detektor.fm destilliert | Juni 2020: Neue Kollegen, neue Räume & Themenwoche Rassismus

Zwei neue Kollegen

Dank der guten Entwicklung unseres Streams und der Podcasts in den vergangenen Monaten und Jahren können wir mit Andreas Popella und Stephan Ziegert zwei neue Kollegen in unserem detektor.fm-Team begrüßen. Andreas ist seit April als Audioproducer der kreative Kopf hinter vielen Audio-Elementen, die man als Podcast- und Radioinsider manchmal auch „Intro“, „Verpackung“ oder „Bett“ nennt. Außerdem verpasst Andreas unseren Podcasts mit viel Fingerspitzengefühl und guten Ohren täglich den letzten Schliff. Er hat regelmäßig zum Beispiel unseren Serienpodcast „Was läuft heute?“ auf seiner digitalen Arbeitsplatte und profitiert dabei nach eigener Aussage selbst von den Streamingtipps. Ihn hat zuletzt die Netflix-Dokumentation „The Last Dance“ über Michael Jordan und die Chicago Bulls besonders begeistert, und obwohl er sich für Basketball vorher kaum interessiert hat, ist er mittlerweile Fan.

Wir freuen uns auch über Stephan Ziegert als neuen Kollegen. Er greift uns beim redaktionellen Tagesgeschäft unter die Arme und unterstützt uns als Redakteur zum Beispiel bei Podcasts wie „Antritt“. Stephan wird zudem demnächst regelmäßig auch vor dem Mikrofon stehen und im Wortstream und in unseren Podcasts moderieren.

detektor.fm wächst

Neue Kollegen heißt natürlich auch, wir brauchen mehr Platz. Bisher haben wir immer noch einen zusätzlichen Schreibtisch im Büro unterbekommen, aber schon vor Corona ist es doch ein wenig eng geworden. Seit diesem Monat haben wir deshalb zusätzliche Büro-Räume in unserem Haus dazugemietet. Deshalb stecken wir gerade ein wenig im Umzugschaos. Ein paar Schreibtische stehen schon in den zusätzlichen Räumen, aber es gibt auch noch viele unausgepackte Kisten und täglich Fragen wie „Hat jemand die Textmarker gesehen?“ oder „Wo ist eigentlich mein Locher?“.

Die zusätzlichen Büroräume bieten uns im Zuge der Corona-Pandemie unverhofft die Chance, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Raum zur Verfügung zu stellen und damit auch mehr Leute aus dem Home Office wieder zurück ins Büro zu holen. Perspektivisch wollen wir in den nächsten Monaten noch ein zusätzliches Studio bauen, damit wir für euch noch mehr Podcasts produzieren können.

Themenwoche Rassismus

Die Proteste der #BlackLivesMatter-Bewegung nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA haben die Debatte um Rassismus weltweit in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, uns im täglichen Podcast „Zurück zum Thema“ eine Woche lang ausführlich dem Thema zu widmen. Unter anderem stellen wir dabei die Frage, was passieren muss, damit wir nicht nur debattieren, sondern sich auch wirklich etwas ändert. Wir beschäftigen uns aber beispielsweise auch mit den Fragen, wie die Geschichte des Kolonialismus aufgearbeitet werden kann oder warum unsere Bevölkerung in Politik und Medien nicht ausreichend repräsentiert wird.

Und dann ist auch noch vor ein paar Tagen die aktuelle Episode des brand eins Podcasts zum Thema „Neu sortieren“ erschienen. Denn Krisen wie die aktuelle Corona-Pandemie sind zwar für viele extrem anstrengend und unangenehm, bieten aber auch Gelegenheiten, das eigene Leben oder auch das eigene Unternehmen neu zu sortieren. Im brand eins Podcast sprechen wir unter anderem mit Julia Borggräfe, die im Bundesarbeitsministerium die Abteilung „Digitalisierung und Arbeitswelt“ leitet, oder mit Frank Piller, der als ein Vordenker der Idee von „Open Innovation“ gilt.

Die neuen Kollegen Andreas Popella und Stephan Ziegert sprechen mit Christian Bollert über ihre ersten Wochen bei detektor.fm, Serien- und Podcasttipps oder den Umzug in die zusätzlichen Büroräume.

Shownotes

00:00:08 Intro und Begrüßung von Audio-Producer Andreas und Redakteur Stephan

00:07:05 Themenwoche Rassismus bei „Zurück zum Thema“

00:08:39 Zusätzliche Büroräume für detektor.fm

00:10:51 brand eins Podcast mit dem Thema „neu sortieren“

00:12:14 Grams‘ Sprechstunde zu Verschwörungstheorien

00:13:19 Stephan empfiehlt „White Lines“

00:14:17 Ultimative Lobhudelei für „Antritt“

00:15:09 Was könnten wir besser machen?