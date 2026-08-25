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Bild: Garun .Prdt | Shutterstock

Mission Energiewende | Tipps vom Energiesparkommissar

„Leute, kümmert euch um die geringinvestiven Maßnahmen!“

Geht’s euch auch so? Je mehr Hitzewellen, Schneechaos, Hagel- oder Starkregen-Ereignisse wir erleben, desto häufiger geht’s im Alltag darum, wie wir sinnvoll heizen, lüften oder kühlen können. Der heutige Interviewgast Carsten Herbert sagt: Energiesparen war noch nie so wichtig wie heute.

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Kleine Veränderungen mit großer Wirkung

Wer beim Energiesparen zuerst an teure Sanierungen denkt, liegt nicht unbedingt richtig. Oft sind es auch kleine Stellschrauben, die einen großen Effekt haben können. Energiesparkommissar Carsten Herbert weiß: Viele Heizungsanlagen laufen mit deutlich höheren Temperaturen als nötig und verbrauchen dadurch unnötig Energie. Wer die Anlage an den tatsächlichen Bedarf anpasst, kann je nach Ausgangslage zwischen fünf und 30 Prozent Heizenergie einsparen — und das ganz ohne umfangreiche Umbauten. Auch eine moderne Spar-Duschbrause gehört für Herbert zu den lohnendsten Investitionen. Sie reduziert den Warmwasserverbrauch beim Duschen erheblich, ohne dass der Komfort leidet, und macht sich oft schon nach wenigen Monaten bezahlt.

Ich versuche nicht, das Verhalten der Menschen zu ändern. Ich zeige technische Möglichkeiten, mit denen sie ihren Energieverbrauch reduzieren können — oft mit wenig oder sogar ganz ohne Geld und ohne ihren Alltag umzukrempeln.

Carsten Herbert, YouTuber, Buchautor und Energiesparkommissar

Carsten Herbert, YouTuber, Buchautor und EnergiesparkommissarFoto: Tim Wegner

Anschauliche Beispiele und Lösungen für den Alltag

Auf seinen Vortragsreisen erlebt Carsten Herbert immer wieder, wie groß die Unsicherheit rund um die Energiewende ist — besonders beim Thema Wärmepumpe. Deshalb setzt er darauf, komplexe Zusammenhänge einfach und praxisnah zu erklären. Wer verstehe, wie moderne Heiztechnik funktioniert und welche Möglichkeiten das eigene Haus bietet, könne fundierte Entscheidungen treffen und gewinne Sicherheit zurück. Für Herbert bleibt Energiesparen deshalb auch in Zukunft unverzichtbar. Denn je geringer der Energiebedarf eines Gebäudes ist, desto effizienter arbeiten moderne Heizsysteme wie Wärmepumpen.

Mein Ziel ist, dass die Menschen nach einem Vortrag wieder entscheidungsfähig sind. Wenn sie verstehen, wie eine Wärmepumpe funktioniert und was sie für ihr eigenes Haus tun können, gewinnen sie Selbstwirksamkeit zurück — und genau das nimmt vielen die Sorgen.

Energiesparkommissar Carsten Herbert

Seine Botschaft: Klimaschutz beginnt nicht erst bei der großen Sanierung. Schon mit überschaubarem Aufwand lassen sich Kosten senken, Energie sparen und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiewende schaffen.

An welchem Thema er schon seit Jahren sitzt und wie sich seine Arbeit in den vergangenen Jahren verändert hat, das erzählt Energiesparkommissar Carsten Herbert in dieser Folge von „Mission Energiewende“ im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew.

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