auch gesagt, ihr kommuniziert auf eine Art, die eigentlich gar nicht so richtig zu Instagram passt.

Also ich hatte vorhin so überlegt, man hat kleine Kacheln und super komplexe Inhalte. Wie bringt man das eigentlich zusammen? Und dann macht ihr, meinetwegen, einen Post, und der geht raus. Und kann man denn einschätzen, irgendwie was gut geht oder was, wo ihr denkt, dass das Potenzial hat, dass das viral geht oder dass es dafür wahnsinnig viele Reaktionen gibt?

Oder gibt es so Anhaltspunkte für euch, wo eure Geschichten hingehen und wie die laufen? Gute Frage. Also insgesamt kann man schon sagen, die tagesaktuellen Themen, über die eben gerade alle sprechen, es tendenziell besser geht als jetzt ganz hintergründige, vielleicht auch sehr lösungsorientierte, konstruktive Recherchen, die uns total am Herzen liegen, die uns auch wichtig sind und die wir deshalb machen.

Aber natürlich, wenn Friedrich Merz sich nicht zu den 16.000 Hitzetoten äußert, immer noch, oder zum Beispiel in einem Sommerinterview sagt, er wird sich gegebenenfalls dazu äußern, wenn sich diese Wettersituation fortsetzt, sind natürlich Aufreger, die einfach in aller Regel gut laufen. Wir werden aber auch sehr oft überrascht.

Also man kann auf jeden Fall sagen, nach sieben Jahren haben wir oft Artikel, wo wir uns total freuen und uns so denken: Das wird bestimmt richtig gut, und es interessiert niemanden. Und es gibt dann auch diese Gegenbeispiele von Beiträgen, die total unerwartet irgendwie total viele Leute erreichen.

Ihr macht das ja jetzt seit sieben Jahren. Ihr macht Postings, ihr beschäftigt euch mit den Themen, ihr habt eine Community aufgebaut, ihr habt ein Buch geschrieben, soweit ich weiß. Wie ist denn so ein bisschen die Zwischenbilanz, wenn es jetzt auch keine Abschlussbilanz ist, weil du eher nicht damit aufhörst? Wie passt denn Social Media mit Klimakommunikation zusammen und wie wichtig ist, dass es solche Angebote gibt?

Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass Klimadiskussion und Klimakommunikation stattfindet auf sozialen Medien. Und es ist einfach, also man kann das blöd finden, und ich sehe das auch sehr kritisch, weil gerade zum Beispiel Instagram ist eine Plattform, deren Geschäftsmodell und deren Plattformlogik geht eigentlich gegen alles, wofür wir stehen.

Und man kann und sollte das kritisieren, und gleichzeitig ist es eben eins der wichtigsten Kommunikationskanäle insbesondere von Gen Z und Millennials. Und ich bin einfach der Meinung, wir haben keine Zeit für einen Idealismus im Sinne von: Hier passen mir zwei, drei Sachen an der Plattform nicht, deswegen gehe ich vielleicht lieber wohin, wo alles passt, wo ich dann aber im Zweifel vielleicht vier Leute erreiche, und die sind alle meiner Meinung.

Das hat natürlich Grenzen. Also wenn das wirklich zum Beispiel… hat ja Zinterdi auch erzählt, wenn das Angriffe sind, die gesteuert sind, wo ganze Bot-Armeen gegen die eigene Person schießen, da geht immer Selbstschutz vor. Aber bei uns ist es ja wirklich vergleichsweise wenig Hass und Drohungen im extremen Sinne.

Und dann finde ich, ist es total wichtig, auch da stattzufinden, wo die Menschen sind. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was man gerne anders hätte und kann das ja auch einfordern. Aber ich glaube, dass wir mit Klimadebatten unbedingt auch da sein müssen, wo die Menschen sind.

Würdet ihr woanders hingehen, wenn die Menschen woanders hinziehen? Ich glaube, schon, ja. Also wir haben vor dem Hintergrund auch unseren Podcast damals gestartet und auch eine Webseite, weil wir auch dachten, wäre doch cool, noch einen Blog zu haben, wo die Inhalte irgendwie auch da sind für Menschen.

Weil wir kriegen auch immer wieder Nachrichten, die sagen: Hey, ich gehe jetzt von Instagram weg aus diesen Gründen. Tut mir einfach nicht gut. Kann ich das denn noch irgendwo anders lesen? Das Problem ist eher so ein bisschen, dass wir von unserem Format ein bisschen an Instagram gebunden sind.

Weil auf YouTube können wir nicht so richtig, weil wir machen keine Videos. Auf TikTok können wir nicht so richtig, das ist natürlich auch noch schlimmer, aber wir machen keine Videos. Und sowas wie Blue Sky wären wir, soweit ich weiß, einfach noch mal deutlich verkürzter, hätten nicht dieselben Möglichkeiten mit Annikas Illustration. Deswegen, ich glaube, sind wir von unserem Format aktuell so ein bisschen an die Plattform gebunden.

Wenn es das aber woanders gäbe und wir könnten Menschen dorthin mitnehmen, dann würde ich sagen: Auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was dir im Kopf rumspuckt, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? So die Lücke zwischen unseren beiden Köpfen sozusagen?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich bei Sachlichkeit noch wichtig finde, und das geht jetzt so ein bisschen auch weg von Social Media und ein bisschen mehr in den Klimajournalismus rein, ist so ein bisschen dieses Missverständnis, dass man oft denkt: Ja, ich produziere eine sachliche Meldung, also ist die objektiv oder neutral in Anführungszeichen.

Das ist dann ganz oft das, was man so in Talkshows zum Beispiel bis heute noch sieht. Dann wird Klima endlich mal besprochen. Und wer wird eingeladen? Ein Experte im Bereich erneuerbare Energien und ein AfD-Politiker, der halt einfach kein Experte ist in dem Bereich und halt dagegen. Und dann bekommen die beiden in ihrem Streitgespräch dieselbe Sendezeit, sodass am Ende eben der Eindruck entsteht: Okay, man kann das so oder so sehen.

Und das treibt natürlich die Quoten nach oben, weil das polarisiert und man kann sich da empören. Aber es entsteht halt der Eindruck, das ist hier eigentlich eine Meinung, die ich haben kann. Und das nennt man False Balance. Und ich glaube, das ist was, wo wir im Journalismus wirklich noch ran müssen.

Weil ganz oft KlimajournalistInnen so ein bisschen auch dieses Aktivistische unterstellt wird und gesagt wird: Na ja, genau, ihr müsst das ein bisschen objektiver machen. Aber Tatsache ist eben, Klimaschutz ist verfassungsrechtlich festgelegt, ist ein Grundrecht. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen: Wenn ich mir vorstelle, jetzt ist in Sachsen-Anhalt AfD die stärkste Partei geworden und die ist dort gesichert rechtsextrem, dann kann man, glaube ich, mit gutem Recht sagen, das könnte eine Gefahr für unsere Demokratie sein.

Es schreibt auch kein Journalist jetzt aber einen Artikel: „Ja, was ist denn eigentlich pro Kontra Demokratie?“ Das ist ja völlig absurd. Aber so wird gefragt: Was ist denn pro Kontra Klimaschutz? Also das Kontra von „Wenn wir es nicht machen, dann hat die menschliche Zivilisation, so wie wir sie kennen, keine Zukunft.“ Und das sollte doch im besten Falle Grund genug sein. Und das muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr auch in die Redaktionen rein.

Ja, das stimmt. Das war vor ein paar Jahren, wurde das auch einfach sozusagen auch noch hinterfragt: Ist Klimajournalismus dann jetzt gleichzeitig Aktivismus? Und was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses False Balance-Problem. Ich war mal in einem Gespräch mit einem der wichtigsten Klimaforscher Deutschlands, und der hat gesagt, er ist so frustriert darüber, dass er in Talkshows eingeladen wird, dass er Jahrzehnte Expertise hat.

Und dann wird ihm sozusagen ein Gegenüber präsentiert, das irgendwie vor zwei Jahren aus der Versenkung irgendwo gekommen ist und überhaupt im Geringsten nicht mithalten kann mit dieser wissenschaftlichen Expertise und auch diesen Fakten und der Klarheit, sondern der einfach mit einer Meinung dagegen hält. Und dann wird das sozusagen als Pro und Contra verkauft. Und da sagt er natürlich, das funktioniert so nicht.

Eine letzte Frage habe ich noch: Wie geht man denn nun eigentlich um mit Menschen, die im Netz böse sind, die Hass verbreiten, die andere anschwärzen oder schlecht behandeln? Ja, ich glaube, ich versuche immer so ein bisschen zu unterscheiden, genau, wen habe ich da vor mir? Also von welchem Level an Unsachlichkeit oder Hass reden wir da?

Aber was tatsächlich in meiner Erfahrung, und das ist auch relativ gut erforscht, tatsächlich sehr gut funktioniert, ist so ein bisschen das Prinzip, radikal freundlich zu bleiben, weil das den Gegenüber auch direkt so ein bisschen entwaffnet. Also es ist wirklich hilfreich, und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen gewandelt bei mir, weil früher war ich so ein bisschen der Meinung, wenn man auf sowas antwortet, dann antwortet man im Zweifel gar nicht für diese Person, sondern für diese 90 Prozent stillen MitleserInnen.

Und dann kann man natürlich mit Humor arbeiten, mit einer gewissen Spitze arbeiten. Und letztlich geht man aber auf dieses Level runter, nur dass man eben halt Fakten im Hintergrund hat. Aber letztlich begibt man sich auf dieses Niveau, und man will gewinnen. Und das ist verständlich, erst mal.

Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es die Fronten eher verhärtet. Und das ist halt ehrlicherweise nicht dort, wo ich hin möchte, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Deswegen, wenn ich Energie dafür habe, dann versuche ich wirklich rauszufinden, was ist das Bedürfnis gerade hinter dem Kommentar? Was ist die Angst, vielleicht auch die dahinter steckt?

Und das versuche ich auch zu erfragen. Und da sind wirklich schon schöne Gespräche dabei rausgekommen, wo sich dann Menschen auch geöffnet haben und gesagt haben: „Naja, ich habe halt Angst, zum Beispiel meinen Wohlstand zu verlieren oder Privilegien zu verlieren.“ Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht die allersympathischsten Ängste sind, ist es halt eben doch eine Angst, die man irgendwie auch nachvollziehen kann und ernst nehmen muss.

Und dann kann man auf dieser Ebene eben sehr oft sehr viel sachlicher diskutieren, als wenn man direkt dagegen schießt und versucht, die andere Person irgendwie lächerlich zu machen.

Vielen, vielen Dank! Das war sehr spannend.

Das war Ann Sophie Henne, Klimajournalistin, Buchautorin, Speakerin. Zusammen mit Robin Jüngling und Annika Lelage hat sie vor einigen Jahren das Social Media Format Nachhaltig Kritisch gegründet. Grüße gehen raus!

Und das war es für heute mit dem Klima Podcast von detektor.fm. In den kommenden Wochen geht es hier aber noch weiter mit diesem Schwerpunkt. In den nächsten Folgen sprechen wir über Klimakommunikation, Extremwetterereignisse, die Zukunft und über Verantwortung.

Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch bitte gerne ein Abo da und teilt den Podcast mit Menschen, die sich für die Themen hier interessieren könnten. Das hilft uns wirklich ganz, ganz doll, weil uns dadurch Menschen entdecken, die unsere Arbeit eben noch nicht kennen. Vielen Dank dafür!

Und danke natürlich auch ans Team. Audio produziert hat diese Folge Paula Bültemann. Und ich habe die Redaktion gehabt. Ich bin Ina Lebedjew. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Macht’s gut! Bis bald! Tschüss!

Mission Energiewende

Der detektor.fm Podcast über Klimawandel und neue Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, eurem Energieanbieter mit einfachen Lösungen für Energie, Wärme und E-Mobilität. Lichtblick Energie, echt einfach. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.