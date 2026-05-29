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Bild: Aerodynamik wird im Windkanal erforscht. Foto: Thomas Samson | AFP

Antritt | Abschluss der Aerodynamik-Serie Lufti mit Jens Klötzer

Was haben wir über Aerodynamik gelernt, Jens Klötzer?

In fünf Folgen haben wir uns mit der Aerodynamik am Fahrrad beschäftigt. Welche Fragen haben unsere Hörenden und was nehmen wir mit?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin um den Abschluss unserer Aerodynamik-Serie „Lufti — Ein Luftstrom streicht ums Fahrrad“.

Aerodynamik mit Lufti

Die Aerodynamik ist eines der bestimmenden Themen der aktuellen Fahrradtechnik. Rennmaschinen für die Straße, die Bahn und für Gravelwettbewerbe werden heute immer mit Hinblick auf möglichst geringen Luftwiderstand entwickelt. Auch im Mountainbikebereich spielt das Thema eine immer wichtigere Rolle. Spannend dabei: Aerodynamik lässt sich nicht einfach berechnen oder messen wie zum Beispiel das Gewicht. Darum ist die aerodynamische Optimierung von Fahrrädern ebenso interessant wie aufwändig.

Seit März 2025 haben wir uns darum im „Antritt“ in der Serie „Lufti — Ein Luftstrom streicht ums Fahrrad“ mit verschiedenen Aspekten der Aerodynamik beschäftigt. Bisher sind diese Folgen dazu erschienen:

Grundlegende Fragen zur Aerodynamik
Was macht ihr da im Windkanal, Jens Klötzer?
Wie aerodynamisch ist der Mensch, Jens Klötzer?
Was macht Fahrradrahmen aerodynamisch, Jens Klötzer?
Wie wichtig sind Laufräder für die Aerodynamik, Jens Klötzer?

Eure Fragen und unser Fazit

Nach der bisher letzten Folge dieser Serie haben wir euch aufgerufen, uns eure Fragen zu schicken — die wir in dieser Folge beantworten. Damit ziehen wir ein Fazit zum Thema Aerodynamik und wagen einen Ausblick in die Zukunft. Denn das ist sicher: Aerodynamik wird auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema im Fahrradbau und Rennsport bleiben.

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