Play
Bild: Milton Buzon | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Federn

Die Evolution der Vogelfeder

Kolibris, Pinguine oder Eulen verdanken ihrem Federkleid ganz besondere Fähigkeiten. Federn gehören zu den erstaunlichsten Strukturen, die die Evolution hervorgebracht hat. Doch wie haben sie sich entwickelt?

Federn haben im Laufe der Evolution die verschiedensten Formen und Farben entwickelt. Die biologische Struktur dahinter geht offenbar Millionen Jahre bis zu den Dinosauriern zurück. Das zeigen Fossilien.

Die heutigen Federn entwickelten sich wohl aus einfachen, haarähnlichen Gebilden. Heute zählen sie, ähnlich wie das Gehirn von Vögeln, zu den komplexesten Meisterwerken der Natur.

Die Vielfalt der Federn

Die mechanischen Eigenschaften moderner Federn, insbesondere ihre Fähigkeit, sich kontrolliert zu verdrehen — ermöglichen wendige, effiziente Flugmanöver. Doch Federn sind nicht nur für das Fliegen wichtig, sie übernehmen auch andere besondere Aufgaben. Dazu gehört zum Beispiel die Wärmeisolation. So sorgen etwa die besonders dichten Pinguinfedern dafür, dass Pinguine auch in eisigen Temperaturen gut geschützt sind. Bei Eulen sind die Federn so gestaltet, dass einen vollkommen geräuschlosen Gleitflug ermöglichen.
Andere Vögel nutzen Federn zur Tarnung oder zur sozialen Kommunikation, Schmuckfedern wie das auffällige Pfauenrad dienen häufig auch der Paarung. Meist sind außergewöhnliche oder besonders lange Federn dann so optimiert, dass sie zugleich auch effiziente Flugeigenschaften mitbringen.

Auch der Mensch schaut sich bei diesem Wunderwerk der Natur gerne etwas ab: So dienten Federn bereits als Vorlage für technische Innovationen wie Klettverschlüsse, geräuscharme Lüftungssysteme oder Strömungsoptimierungen bei Robotern.

Federn sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Evolution etwas Hochkomplexes erschaffen kann.

Andreas Jahn

Andreas JahnFoto: Spektrum der Wissenschaft

Andreas Jahn ist Biologe und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt er, wie Federn im Laufe der Evolution entstanden sind und welche besonderen Fähigkeiten sie ermöglichen.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen