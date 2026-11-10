Erderwärmung und die Weltgemeinschaft

Wie schaffen wir es als Weltgemeinschaft, die Erderwärmung möglichst gering zu halten? Diese Frage verhandeln seit gestern die VertreterInnen von fast 200 Staaten. Die 31. Weltklimakonferenz, kurz COP, wurde als Umsetzungskonferenz, als sogenannte Implementation COP, angekündigt. Aber was bedeutet das konkret und welche Beschlüsse sind zu erwarten? Darum geht’s heute. Ihr hört den Klima-Podcast von detektor.fm und ich bin eure Host Ina Lebedjew.

Mission Energiewende – der detektor.fm-Podcast über Klimawandel und neue Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, eurem Energieanbieter mit einfachen Lösungen für Energie, Wärme und E-Mobilität. Lichtblick – Energie. Echt einfach. Einfach. Einfach.

Themen der COP

Okay, wir haben über den Ausstieg aus fossilen Energien gesprochen und über das liebe Geld, also die Frage nach der Klimafinanzierung. Was wird denn bei dieser COP noch wichtig sein? Letztes Jahr mussten ja alle Staaten ihre Klimaschutzbeiträge einreichen, also die Nationally Determined Contributions, kurz NDC. Und Ende Oktober hat die UN den Synthesereport dazu herausgegeben. Dabei kam heraus, wenn man alle aktuellen Zusagen zusammenrechnet, dann sinken die globalen Emissionen bis 2035 gerade einmal um 6 bis 9 Prozent im Vergleich zu 2019. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wären laut Weltklimarat IPCC jedoch 60 Prozent Minderung notwendig.

Kurzum: Unsere Bemühungen und vor allem auch die konkreten Umsetzungen reichen bei weitem nicht aus. Ja, das ist auf jeden Fall eine wirklich große Lücke, die da klafft. Auf jeden Fall. Und in zwei Jahren, also 2028, wird für alle Länder zusammengenommen nochmal Bilanz gezogen, denn dann steht das nächste Global Stocktake an. Und dieser Prozess der wird bei der COP 31 jetzt gestartet. Da geht es dann um Fragen wie: Wie sammeln wir eigentlich die Daten dafür und wie genau wird ausgewertet? NDC und GST, also der Global Stocktake, die sind im Endeffekt zwei Elemente, die zusammen diesen Ambitionsmechanismus des Pariser Klimaabkommens bilden.

Herausforderungen und Maßnahmen

Also die NDC bestimmen das Ergebnis vom Global Stocktake und der Global Stocktake sorgt wiederum dafür, dass die NDC verschärft werden. Und dieser Prozess der wird jetzt eben bei der COP nochmal in Gang gesetzt. Jetzt frage ich mich ehrlich gesagt: Wenn wir schon wissen, dass das 1,5-Grad-Ziel laut UN nicht mehr zu erreichen ist und die Emissionslücken derart groß sind, unter welchen Vorzeichen findet denn diese Konferenz überhaupt statt? Unter dem Vorzeichen, dass es nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12 ist. So fasst das zumindest Martin Kaiser von Greenpeace zusammen.

Er sagt aber auch, das darf auf keinen Fall das Signal senden, dass wir jetzt gar nichts mehr tun müssen oder können, sondern im Gegenteil: Die Staaten müssen alles daran setzen, dass wir noch schneller aus der Verbrennung von Öl und Gas aussteigen. Das heißt: Keine Neuinvestitionen mehr in Gasprojekte, ein intensives Investieren in erneuerbare Energien. Und dass wir dann alles versuchen, in diesem Jahrhundert nach einem Anstieg über 1,5 Grad die globale Erwärmung unter 1,5 Grad wieder zu bekommen.

Umgang mit der Natur

Das schaffen wir nicht allein im Energiesektor, sondern wir müssen auch den Umgang mit unserer Natur grundsätzlich überdenken. Mit dem Erhalt der Wälder weltweit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass CO2 weiter aufgenommen werden kann. Wir können die Weltmeere nicht mehr ausbeuten und diese Erwärmung aussetzen. Das ist ein weiterer Punkt. Wir dürfen nicht mehr eine Landwirtschaft betreiben, die mit ihren Emissionen noch erheblich mehr dazu beiträgt, dass das Klima sich erhitzt, sondern müssen hin zu einer ökologischen Landbewirtschaftung.

Das sind alles Punkte, die gravierende Einschnitte in die Gesellschaft bedeuten. Aber die Alternative wäre, dass wir in eine Erwärmung kommen, die am Ende volkswirtschaftlich, aber auch humanitär nicht mehr zu managen ist. Und das, glaube ich, will keiner und keine. Kurzum: Wir müssen im Wesentlichen ändern, wie wir leben, wenn wir wollen, dass Leben in dieser Form auch noch in 80 Jahren stattfinden kann. Deshalb sollen die Länder jetzt auch ins Handeln kommen.

Umsetzungskonferenz

Ich habe es schon gesagt: Diese COP wird als Implementation, als Umsetzungskonferenz angekündigt. Inwiefern wird sie das denn sein? Wir sind jetzt in der Situation, dass die wesentlichen Punkte des Pariser Klimaabkommens ausgehandelt sind, weshalb es jetzt eben verstärkt um die Umsetzung geht. Und die findet weniger in den offiziellen Verhandlungen statt als in anderen Formaten. In der Türkei ist das zum Beispiel die Action Agenda. Da wird die Türkei für jeden Tag ein anderes Thema festgelegt, um das es eben schwerpunktmäßig geht.

Zum Beispiel die Clean Energy Transition und Elektrifizierung oder auch Zero Waste und Kreislaufwirtschaft. Und hier kommen eben nicht nur die Vertreter der einzelnen Vertragsstaaten zusammen, sondern auch Akteure, die für die Umsetzung gebraucht werden. Also ein bisschen das Gegenprogramm zu den oft sehr zähen Verhandlungen. Und das Gute daran ist, dass es dafür diesen Konsens nicht braucht.

Koalitionen und Ziele

Diesen Konsens, dass alle sich einig sein müssen, was ich vorhin beschrieben habe. Sondern die COP bietet da vielmehr eine Plattform, auf der sich weitere Koalitionen der Willigen zusammenfinden können. Und ein Beispiel ist das 35 by 35-Ziel, das die Türkei im Vorfeld schon vorgestellt hat. Damit sollen sich die Staaten oder möglichst viele Staaten verpflichten, den Anteil der Elektrifizierung beim Endenergieverbrauch auf 35 Prozent bis 2035 zu steigern.

Und das ist eine Forderung, die auf Berechnungen der Internationalen Energieagentur beruht. Die sagen nämlich, der Anteil der Elektrifizierung am Endenergieverbrauch muss bis 2035 auf 35 und bis 2050 auf 50 Prozent steigen, um das 1,5-Grad-Ziel theoretisch einhalten zu können. Aktuell stehen wir da global bei 23 Prozent. Und dass diese Verhandlungen mit den freiwilligen Formaten so einen zweiten Schauplatz bekommen, das bewerten Umweltschutzorganisationen insgesamt als wichtig, um Veränderungen voranzutreiben.

Formale Verhandlungen

Denn wir können da nicht warten, bis sich alle Länder beim Weg komplett einig sind, so die Argumentation, weil uns dafür einfach die Zeit fehlt. Wenn es diese Action Agenda gibt, welche Rolle spielen dann die formalen Verhandlungen noch? Die sind weiterhin wichtig, weil dort Themen wie Klimafinanzierung, was wir eben besprochen haben, oder auch der Just Transition Mechanism verhandelt werden.

Im Letzteren geht es dann darum, alle Länder, aber insbesondere die sogenannten Entwicklungsländer, dabei zu begleiten, den Strukturwandel, der einfach stattfinden muss, möglichst gerecht zu gestalten. Aber die Umsetzung wird immer wichtiger und das werden wir wohl auch bei den kommenden Konferenzen sehen.

Teilung der Präsidentschaft

Wir hatten es vorhin, glaube ich, schon einmal kurz angeschnitten. Besonders ist an dieser COP 31 auch, dass die Präsidentschaft diesmal geteilt ist. Wie teilen sich die Türkei und Australien denn diese Präsidentschaft auf? Die Türkei tritt als Gastgeberland auf. Also die Konferenz findet ja auch in Antalya statt und hat die Leitung der Action Agenda inne. Außerdem stellt sie mit Murat Kurum den offiziellen COP-Präsidenten, während Australien die formalen Verhandlungen zwischen den Vertragsstaaten leitet und den Präsidenten der Verhandlungen, Chris Bowen, stellt.

Spannend ist auch, wie das zustande gekommen ist. Bei der COP gilt für die Vergabe des Austragungsorts das Rotationsprinzip. Das heißt, alle Weltregionen sind rotationsweise dran. Und diesmal war es eben so, dass die Türkei und Australien tatsächlich in einer Weltregion liegen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall wollte keiner aus den beiden Ländern zurücktreten von seinem Anspruch.

USA und andere Länder

Und um dann eben zu vermeiden, dass ein Drittland rangezogen wird, wo die COP dann stattfindet, haben sie dann gesagt: Gut, dann finden wir jetzt diese Premierenlösung. Das ist vorher noch nie so gewesen und teilen uns sozusagen diese Präsidentschaft auf. Ja, die wollten nicht. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Es sind sie elegant umgegangen, könnte man sagen. Ja, sehr, sehr spannend.

Die USA sind ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und werden voraussichtlich nur noch symbolisch jemanden hinschicken zur Konferenz, weil der Austritt eben ein Jahr dauert. Und mit Russland und Saudi-Arabien sind auch andere Länder vor Ort, die blockieren könnten und das in der Vergangenheit auch getan haben, gerade im Hinblick auf den Ausstieg aus den fossilen Energien.

Rolle Deutschlands und Europas

Welche Rolle muss denn Deutschland, muss Europa jetzt in dieser Situation einnehmen? Das stimmt. Die USA und auch Russland stehen im Klimaschutz an einigen Stellen im Weg. Aber es gibt mit China auch eine Großmacht, die sich ganz klar diesen grünen Technologien verschrieben hat. Ja, und da schiebe ich in unserer beider Sinne noch einen kleinen Werbebreak ein, denn wir haben in den vergangenen Wochen eine eigene Folge gemacht zu China. Die verlinken wir euch in den Show Notes. Hört da gerne mal rein.

Ja, China hat eben auch ein großes Interesse daran, dass der Sektor der grünen Technologien weiter wächst. Und darin liegt für Martin Kaiser auch eine der großen Chancen dieser COP. Der Best Case wäre, dass die Europäische Union mit Deutschland allen voran zusammen mit China und Brasilien auf dieser Konferenz ein klares Signal der engen Zusammenarbeit in Klimaschutzfragen beschließen, dass gemeinsam mit den Inselstaaten, mit den vulnerablen Ländern Afrikas und des Himalaya ein deutliches politisches, aber auch zukünftig wirtschaftliches Zeichen zu setzen als klaren Kontrapunkt gegen Trump, gegen Putin und die Golfstaaten, die den Planeten weiter vor die Wand fahren wollen.

Fazit und Ausblick

Und wenn das gelingt, dann wäre diese Konferenz aus meiner Sicht schon ein Erfolg. Es ist unwahrscheinlich, dass bei dieser COP Wunder passieren. Es liegen einfach Steine im Weg, die man auch so schnell nicht wegräumen kann. Aber es gibt auch Verbündete, und diese Allianzen, findet Martin Kaiser, sollten ausgebaut werden. Am Ende wird die Welt aber vor allem auch darauf schauen, was im Abschlussdokument der Vertragsstaaten steht.

Womit können wir denn da im besten Falle rechnen? Was meinst du? Na, der Best Case, wenn man sich etwas wünschen dürfte, dann wäre es natürlich, dass alle Länder sich auf den Ausstieg aus den fossilen Energien einigen und das dann eben auch zeitnah umsetzen. Aber das ist eher unrealistisch. Das Thema wird voraussichtlich erstmal in diesen freiwilligen Formaten hängen bleiben.

Aber auch da können Fortschritte gemacht werden, sagt Martin Kaiser. Diese Roadmap zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, die muss jetzt unterlegt werden mit nationalen Plänen. Und wenn diese COP jetzt das Signal gibt, dass alle Länder, die ein Interesse daran haben, jetzt wirklich verbindliche Pläne auszuarbeiten, dabei unterstützt werden von den Ländern, die das auch tun können, dass gleichzeitig der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität über ein Elektrifizierungsziel dieser Länder dann auch nach außen deutlich gemacht wird.

Denn physikalisch ist es einfach sehr viel sinnvoller, elektrische Energie umzuwandeln als jede andere Form von fossiler Energie. Und das wären, glaube ich, wichtige Vereinbarungen, die zu treffen sind. Und dann natürlich auch eine Entscheidung des Bundeshaushalts, der ja parallel verhandelt wird, dass eben die Klimafinanzierung nicht abgewickelt wird, sondern wir zu unseren Zusagen stehen und auch eine Übergewinnsteuer der Mineralölkonzerne dann weitere Klimafinanzierung realisieren werden.

Er appelliert vor allem an Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU, seine bisherige Klimapolitik auf den Prüfstand zu stellen und konsequent an der Sicherheit der Menschen in Deutschland auszurichten.

Abschluss

Vielen, vielen Dank für deine Recherche und die Einblicke in die COP 31. Danke für das Gespräch, Marisa. Gerne. Das war der Klimapodcast von detektor.fm für diese Woche. Teilt unseren Podcast gern mit Freundinnen oder Bekannten oder lasst uns auf der Plattform eures Vertrauens eine Bewertung da. Das hilft uns dabei, dass Menschen auf uns aufmerksam werden, die Mission Energiewende vielleicht noch nicht kennen. Vielen, vielen Dank dafür.

Und ein Dankeschön geht natürlich raus an Marisa Becker für die Recherche und das Skript zu dieser Folge. Und ans Team. Audio produziert hat diese Episode Wiebke Stark. Und die Redaktion hatte ich, Ina Lebedjew, und ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Macht’s gut, wenn ihr mögt. Bis bald. Ciao.

Mission Energiewende – der detektor.fm-Podcast über Klimawandel und neue Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, eurem Energieanbieter mit einfachen Lösungen für Energie, Wärme und E-Mobilität. Lichtblick – Energie. Echt einfach.