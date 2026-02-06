Play
Bild: New Africa | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Abnehmen

Warum mehr Sport nicht immer zu weniger Gewicht führt

Sport gilt vielen noch immer als Schlüssel zum Abnehmen. Doch die Effekte von mehr Bewegung auf das Gewicht werden oft überschätzt. Entscheidend ist ein anderer Faktor.

Abnehmen durch mehr Sport: So versuchen es viele Menschen, nicht nur um die Zeit der guten Neujahrsvorsätze herum. Und klar, wer regelmäßig Sport treibt, tut seinem Körper damit etwas Gutes. Doch manchmal wollen die Pfunde trotz mehr Bewegung nicht richtig purzeln.

Denn Abnehmen durch Bewegung und Training ist deutlich schwieriger, als es uns die Fitnessbranche oft glauben machen will. Der Effekt von Sport auf die Fettverbrennung wird nämlich häufig überschätzt — insbesondere bei wenig trainierten Menschen.

Viele überschätzen die Anzahl der Kalorien, die man beim Sport verbrennt.

Anna Lorenzen

Anna LorenzenFoto: Spektrum der Wissenschaft

Wer abnehmen will, muss, vereinfacht gesagt, mehr Kalorien verbrennen als zu sich nehmen. Um ein halbes Kilogramm Körperfett pro Woche abzubauen, wäre ein tägliches Defizit von etwa 500 bis 600 Kalorien nötig. Dieses Defizit allein durch Sport zu erreichen, ist schwierig. Selbst eine sehr hohe Muskelmasse erhöht den Grundumsatz nur marginal. Der viel zitierte Nachbrenneffekt existiert zwar, fällt aber ebenfalls vergleichsweise gering aus.

Ernährung ist wichtiger als Sport

Hinzu kommt, dass der Körper sich an regelmäßiges Sporttreiben anpasst. Studien deuten darauf hin, dass ein zusätzlicher Energieverbrauch teilweise kompensiert wird, etwa durch einen geringeren Ruheumsatz oder unbewusste Verhaltensänderungen im Alltag. Soll heißen: Menschen bewegen sich nach dem Sport oft weniger oder gönnen sich mehr Ruhe.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das sogenannte kompensatorische Essen. Bewegung steigert bei vielen den Appetit. Doch wer sich nach dem Training belohnt oder unbewusst größere Portionen zu sich nimmt, macht das Kaloriendefizit schnell wieder zunichte.

Untersuchungen zeigen, dass Sport nur dann zuverlässig zu Gewichtsverlust führt, wenn die Ernährung kontrolliert wird. Trotzdem ist  auch die Bewegung für das Gewicht relevant.

Anna Lorenzen ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie, warum Sport häufig keinen großen Effekt auf das Gewicht hat und wie eine Kombination von Sport und Ernährung die gewünschten Ergebnisse auf der Waage bringen kann.

