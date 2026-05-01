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Traumrad im Studio
Bild: Gerolf, Jens und Christian im detektor.fm-Studio mit Gerolfs Fahrrad. | Sour

Antritt | Gerolf über seinen wahr gewordenen Fahrradtraum

Wie gut ist das Rad deiner Träume, Gerolf Meyer?

Gerolf hat von einem ganz bestimmten Fahrrad geträumt. Im letzten Jahr hat er es sich bauen lassen. Wie gut ist das Ergebnis?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Gerolf Meyer um das Rad seiner Träume, das er sich bauen lassen hat.

Ein Fahrradtraum für Tag und Nacht

In „Das Rad meiner Träume“ sprechen wir im „Antritt“ in loser Folge über die Traumräder unserer Gäste und Gästinnen. In dieser Folge machen wir eine Ausnahme und sprechen über Gerolfs Traumrad. Immer mal wieder hat er es im „Antritt“ erwähnt — und unsere Hörerinnen und Hörer wollen mehr darüber erfahren, wie sie uns haben wissen lassen.

Gerolf liebt Rennräder sowie lange Strecken und Reisen mit dem Rad. Brevets reizen ihn schon lange, für französische Randonneure hat er eine Schwäche und außerdem gibt es für ihn wenig schöneres als Pässe, Kurven und Abfahrten. Was ihn außerdem immer mehr reizt: Fahrten in der Nacht und wenn’s sein muss auch im Regen. Außerdem beschäftigt sich Gerolf schon lange mit dem Rahmenbau, auf der Rahmenbaumesse Bespoked hat er 2024 und 2025 mit Ausstellenden über ihre Arbeit gesprochen. Das Thema treibt ihn schon viel länger um, doch noch nie hat er einen eigenen Rahmen in Auftrag gegeben. Ende 2024 hat sich das geändert — Gerolf ist seinen Fahrradtraum angegangen.

Rennrad für alle Fälle und mit Kupplungen

Weil man bei einem maßgeschneiderten Rad sehr viele Details bestimmen kann, hat Gerolfs Traumrad ein paar Besonderheiten. Zum einen ist es ein Rennrad mit Schutzblechen, Beleuchtungsanlage und spezieller Frontgeometrie geworden, um mit Fronttasche an der Gabel schnell um Kurven flitzen zu können. Zum anderen ist der Rahmen des Rades teilbar, damit es in einer speziellen Tasche in jedem Zug oder im Kofferraum mitgenommen werden kann.

Wie funktioniert der Fahrradtraum?

Welche Geschichte hinter der Lackierung steckt, wie das Rad auf der Straße und als Gepäck funktioniert und wie zufrieden er mit dem Ergebnis ist, darüber haben Jens und Christian in dieser Folge des „Antritts“ mit Gerolf gesprochen. Zum ersten Mal haben wir eine „Antritt“-Ausgabe auch als Video produziert, das ihr hier und auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts sehen könnt.

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