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Bild: Poetra.RH | Shutterstock

Mission Energiewende | Weltklimakonferenz in Antalya

Was können wir von der Umsetzungs-COP erwarten?

Wie schaffen wir es als Weltgemeinschaft, die Erderwärmung möglichst gering zu halten? Diese Frage verhandeln aktuell die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten. Welche Beschlüsse sind zu erwarten?

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COP31 wird „Umsetzungskonferenz“

Vom 09. bis 20. November 2026 findet in Antalya die 31. Weltklimakonferenz (kurz: COP, von engl. „Conference of Parties“) statt. Während es bei den letzten Konferenzen darum ging, die Details des 2015 beschlossenen Pariser Klimaabkommens zu verhandeln, gelten inzwischen wesentliche Punkte des Pariser Klimaabkommens als ausgehandelt. So wird diese explizit als Implementation-COP, also Umsetzungskonferenz angekündigt. Die Präsidentschaft der Konferenz teilen sich dabei erstmals zwei Länder: die Türkei und Australien. Während Australien die formalen Verhandlungen leitet, ist die Türkei als Austragungsort für die sogenannte „Action Agenda“ zuständig. Hier kommen staatliche Akteure, NGOs und Unternehmen zusammen, um an konkreten Lösungen zu arbeiten.

Im Vorfeld der Konferenz haben die Vereinten Nationen deutlich gemacht, dass wir auf dem falschen Pfad sind und eine Erwärmung von 2,8 Grad droht.

Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland

Weltklimakonferenz unter schlechten Vorzeichen

Dass die UN kurz vor der Konferenz das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens für gescheitert erklärt hat, hält Martin Kaiser für ein alarmierendes Vorzeichen. Er ist seit 1998 bei Greenpeace aktiv und inzwischen geschäftsführender Vorstand der NGO. Schon bei aktuell 1,3 Grad Erderwärmung habe uns dieser Sommer gezeigt, wie verheerend die Folgen der Erderwärmung sein können: Geschätzte 16.000 Hitzetote in Deutschland, mehr als 50.000 in Europa. Dazu kamen ausgetrocknete Flüsse und Felder. Kaiser macht außerdem Sorgen, dass sich schon im Vorfeld abgezeichnet hat, dass einige Staaten entscheidende Beschlüsse nicht mittragen werden.

Auf der anderen Seite sehen wir, wie Trump versucht, die multilaterale Zusammenarbeit einzureißen und dass Saudi-Arabien und Russland im Vorfeld bei Vorkonferenzen bereits deutlich gemacht haben, dass sie verbindlichen Beschlüssen tatsächlich Knüppel zwischen die Beine werfen werden.

Martin Kaiser, Greenpeace Deutschland

Dazu gehören insbesondere Pläne für einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Mit welchen Beschlüssen wir bei dieser COP rechnen können und inwiefern die Staaten bei dieser Konferenz in die Umsetzung kommen, darüber hat detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“ mit ihrer Kollegin Marisa Becker gesprochen.

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