Tom von Meerglas und Gerolf im Studio. Foto: Stanley Baldauf
Antritt | Spezial: Tom von Meerglas übernimmt den Antritt

Thomas Becker von Meerglas übernimmt den Antritt

Thomas Becker von Meerglas übernimmt den Antritt und feiert mit Gerolf eine Weihnachtsfeier im detektor.fm-Studio.

In dieser Ausgabe übernimmt Thomas Becker von Meerglas den „Antritt“.

Weihnachtsfolgen im Antritt sind besonders

Weihnachtsfolgen im „Antritt“ sind traditionell experimentell. Wir haben hier schon über Fahrradliteratur gesprochen, über Fußverkehr, übers Radfahren im ländlichen Raum in Extralänge und wir haben mit Volker telefoniert. 2025 haben wir gleich zwei Spezialfolgen produziert, in der ersten ging es mit Mitgliedern des Antritt-Pelotons auf Steady um ihre Themen. In dieser zweiten Weihnachtsfolge geben wir die Kontrolle ab: Gerolf hat Thomas Becker eingeladen, den Rahmenbauer hinter der Marke Meerglas. Im Januar 2025 ist Toms Geschichte im „Antritt“ Thema gewesen.

Weihnachten mit Thomas Becker

Tom übernimmt in dieser Folge den „Antritt“ und bringt Moderationen und Musik mit. Außerdem haben sich Tom und Gerolf Fragen aneinander überlegt, die sie sich gegenseitig stellen. Es geht um persönliche Geschichten aus der Vergangenheit, Ideen zu Toms und Gerolfs beruflicher Zukunft und es geht immer wieder um das Fenderfest, Toms kleines Festival für Liebhaberinnen und Liebhaber eleganter Fahrräder mit Schutzblechen. Auf dem Fenderfest 2025 ist auch dieses Bild entstanden, das in dieser Folge eine Rolle spielt (Foto: Thomas Becker):

Mehrere Menschen sitzen in einem Garten und hören einer Podcastaufnahme mit dem Rahmenbauer Peter Weigle zu

Das Foto zeigt die Aufnahmesituation zu unserer Folge mit dem Rahmenbauer Peter Weigle, die in Toms Garten aufgenommen wurde.

52 Folgen „Antritt“ in einem Jahr

Mit dieser Ausgabe beenden wir das erste Jahr, in dem es in jeder Woche eine „Antritt“-Ausgabe gegeben hat. Wir möchten uns bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für ihre Zeit und Offenheit und unserem großartigen Peloton auf Steady und Apple Podcasts für den wichtigen Support in diesem Jahr bedanken. Ohne euch ginge es nicht, wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr mit euch!

Antritt – Der Fahrradpodcast

