Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf detektor.fm mit der dritten November-Ausgabe 2026. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich freue mich über die Reaktionen auf unsere letzte Ausgabe mit Uwe Buchholz zu BMX in der DDR, denn die hat wirklich viele Menschen interessiert und bewegt.

Allein vom Klappi mit dem eingeschweißten Oberrohr haben im Nachgang viele Menschen geschrieben oder mir davon erzählt. Ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, warum diese Geschichte so viele Menschen bewegt. Vielleicht liegt es daran, dass sie im Kontext dieses Sports noch nicht so oft erzählt wurde. Vielleicht liegt es auch daran, dass Uwe einen ziemlich guten Überblick über die damalige BMX-Szene hat und gute Worte findet. Ich freue mich jedenfalls, denn die Ahnung, dass das ein interessantes Gespräch werden könnte, die habe ich seit Jahren gehabt.

Mit der Einladung der Scheune ist mir dann schnell klar gewesen, mit wem wir dort sprechen sollten. Danke also für all das Feedback und natürlich bleiben wir am Thema dran. Dass wir das machen können, das liegt an unserem Peloton, also den Leuten, die uns hier monatlich mit einem Betrag ab drei Euro unterstützen. In den letzten beiden Wochen sind Burkhard, Lars, André, Florian, Sascha, Norbert, Caroline, Falk, Gunnar, Christoph, Oliver, Sven, Faux, Tristan, Ferdinand und Sebastian dazu gekommen. Wir sagen herzlich willkommen und vielen Dank für eure Unterstützung.

Wir nehmen bald eine Folge mit euch, dem Peloton auf. Bei Anruf Antritt heißt die. Und wer damit dabei sein will, kommt ins Peloton. Wie das geht, erfahrt ihr in den Show Notes. Dann erfahrt ihr auch, wie ihr bei Anruf Antritt dabei sein könnt mit euren Themen. Aktuell sind wir 355 Menschen im Peloton. Unser Ziel sind 400 bis Ende des Jahres und ich denke mir, das könnte klappen.

Fahrradfahren im Alter

Vorher geht es in dieser Ausgabe des Antritts aber erstmal um eine Frage, die uns allemal beschäftigen wird, wenn sie das noch nicht tut: Wie lang kann man eigentlich Fahrrad fahren? Also bis in welches Alter und wie ändert sich das Radfahren mit dem Alter? Darüber spreche ich mit Andrea und wir gehen rein. Antritt, der Fahrrad Podcast von detektor.fm.

Das hier ist der Antritt und der Antritt sammelt schon immer Fahrradgeschichten. Wir haben dafür eine Rubrik, eine Serie, eine Kategorie, die heißt Ausfahrt des Monats. In der sprechen wir mit Menschen über ganz unterschiedliche Erlebnisse auf dem Rad. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt oder ein Sprintrekord oder eine Langsamfahrt. Nehmt uns doch einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.

Und in dieser Ausgabe spreche ich mit Andrea aus Bonn, denn Andreas Mutter hat sich mit über 90 Jahren ein Dreirad gekauft. Zu ihrem 92. Geburtstag haben die beiden eine Tour gemacht. Ich möchte mehr zu dieser Tour und zu einem Leben voller Radfahren wissen, von dem mir Andrea geschrieben hat. Ich sage Hallo nach Bonn. Willkommen im Antritt, Andrea.

Die Radtour zum 92. Geburtstag

Hallo! Gerolf, Andrea, zum 92. eine schöne Radtour. Ist das der Wunsch deiner Mutter gewesen oder wie ist es dazu gekommen?

Ja, das war der Wunsch meiner Mutter. Meine Mutter hat sich im Frühjahr ein Dreirad gekauft. Das hat sie dann nochmal umgetauscht. Sie hatte erst eins von VTEC, hat dann eins von umgetauscht, auch von Ram Easy Rider. Das erste war einfach zu groß. Und sie hatte das dann wirklich selbst hingefahren, zu dem Laden umgetauscht bekommen. Und sie wollte es jetzt mit mir zusammen auch einmal ausprobieren, weil es dann doch sicherer ist, zu zweit zu fahren, um ein paar Sachen auszuprobieren: Wie funktioniert das? Genau, von daher war es auch ihr Wunsch.

Das heißt, sie hat sich mit 91 Jahren ein neues Fahrrad gekauft?

Ja. Wie ist es dazu gekommen? Hat sie einfach Lust, weitere Touren da mitzumachen, mehr Touren?

Ich sage mal so, im Fahrradladen fragst du wahrscheinlich nicht die stärkste Kundschaft. Leute über 90 kaufen ja vor allem. Ja, meine Mutter, da können wir nachher vielleicht nochmal genauer drüber reden. Meine Mutter ist auch mit meinem Vater sehr, sehr lange Fahrrad gefahren, also vor allem im Rentneralter. Und mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Dann hatte sie, wir haben tatsächlich auch da war sie 90, nochmal eine Fahrradtour mit ihrem E-Bike gemacht. Da ist sie aber zunehmend unsicherer geworden und wollte sich aber, denke ich, schon diese Mobilität erhalten.

Und hat dann, glaube ich, ein bisschen durch Zufall auch Leute getroffen, sozusagen auf der Straße: „Oh, die fahren ja Dreirad.“ Und ist einmal schon mal Loris mit Bekannten und geguckt, das passte alles nicht so. Und wir sind im Frühjahr einfach nochmal, haben nochmal den Anlauf gemacht. Ja, sie möchte gerne so ein Fahrrad haben, um jetzt keine großen Touren zu machen, sondern so ein bisschen Mobilität weiter zu bekommen.

Also sie wohnt in Bremen, dicht bei einer Straßenbahn, kann viel zu Fuß machen. Aber ja, sie ist ihr Leben lang eigentlich fast durchgängig immer Fahrrad gefahren. Ich denke, da war der Wunsch, das dann auch weitermachen zu können und einfach zu sehen.

Ein Leben voller Radfahren

Also ich glaube, sie hat andere Leute getroffen, die sowas haben, dachte: „Oh, das würde vielleicht passen.“ Ja, du hast mir ja auch geschrieben, ich habe es in der Anmoderation gesagt, und es ist mir auch so hängen geblieben, sofort nach dem ersten Lesen bei deiner Mail. Deine Mutter, die hat ein Leben voller Radfahren geführt. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das, ein Leben voller Radfahren?

Ich glaube, das bedeutet so unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Lebensphasen. In der Anfangszeit, also meine Mutter erzählt dann auch immer mal wieder, also sozusagen eine Geschichte, die ich häufig gehört habe, ist, sie war einfach nach dem Krieg in Dithmarschen verschlagen, hat da eine Ausbildung dann auch gemacht. Und ihre Mutter war irgendwann wieder zurück in ihrem Geburtsort Bremerhaven mit der jüngeren Tochter. Und meine Mutter wollte die besuchen.

Und ja, ich denke, das war eine Frage von Geld, von: Wie komme ich da hin? Und sie ist damit im Fahrrad gefahren. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Das sind 85 Kilometer. GPS natürlich überhaupt nicht. Meine Mutter hatte noch nicht mal eine Landkarte. Sie hatte aber wirklich eine Liste im Kopf, über welche Strecken sie fährt, über welche Orte sie fahren muss. Und sie hatte auch nicht die Fährzeiten. Sie ist durch Zufall pünktlich zu der Fähre in Brunsbüttel gekommen, um dann nach Cuxhaven rüber zu fahren.

Und ich denke, da war das Fahrradfahren auch in Dithmarschen darüber einfach tatsächlich Mobilität, unterwegs sein, einen größeren Radius zu haben. Sozusagen als ich auch geboren war, in der ersten Zeit. Meine Eltern hatten lange Zeit kein Auto. Ich denke, es ist so eine typische westdeutsche Geschichte, auch bis also mit Ende der 60er Jahre kein Auto. Und da war auch Fahrrad einfach die Möglichkeit, aus der Stadt rauszukommen und unterwegs zu sein.

Und meine Eltern haben dann lange Zeit nicht Fahrrad gefahren. Denke ich auch typisch für Westdeutschland. Dann Auto bekommen. Wir hatten einen Kleingarten, wir haben andere Sachen gemacht. Und als ich eigentlich für mich war, Fahrrad immer, sobald ich Fahrrad fahren konnte. Aber wir haben in meiner Jugendzeit gar nicht so viel gemacht.

Rückkehr zu den Fahrradtouren

Und meine Eltern haben dann Mitte der 80er Jahre wieder angefangen, Fahrradtouren zu machen. Und ich denke, da war das wirklich dieses mit Fahrrad unterwegs sein, was ja auch in diesem Podcast oft beschrieben wird. Einfach diese Freiheit, dieses Unterwegssein. Und dann im Rentenalter fiel auch einfach wirklich eine Freundesgruppe zu finden. Also in der Fahrradgruppe zu sein, die mein Vater dann ab Rentenalter insgesamt 25 Jahre geleitet hat.

Die sind im Sommerhalbjahr jeden Mittwoch losgefahren. Und ich glaube, da war es einfach auch viel Freundschaft und schon auch dieses Fit sein, also fit bleiben, aber auch mit anderen Menschen was zusammen machen. Also so ein Wandel von so einem wirklich Alltagsgegenstand, den man einfach braucht, um Strecken zurückzulegen, hin zu so einer Freizeitmaschine, die einem da ganz viele so positive Momente beschert. So klingt das.

Genau, würde ich auch so denken. Und diese Fahrradgruppe, wie groß war die? Ich stelle mir das jetzt vor als so einen, ich sage mal, so einen lustigen Rennverklub, die einfach einmal die Woche zusammen das Leben genießen auf dem Rad. Genau. So würde ich es auch vorstellen. Ich weiß nicht ganz, ich habe ein paar kennengelernt. Ich denke, das hat sich auch gewandelt. Ich würde sagen, die waren 15 bis 20.

Ich glaube, eine Zeit lang waren die so viele, dass sie sich fast ein bisschen so teilen konnten, weil du kannst auch nicht mit zu vielen Menschen durch die Gegend fahren. Die sind dann auch alle zusammen, denke ich, allmählich aufs E-Bike umgestiegen. Meine Eltern haben so mit, als sie 75 waren, auch E-Bikes gekauft und konnten dann einfach auch noch mal länger fahren.

Ja. Und ich denke tatsächlich, das war so eine Seniorengruppe, die sich getroffen hat. Und die haben halt einmal in der Woche Halbtagestouren, dann einmal im Monat auch eine längere Tour und einmal im Jahr auch eine Woche. Also ich weiß gar nicht, ob sie am Anfang auch Gepäcktouren gemacht haben, aber dann eben einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort hingefahren, am Anfang ein bisschen weiter weg.

Mit zunehmendem Alter ist das dichter bei Bremen geworden, aber da ist einfach total schön Fahrradfahren und wenn man da nur 50 Kilometer raus ist. Genau. Und was ich total schön auch fand, sozusagen was davon auch zugehört: Mein Vater hat da die Gruppe lange geleitet und bei seiner Beerdigung waren viele aus der Fahrradgruppe dabei und haben auch gesagt, sie haben durch meinen Vater Bremen kennengelernt, obwohl die viele aus Bremen kamen.

Aber sie sind halt rumgefahren in alle möglichen Ecken, die sie nicht kannten. Bremen hat sich in der Zeit viel gewandelt, Hafenbecken zugeschüttet, neue Stadt aufgebaut und da ist mein Vater mindestens einmal im Jahr hingefahren, um zu zeigen, was sich hier verändert.

Ein erfüllter Ruhestand

Das klingt toll. Also ich finde das klingt so, weil man kann ja verschiedene Vorstellungen haben von diesem Leben im Rentenalter, im Ruhestand oder so. Und es gibt ja durchaus auch Gespräche über diese Zeit mit so Aspekten wie Vereinsamung oder so. Oder man kann sich nicht mehr bewegen, man kommt nicht so richtig raus. Und das klingt irgendwie nach, also das klingt ein bisschen nach so einem erfüllten Ruhestand. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Verstehst du, was ich meine?

Ja, so habe ich das auch erlebt. Und was ich schon auch gut finde, also dass da ja auch die Fahrradtechnik sich so weiterentwickelt hat. Also das, ich sage mal, ab einem bestimmten Punkt wäre das ohne E-Bike nicht mehr möglich gewesen. Und dass das E-Bike dann ermöglicht, die Spanne sozusagen, wo man sowas machen kann, noch mal rauszuschieben. Genauso jetzt mit dem Dreirad.

Meine Mutter macht jetzt keine riesen Fahrradtouren. Also die Fahrradtour, die wir da gemacht haben, das waren so 30 bis 35 Kilometer. Das ist immerhin 92. Aber ja, das finde ich eben toll an dieser Fahrradtechnik, dass sich das weiterentwickelt. Das hattet ihr jetzt auch gerade in der Offer Spähtzli, also die Sendung zu Spähtzli, wo das auch deutlich wurde, dass einfach nochmal anderen Menschen, die bestimmte Einschränkungen haben, und ob das jetzt Gleichgewicht ist, ob das Unsicherheit im Fahrradverkehr ist, dass zumindest von der Technik, dass das da auch ermöglicht, weiterzumachen.

Ja, das ist eine tolle Entwicklung. Und ich meine, wenn man so aus so einer klassischen, halb sportlich angehauchten Art Radfahren kommt, also mir geht es so, da ist es im Umfeld auch schon so, dass natürlich erstmal über ein E-Bike erstmal so die Nase gerümpft wird. Aber ich denke mir, da eigentlich immer nur: Wartet mal ab! Also in dem Moment, wo es dann, wo das die einzige Möglichkeit ist, mit dem Rad unterwegs zu sein, also spätestens dann greift man ja auch dazu.

Kommen noch so Sachen wie, irgendwie Familie, bergige Stadt, so was dazu. Aber darüber will ich jetzt gar nicht mit dir sprechen, sondern über diese Tour, die ihr da gemacht habt. 30 bis 35 Kilometer in Bremen, hast du gesagt. Hat sie sich das so gewünscht? War das ein bestimmtes Ziel?

Das hatte sie auch so mit vorgeschlagen. Das ist nicht sehr, also Leute, die in Bremen wohnen, was sie vielleicht auch zuhören, es ist eine Klassikertour. Es ist auf dem Wimmedeich Blockland. Da fahren alle. Da gibt es Tage am Wochenende, da darfst du da nicht fahren oder am Himmelfahrt. Es ist einfach viel zu voll mit Fahrradfahrern. Wir sind auf dem Mittwoch gefahren, also das war sozusagen Wunsch.

Das ist auch relativ dicht da, wo meine Mutter wohnt. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie einmal quer durch die Stadt, um da hinzukommen, sondern das ist tatsächlich auch, also man kommt einfach schnell hin. Und was ich schön fand, was ich so bis dahin auch, also ich habe die Tour Blockland als Jugendliche schon gemacht. Aber was neu war, wir sind wirklich den ganzen Wimmedeich lang gefahren. Dann wird die Wimme nachher die Lesum und sind bis zur Weser gefahren.

Und wir sind an einem Tag gefahren, wo das Schiff von Bremen nach Bremerhaven und zurückfährt. In Fegesack, wo wir eingestiegen sind, hält. Und wir dann bis dahin hingefahren, zwischendurch gegessen, Kaffee getrunken, dann auf das Schiff, eine Stunde ungefähr bis zur Innenstadt von Bremen. Und dann wirklich, ich war begeistert von der Fahrradinfrastruktur von Bremen. Bonn ist ganz schrecklich im Moment, wie gemütlich nach Hause gefahren sind.

Und diese Kombination war schon auch ein Vorschlag meiner Mutter, weil sie natürlich die Fahrzeiten von diesem Schiff besser kennt, dass das zweimal in der Woche und ausgerechnet am Mittwoch fährt. Aber das war schon ihr Wunsch. Wir haben zwei, drei Tage, es war Mittwoch, am Samstag sind wir dann nochmal gefahren.

Herausforderungen und Erfolge

Und da war so der Wunsch, in der Nähe ist das Höchste in Bremen. Das sind Autobahnbrücken, wo man rauf muss. Und das war mit diesem ersten Fahrrad, was sie hatte, war auch kleine Anstiege ein bisschen schwierig. Und sie wollte ausprobieren mit mir zusammen: Komme ich dieser Autobahnbrücke gut hoch mit dem Fahrrad, mit Anfahrhilfe und solche Sachen.

Also diese Technik muss man sich dann auch erst mal dran gewöhnen, weil auf der anderen Seite dieser Autobahnbrücke wohnen Freundinnen von ihr, mit denen sie sich trifft zum Spielen. Und da fährt sie jetzt auch hin und hat dann ausprobiert: Ja, das funktioniert, sie kommt gut auf diese Brücke rauf, wo sie keine Angst haben, irgendwie rückwärts zu rollen oder sowas. Und da haben wir dann nochmal eine kleine Tour angeschlossen, die auch wieder in die gleiche Ecke Wümmelwiesen und so geht, ein bisschen anders.

Toll! Was spielen die? Was spielt sie mit ihren Freundinnen?

Brettspiele.

Okay, Rami.

Ja, super! Aber das ist doch ein tolles Beispiel, oder? Also in meiner Vorstellung ist da gerade eben so eine Brücke. Ich denke mal, in Bremen, also da fahren ja auch große Schiffe und so. Die Brücke ist…

Nee, das ist eine Autobahnbrücke.

Achso, das war keine Weserbrücke.

Nein, das ist eine Autobahnbrücke. Hast du auch gesagt, meine Vorstellung hat das Gespräch überholt. Aber es ist ja trotzdem so, da ist ein Hindernis. Ich will zu meinen Freundinnen, wir wollen zusammen zocken und dann muss es irgendwie gehen. Und dann hilft dieser Gegenstand ja dabei.

Bei dieser Geburtstagstour gab es sowas wie ein Ziel. Also habt ihr irgendwo angehalten, seid ihr irgendwo eingekehrt, habt ihr euch mal hingesetzt und ein bisschen rumgeguckt oder seid ihr einfach nur straight gefahren?

Nee, wir haben zwischendurch angehalten. Also wir waren einmal zwischendurch essen, sozusagen, nicht vorreserviert oder sonst was, sondern einfach hingefahren, aber Restaurant, wo wir schon öfters waren. Haben auch zwischendurch mal angehalten. Also es gibt da so ein paar Stellen, wo Verwandte früher einen Kleingarten hatten oder ein Wochenendhaus und haben da nochmal auf die Wümme geguckt.

Und das ist einfach auch ein interessanter Fluss, der ist sehr meandert, sehr viel hat Ebbe und Flut. Da guckt man immer: Ist jetzt das Wasser da? Ist das Wasser weg? Genau, von daher haben wir zwischendurch angehalten, haben gegessen, haben am Ende auch Kaffee getrunken. Also wir sind jetzt nicht ganz straight durchgefahren, aber schon relativ, also haben jetzt nicht an jeder Milchkanne gehalten.

Gab’s Kuchen?

Ja, klar!

Ah, was für welche?

Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir waren in Fegesack, ich hab dann im Smartphone geguckt, wo ist jetzt eine gute Kaffeebäckerei in der Nähe und sind da hin. Also das weiß ich nicht mehr. Wir hatten leckeren Kuchen. Das ist schon mal sehr gut.

Das Blockland und seine Schönheit

Du hast vom Blockland gesprochen. Ich hab mich gerade gefragt, was macht das Blockland aus? Was ist das Blockland? Ich hab das vorher noch nicht gehört.

Das ist ja eigentlich auch ein Stadtteil von Bremen. Das ist ein ganz flaches Gebiet, was auch früher im Winter immer überschwemmt war. Da sind Wiesen und da sind Entwässerungsgräben. Das ist sozusagen am nördlichen Stadtrand von Bremen. Da fließt diese Wümme, das ist ein Fluss, der aus der Lüneburger Heide, glaube ich, kommt. Und auf beiden Seiten sind einfach ganz flache Wiesen.

Das Spannende ist, dass sie auch jetzt zum Teil, wenn mal viel Wasser ist, also vor zwei, drei Jahren waren die auch komplett überschwemmt. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen. Also das, genau, da war ja viel Hochwasser, auch in dem Ort Lehenthal ist da in der Nähe, wo die Leute ihre Häuser verlassen mussten. Genau, weil es einfach flach ist. Bestimmte Überschwemmung ist wirklich hübsch im Winter, wenn es zu viel wird. Und das war in dem Winter wirklich sehr problematisch.

Flach, richtig flach, viel Wiesen, viel Natur, durchaus auch mal Störche und solche Sachen. Genau, und ist sozusagen der nördliche Teil von Bremen nach Niedersachsen hin.

Gespräche über das Radfahren

Ja, klingt interessant. Also ich habe da irgendwie schon von der Gegend gehört. Fegesack sowieso, aber ja. Geht dann sozusagen ins Teufelsmoor. Auch über, also nördlich weiter kommt man ins Moor. Also da ist Wiese, das ist glaube ich nicht wirklich Moor, aber es ist sozusagen so eine Art von Gegend, Moor, Wiese. Es gibt noch so viel, was man sich alles so angucken muss.

Als ihr da unterwegs gewesen seid, hat dieses Leben voller Radfahren, darauf komme ich nochmal zurück, hat das irgendwie, hat das eine Rolle gespielt? Habt ihr über so Sachen gesprochen? Sprecht ihr manchmal über diese Touren, die sie gemacht hat? Oder worum geht es da so? Was macht ihr da so, wenn ihr nicht gerade anhaltet und Kuchen esst?

Ja, wir reden schon auch. Meine Mutter erzählt relativ häufig, ja sozusagen aus diesen Fahrradtouren, die sie dann auch in der Gruppe gemacht haben. Ja, wir fahren dann immer da lang. Das erzählt sie witzigerweise immer in der Gegenwart noch, weil das sind Touren, die sie auch tendenziell mit meinem Vater, mit der Fahrradgruppe gemacht hat.

Weil es war schon auch Erinnerung an meinen Vater. Jetzt nicht sozusagen nur traurig, sondern meine Mutter erinnert dann eben auch die Fahrradtouren mit meinem Vater, sowohl die guten Momente als auch, ich denke, das ist aber relativ häufig sozusagen, wo irgendwas nicht geklappt hat. Also wo mein Vater falsch abgebogen ist und wo sie irgendwo falsch gelandet sind.

Also das ist interessant. Ich glaube, es geht anderen auch so. Behält man eher im Gedächtnis, als wenn alles glatt gelaufen ist. Also das erinnert sie dann schon, also genau sozusagen an frühere Fahrradtouren. Ist jetzt nicht die ganze Zeit jetzt nur Erinnerung oder sowas, aber das ist dann durchaus auch ein Gesprächsgegenstand, sozusagen, wo sie mit der Gruppe gefahren sind, wo sie mit meinem Vater zusammengefahren ist.

Ja, man darf ja auch in der Gegenwart wohnen oder leben. Aber nochmal in die andere Richtung gedacht: Sie hat sich das Rad jetzt neu gekauft, hat sie Sachen vor damit. Also ich denke mal, zu ihren Freundinnen fahren, zum Spielen. Sehr viel mehr nicht.

Also ich denke mal, gucken, ich fahre ja regelmäßig hin und sobald das Wetter wieder einigermaßen ist und es funktioniert, werden wir nochmal Touren machen. Sie wird nicht mehr in dieser Fahrradgruppe fahren, weil die fahren deutlich zu schnell für sie.

Und ich denke, was schon auch ein Hindernis ist, ist, glaube ich, bei meiner Mutter tatsächlich, Gott sei Dank, nicht die Fitness, sondern das ist ab einem bestimmten Punkt der Straßenverkehr. Und selbst in Bremen, was wirklich eine gute Fahrradinfrastruktur hat, ich denke, kommt ja bei euch im Antritt auch immer wieder.

Im Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir nochmal eingefallen, die Sendung, ich glaube über Olu war das, und da hat, glaube ich der Fahrradplaner gesagt, sie müssten gucken, wer fährt denn? Fahren Kinder, fahren Senioren? Und das ist mir sozusagen, wenn ich mit meiner Mutter zusammenfahre, fällt mir das auf, nochmal stärker.

Also sozusagen, wenn man jünger ist, ist dann auch so ein schlechter Fahrrad. Und Bremen ist doch relativ gut, wie gesagt. Aber da geht man mit bestimmten Verkehrssituationen einfacher um. Aber wenn es keine gute Infrastruktur gibt, dann wird das schwieriger für ältere Menschen, die dann tatsächlich auch unsicherer sind bei Ampeln und solchen Sachen.

Also sozusagen, es braucht nicht nur das Gerät und die Fitness, sondern es braucht auch tatsächlich das Umfeld, damit man das nutzen kann. Und von daher denke ich, meine Mutter nutzt es sozusagen, um zu bestimmten Stellen zu kommen, aber sie wird jetzt keine größeren Touren, weiß ich nicht.

Also ja, sie hat überlegt, vielleicht mit einer Freundin nochmal was zu machen. Also sie hatte so Ideen, aber es schien mir jetzt nicht im Moment ganz groß gewesen zu sein.

Fazit

Ja, muss ja auch nicht ganz groß sein. Also ich finde dieses Alltagsmobilitätsding und dass es ihr sowas ermöglicht, das klingt ja schon nach einem sehr hilfreichen Gegenstand auch. Wenn deine Eltern so viel Rad gefahren sind und das so gern gemacht haben, was haben die dir mitgegeben? Was hast du davon übertragen bekommen? Wie ist das für dich?

Ich glaube, dass das am bestimmten Punkt fast eher umgekehrt war. Also meine Eltern hatten ich erzählt, als sie noch kein Auto hatten, sind Fahrrad gefahren. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kenne Bilder, ich sitze vorne im Fahrradkörbchen, wir sind irgendwie nach Umgebung, wir sind nach Blaubeeren gesucht und gefahren und solche Sachen.

Also ich kann mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat mir Fahrradfahren beigebracht, als ich, glaube ich, vier Jahre alt war, witzigerweise auf dem Autobahnzubringer, der bei uns in der Nähe gebaut wurde. Und ich bin dann viel Fahrrad gefahren. Ich kann mich in meiner Kindheit und Jugend nicht so sehr an viele Fahrradtouren erinnern, sondern das war tatsächlich eher ich, die dann auch irgendwann einmal klar, auch diese Mobilität, einfach Altersgegenstand, um zur Schule zu kommen, auch größere Strecken in der Stadt machen zu können, ohne auf ÖPNV angewiesen zu sein, ein bisschen mobiler, ein bisschen unabhängiger zu sein.

Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, Fahrradtouren zu machen, längere Touren. Da in der Zeit sind meine Eltern gewandert, haben andere Sachen gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Fahrradtouren gemacht habe, sind meine Eltern wieder darauf gekommen, dass sie auch im Urlaub Fahrradtouren gemacht haben.

Und mein Vater, wir haben dann auch später, ja, vor meiner Elternrente waren auch hinterher, wir haben dann uns oft so ein, manchmal auch, ja, meistens einmal im Jahr so für einen kleinen Kurzurlaub über Pfingsten, über den Geburtstag meiner Mutter, irgendwo zwischen Bonn und Bremen getroffen, Münsterland, haben eine Tour gemacht oder haben Touren gemacht, waren unterwegs.

Da hat mein Vater auch mal gesagt: „Eigentlich schade, als du noch zu Hause lebst, das haben wir das nicht gemacht. Da haben wir andere Sachen gemacht. Da sind wir gewandert und hatten ihren Kleingarten.“ Aber ich glaube, da war dieses Fahrrad wieder als, ja, auch für Touristik, für Reisen zu entdecken. Das war umgekehrt.

Pingpong der Inspiration

Wirkt so, als hättet ihr euch den Ball so ein bisschen zugespielt, ne?

Ja, ja, so ein Pingpong. Es muss ja jetzt, also dein Radfahren muss ja jetzt nicht alles von deinen Eltern inspiriert sein, ne? Wie bist du so unterwegs? Also welche Rolle, welche Bedeutung hat das Fahrrad für dich?

Das Fahrrad ist einmal als Altersgegenstand tatsächlich, um von A nach B zu kommen, um ich arbeite in Köln, bis zur guten S-Bahn-Station zu kommen, solche Sachen, einzukaufen. Anhänger hinten ran und solche Sachen. Und dann auch Fahrradtouren, also längere Fahrradtouren. Jetzt nicht jedes Jahr, und ja, also wenn ich 100 Kilometer fahre, klopfe ich mir tüchtig auf die Schulter.

. Also mein Schnitt ist 70 bis 80, aber ich habe 2000, also ich habe immer mal wieder längere Touren gemacht. Die letzte richtig größere war 2019, wo ich mir drei Monate Sabbat genommen habe und so zweieinhalb Monate durch Skandinavien, also von Trelleborg bis nach Wadl gefahren. Nicht zum Nordkap, wir sind immer am Nordkap vorbeigefahren.

Und das Interessante war, ich habe einen Blog geschrieben, der war damals privat eher, aber ich habe einen Blog geschrieben, damit ich nicht ständig E-Mails schreiben muss und sagen muss, hier und so und da bin ich. Und mein Vater hat irgendwann gefragt, ja, seine Leute aus der Fahrradgruppe fänden das so interessant, ob er den weitergeben könnte. Und die haben mir dann tatsächlich auf meinen Blog gefolgt.

Also von daher ist es beides: Es ist Fahrradtouren machen, es ist Alltag und es ist auch ein Wochenende. Also es geht mir schon ein bisschen so, ich setze mich aufs Fahrrad und ich bin zufrieden und glücklich. Ja, und auch da so ein Ping-Pong zwischen den Generationen, so klingt es.

Inspiration durch ältere Radfahrer

Ja, das war auch so ein Stück von diesen Senioren: Ja, wir können das nicht mehr machen, aber dann können wir uns das wenigstens angucken. Würdest du sagen, man kann sich von diesen, ich benutze jetzt nochmal ein Klischee, von diesen, ich weiß gar nicht, ob das so angebracht ist, aber von diesen rüstigen Rentnern auf ihren Rädern, meinst du, man kann sich von denen irgendwas abschauen? Oder schaust du dir irgendwas ab?

Ja, dieses Fitsein im Alter, also dass das Fahrradfahren tatsächlich, glaube ich, auch einfach ein guter Gegenstand ist, um fit zu bleiben. Also sehr niedrigschwellig. Ich fand das schon spannend, wie meine Eltern tatsächlich ihr Rentenalter gelebt haben oder leben mit dieser Gemeinschaft. Ob ich das alles genauso abgucke, weiß ich nicht, aber ich finde es schon ein interessantes Vorbild zu sehen.

Ja, es geht. Also ich frag dich das, weil ich das auch von mir so kenne, dass ich, ich mein, wir wissen alle, wir werden alle älter, wir kommen alle mal irgendwie in ein gewisses Alter, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert. Und mir geht es so, dass ich dann manchmal so, naja, wie so kleine Inspirationen irgendwie mitnehme oder dass ich mir denke, ach, guck mal, so kannst du es machen.

Begegnungen auf Fahrradtouren

Und ich finde diese Fitness, so was du erzählst, das finde ich auch immer gut. Ich bin neulich an einem weit über 60-jährigen Randonneur aus Besançon, glaube ich, mit dem eine Weile einen Berg hochgefahren. Ich fand das total beeindruckend, wie der auf dem Rad gesessen hat und so. Also so Sachen fallen mir da ein, denke ich mir so, hey, guck mal, so geht’s.

Und das eine ist Fitness und das andere ist, so ich sag mal dazu, wach sein und so eine gewisse Neugier haben. Das freut mich immer total, wenn ich das sehe. Okay, da hat jemand Bock, da stellt jemand noch Fragen. Das ist ja auch nicht bei allen Menschen so. So dieses, ich will wissen, was dort ist, ich will wissen, wie der Kuchen schmeckt, ich will wissen, wie das Wasser heute steht und so, diese kleinen Sachen.

Ja, das stimmt. Ich denke, das ist das. Und ja, auch dieses dann nochmal wirklich, also im Rentenalter denke ich, was total spannend war, über die Fahrradgruppe wirklich einen neuen Freundeskreis tatsächlich auch nochmal aufzubauen. Klar, meine Eltern waren da relativ offen, aber ja, da gehört schon was dazu, sich nicht einzuigeln.

Begegnungen mit anderen Radfahrern

Und mit diesen Begegnungen, das habe ich auf meiner Fahrradtour tatsächlich auch gehabt, dass ich also da unterwegs ein Ehepaar irgendwie aus, ich weiß nicht, ob es Schmalkalden war, irgendwo Thüringen, die erzählten, dass sie immer mal wieder große Fahrradtouren machen. Und sie sagten, die waren jetzt weit über 70, das wäre jetzt wahrscheinlich ihre letzte größere Fahrradtour, die sie da machen.

Und ich habe auch einen gut über 70-Jährigen nördlich von Inari getroffen, der kam von der Türkei und ist damals, das war 2019, ist er noch durch Russland gefahren. Das geht ja leider heute nicht mehr. Der ist über Murmansk gekommen. Fand ich auch total spannend, zu sehen, ja, das sind jetzt nicht nur die 20-Jährigen, die da einmal zum Nordkap hochbrausen und zurück und vielleicht weniger gesehen haben als diese älteren Leute, die sich dann doch ein bisschen mehr Zeit lassen.

Abschließende Gedanken

Das klingt doch super. Was wir alles noch für Möglichkeiten haben. Und was für eine schöne Geschichte von deiner Mutter. Also ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, das ist ja nicht so gewöhnlich, dass man sich in dem Alter noch ein neues Fahrrad kauft, aber da steckt ja auch irgendwie so das drin: Man will, was man hat, Bock.

Ich will zu den Freunden, ich will mit denen spielen, ich will das selbstbestimmt machen. Eine sehr schöne Geschichte, Andrea. Ich danke dir, dass du mir und uns allen die hier erzählt hast. Und wie ich gehört habe, bist du auch Unterstützerin im Antritt Peloton und auch dafür vielen Dank.

Und ich freue mich, dass wir solche Leute wie dich im Peloton haben und dass wir solche Geschichten hier im Antritt uns erzählen können. Sag bitte unbedingt Grüße an deine Mutter, herzliche Grüße und gute Fahrt euch beiden.

Ja, danke, dass ich die Geschichte erzählen konnte, dass sozusagen auch solche Geschichten bei euch gut Platz haben. Genau. Und dann alles Gute, Fahrradmobil sein mit über 90 Jahren, das geht. Andreas Mutter und sicher auch andere Menschen machen das vor.

Und ich finde diesen Gedanken sehr schön, denn das bedeutet, dass für viele von uns noch viele schöne Ausfahrten drin sind, zu und mit Freundinnen und Freunden in Gegenden nah und fern.

Und falls ihr zu den Menschen gehört, die gerade wegen Dunkelheit und Kälte nicht so oft aufs Rad kommen, wie sie eigentlich wollen, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort habe ich euch mein Gespräch mit Daniel aus dem letzten Herbst verlinkt und in dem geht es um die Schönheit von Nachtfahrten und was es dafür braucht.

Einen neuen Antritt gibt es dann am kommenden Freitag, dem 27.11. Ihr erreicht uns unter antritt@detektor.fm sowie auf Instagram und Mastodon. Und ich wünsche euch allen, ganz gleich wie alt ihr seid, eine richtig gute Fahrt. Bis bald. Ciao.

[MUSIK: IFULKI – Moment]