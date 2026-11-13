Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf detektor.fm mit der zweiten November Ausgabe 2026.

Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert. Und wie man möglicherweise auch in dieser Ausgabe hört, klingt es ein bisschen anders als in unserem eigentlichen Studio. Das hat auch einen Grund. Wir sind schon wieder unterwegs, aber diesmal sind wir nicht in Düsseldorf, sondern wir sind in der anderen Stadt mit den zwei Ds, in Dresden, in der Scheune.

Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass wir immer nur in Städten mit D Live-Podcasts machen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Dortmund, Düsseldorf, Dresden. Das sind meine drei Antritt Live-Podcasts bisher gewesen. Von daher Detmold. Ich überlege schon, Düsseldorf Dittersbach würde ich vorschlagen für nächstes Mal. Aber es ist sehr schön hier zu sein, tatsächlich. Fühlt sich sehr kuschelig an. Hier ist so ein Teppich auf der Bühne.

Wir können nicht so richtig, also wie es immer so ist auf so einer Bühne, können nicht so richtig gut sehen, wer da sitzt, aber sitzen sehr viele Menschen und hören uns zu. Antritt, der Fahrrad-Podcast von detektor.fm. Genau, wir freuen uns. Also ich sehe genauso wenig wie Christian, aber so ein bisschen eben doch. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid, dass ihr hierher gefunden habt.

Ich habe ein paar bekannte Gesichter schon gesehen, über die freue ich mich sehr und ich freue mich auch über die, die wir noch nicht kennen. Und ja, dass wir uns alle hier in diesem schönen Saal in diesem imposanten neuen Gebäude treffen, um hier über Radsport, nein, doch über Radsport, aber spezieller über BMX und mehr in der DDR zu sprechen.

Und wir nehmen euch einfach mit in eine Folge dieses Podcasts, wo ihr quasi schon mittendrin seid, eigentlich. Genau, ihr seid schon mittendrin. Die Folge ist fast so ähnlich wie ihr das kennt, wenn ihr uns schon kennt, bloß das hier ist quasi noch die Evo-Variante. Das heißt, ihr hört nicht nur Christian und mich mit einem Gast sprechen, mit einem besonderen Gast, sondern ihr könnt auch mitsprechen.

Das heißt, unser Plan ist, dass wir hier ungefähr 60 Minuten mit Uwe sprechen und danach könnt ihr uns gerne ein Zeichen geben. Ich komme ins Publikum, ihr könnt Uwe auch Fragen stellen, ihr könnt Sachen kommentieren. Wir haben ungefähr eine Viertelstunde hinten raus Zeit dafür. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch daran beteiligt. So ist es.

Radsport in der DDR

Und wenn man über Radsport, du hast das Wort Radsport schon so angesprochen, in der DDR spricht, dann denken vielleicht viele Menschen an Straßenradsport. Die internationale Friedensfahrt, wahrscheinlich Teve Schuhe, Uwe Ampler und so, das fällt einem da ein. Aber wer regelmäßig unseren Podcast hört, der denkt vielleicht auch noch an andere Namen, Vera Hohlfeld zum Beispiel oder auch Martin Götze aus diesem Sommer.

Und all diesen Namen und Geschichten ist aber auch gemein, dass sie vor allem auf der Straße stattgefunden haben. Geländeradsport in der DDR, da wissen relativ wenige Leute viel darüber. Das wird sich, glaube ich, heute ändern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch hier im Publikum Leute sind, die sich damit gut auskennen und auf der Bühne erst recht.

Doch wer auch schon mal vielleicht Mifa Klappi mit eingeschweißtem Oberrohr gesehen hat oder wer weiß, dass die BMX Bande, einer meiner Lieblingsfilme, tatsächlich als ich jung war, auch im DDR Kino lief und wer vielleicht zu dieser Podcast-Aufzeichnung in die Scheune hier nach Dresden gekommen ist, der oder die weiß, Geländeradsport in der DDR, da ging doch ein bisschen was.

Und wir haben jemanden eingeladen, der ganz sicher viel darüber weiß. Wahrscheinlich ist er auch einer der Menschen, der am meisten darüber weiß, denn Uwe Buchholz aus Gera hat sich schon in den 70er Jahren mit dem Geländeradsport-Virus infiziert und das scheint mir eine ziemlich schwere Infektion zu sein.

Das sieht man unter anderem auch daran, dass er 2011 im Fanscene MTB ist, okay, als Racer, Teammanager, Fotograf, Autor, Redakteur, Organisator, Moderator, Fanscene-Gründer, Visionär, Blogger, Tester, Bikeverkäufer, Streckenarchitekt und noch vieles mehr bezeichnet wird. Das ist, glaube ich, die längste Nennung von Titeln, die wir bisher in diesem Podcast hatten.

Ich möchte noch anfügen, Uwe ist außerdem Gründer der Facebook-Gruppe Geländeradfahren in der DDR. Und jetzt kann er endlich selbst zu Wort kommen und ich sage: Hallo lieber Uwe, herzlich willkommen im Antritt.

Uwe Buchholz

Ja, hallo. Ich grüße euch alle und ich bin jetzt schon ein bisschen gerötet im Gesicht. Das liegt an den Aufzeichnungen. Das haben andere Leute über dich geschrieben und die werden ihre Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, warum wir dich eingeladen haben zu diesem Podcast, zu dieser Aufzeichnung hier.

Und ich bin ganz begeistert, denn normalerweise ist Podcast ja einfach nur, wir stehen im Studio und sprechen irgendwie remote mit jemanden. Der nächste Step ist dann, es ist jemand im Studio. Dann ist der nächste Step, es ist noch Publikum da. Oder man fährt irgendwo hin. Oder man fährt irgendwo hin und dann ist jetzt hier, ich habe ja schon gesagt, es ist die Evo-Variante, was wir hier machen.

Wir haben sogar Material am Start. Also die, die hierher gekommen sind, können das sehen und für alle anderen müssen wir es beschreiben. Vor uns steht ein rotes Kinderrad, möchte man eigentlich erstmal sagen. Es ist auf jeden Fall mal ein Kinderrad gewesen, aber Leute, die jetzt so eine Vorstellung haben von so einem kleinen, in der DDR hieß das Blitz, in der BRD hieß das wahrscheinlich Pucki oder irgendwie so.

Also es hat so diese Form, aber es hat eine wahnsinnig lange Gabel drin. Es hat zwölf Zoll Reifen, es hat verlängerte Schutzbleche. Es ist deutlich verlängert. Ich würde sagen, ungefähr doppelte Reifenlänge. So, wenn ich da drauf schaue. Die Gabel? Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch das Schutzblech der Abstand sieht ziemlich gut aus, gut geeignet für einen Hochstarter.

Und vorne ist auch noch eine ziemlich gute, lustige Startnummer dran und sieht aus wie ein Straßenschild, irgendwie. Uwe, du kriegst endlich deine erste Frage. Wie heißt denn dieses Fahrrad? Es ist rot, haben wir das schon gesagt? Ja, ist egal, aber Wiederholung ist gut im Podcast. Also es ist ein Zwölf-Zoll-Rad.

Ich habe immer gedacht, es ist ein Blitzrad gewesen. Das sind meine Cousins vor mir gefahren, das ist mein Bruder vor mir gefahren. Darauf habe ich das Radfahren gelernt. In Wirklichkeit ist es ein Krügerrad, also ein kleiner Hersteller aus Berlin in der DDR. Und darauf bin ich sehr lange gefahren, weil wir dann irgendwann, als wir da rausgewachsen waren, das angefangen haben zu tunen.

Und zwar mit dieser langen Gabel und dem Motocross-artigen hochgesetzten Schutzblech und so weiter und so fort. Und wo sind wir gefahren? Wir haben ein Wochenendgrundstück in der Nähe von Gera und da sind wir immer bergab gefahren mit Seifenkisten, mit Rollern, mit Rollern mit Beiwagen und eben mit diesem Rad. Also ich bin dann gar nicht mehr so viel getreten.

Umbau und Inspiration

Wie kommt man denn auf die Idee, das so umzubauen? Also bergab fahren und so, das habe ich auch gemacht, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da so rumzuschrauben. Also wir sind als Familie sehr zeitig in meinem Leben irgendwann mal am Ende der Ferien vor die Frage gestellt worden, was machen wir am letzten Ferienwochenende?

Meine Mama war eine Zeitungsleserin und die hat gesagt, wir können da auf die Burg fahren oder dort oder wir fahren mal zum Motocross nach Triptis. Und das war für uns ein Erweckungserlebnis, würde ich schon fast sagen, da hinzukommen, den Streckensprecher zu hören: Achtung, Fahrerlager, gleich ist der Start der Klasse so und so.

Wir waren noch gar nicht da, der Start ging los, der Wald staubte, es war laut. Und in dem Moment, als Erstklässler da durch den Wald zu kommen und ein Motocrossrennen live zu erleben, das ist prägend gewesen für die Liebe zum Zweirad. Das heißt aber, das war Zufall. Wenn ihr euch für was anderes entschieden hättet, was die Mutter gesagt hat, dann hättest du vielleicht Pilze gesammelt oder?

Nee, ich glaube, das wäre früher oder später sowieso gekommen. Also die Einflüsse waren auch an anderen Stellen schon da. Aber das war ein Erweckungserlebnis, definitiv, ja. Und dann das große Thema ist sozusagen, ja, hier die Nachahmung. Und da sind wir ja auch gleich schon beim Thema, das wir heute hier haben. BMX heißt ja nichts weiter als Bicycle Motocross.

Und das ist auch die Nachahmung von Motocrossrennen in Kalifornien. 60er Jahre fängt das an. Nichts anderes haben Jugendliche in der DDR auch gemacht. Nachahmung, hast du gesagt. Ich habe so den Eindruck aus der bisherigen Beschäftigung damit, dass ihr das ziemlich konsequent nachgeahmt habt.

Ich habe hier schon diese lustige Startnummer erwähnt, die hier vorn dran ist. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass das eigentlich so eine von so einem LKW, so eine Geschwindigkeitsbegrenzungstafel oder so oder Richtgeschwindigkeit oder irgend so was ist, ne? Also die an so, ist so ein Blechschild. Ist eine 80 drauf, durfte also 80 fahren. Vielleicht ist dieses Fahrrad auch mal 80 gefahren.

Aber es ist nicht nur die 80 da vorn drauf, sondern da steht auch noch drunter RCCS. Was ist RCCS? Also dazu muss man sagen, ich bin der kleinere von zwei Brüdern. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, ich bin 72er Baujahr, mein Bruder 69. Und dann gab es noch einen Dritten im Bunde, also der Erik, der Hartmut und der Uwe.

Die stehen da auf dieser Gartenanlage und haben Seifenkisten. Die vier Räder haben die, sind Roller gebaut worden mit Beiwagen und alles. Also wir haben sozusagen alle Varianten die es im Motorsport gibt nachgespielt. Und das in so einer Intensität, dass wir im Winter Pläne geschrieben haben, welche Rennen wir fahren werden.

Wir haben Punktesysteme. Mein Bruder ist in die Bibliothek gegangen, hat sämtliche Motorsportbücher hoch und runter gelesen, das abgeschrieben. Hier unten steht so ein kleiner Koffer, das ist sozusagen voller Papiere, die wir als kleiner Verein, den wir uns selber gegründet haben, Papierarbeit gemacht haben. Und das ist der Renn- und Crossclub Sandhügel.

Das ist also eine Gartenanlage und die liegt am Hang. Und die hat aber glücklicherweise so ungefähr, ich würde sagen, so 50, 60 Höhenmeter. Geht direkt daneben der Wald runter und das waren dann unsere Rennstrecken. Also wir sind immer mit Hangabtriebskraft da runtergelöst. Und Sandhügel ist der Name der Gartenanlage. Genau.

Es gibt aber auch noch den BCD. Was war das? Also diese Renngeschichten, das ist so Anfang der 80er, da bin ich so 7, 8 Jahre alt. Also das wird dann natürlich irgendwann auch ein größeres Fahrrad gebraucht und dann geht es natürlich irgendwann das Thema BMX.

Und ich hatte das große Glück, dass große Verwandtschaft in beiden Teilen dieses geteilten Landes. Meine Interessenslage war sozusagen noch allen irgendwo bekannt und ich hab meinen lieben Cousin Andreas aus dem Westen. Der hat dann irgendwann ein gebrauchtes BMX Rad zusammengestellt. Wo wohnte der? In der Nähe von Dortmund, bei Una. Ist ja auch eine interessante Radsportstadt. Ja, ich kenne da auch Leute.

Und dann kam irgendwann, als erstes kamen die Laufräder an und das waren Nylon-Laufräder, 8 Speichen. Man kennt ja eher so die mit den 5 Speichen. Und dann irgendwann kam der Westonkel und hatte im Kofferraum den Rahmen. Und dann hatte ich, ich glaube so 1985 muss es gewesen sein, als einer, denke ich, der ersten, zumindest in Gera, ein BMX-Rad.

Dann war BCD, dann der BMX-Club Debschwitz. Wir waren immer sehr regional. Aber das muss doch geil gewesen sein, oder? Mit einem West-BMX in Gera. Das war ein besonderes Gefühl, etwas zu haben, was keiner hatte. Aber darum ging es gar nicht, sondern das besondere Gefühl war, ich hatte ein Rad, was was konnte.

Und damit zu fahren und dann zu gucken, kann man springen, wie gehen die Bremsen, dies und das. Aber es führte auch dazu, dass man auf der Straße entlang fuhr und plötzlich neben einem Trabant mit quietschenden Rädern anhielt, ein erwachsener Mensch raussprang und dann den jungen Uwe da abstoppt und sagt, ich muss mir das unbedingt angucken.

Ich hab vorhin auch gesagt, ich muss mir das unbedingt angucken, denn ich hab dich gebeten, diesen Koffer mitzubringen, mit diesen Aufzeichnungen des RCCS und auch des BCD.

Dokumentation und Faszination

Okay, ich will kurz zitieren aus diesem einen Heft. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Sachen hier drin. Es gibt selbst gemalte Streckenkarten, es gibt Stopplisten, es gibt so auf Millimeterpapier im Rennenverlauf oder im Zeitverlauf so ein Ranking quasi, was da alles aufgeschrieben wurde. Es gibt Verpflichtungserklärungen, dass man also zwei Jahre lang für den RCCS fahren will.

Und hier gibt’s auch einen wunderbaren Eintrag in so einer wunderbaren Schülerschrift. Den will ich kurz vorlesen. Da steht drüber: Trial. Und hier schreibt ein kleiner Uwe: Trial ist das neue Schlagwort. Es hat uns alle erfasst. Frank, Steven, Steve und mich und auch andere, in Klammern Marco und Hendrik. Wir triallen durch die Gegend. Ich allerdings ohne Rad. Langsam glaube ich, dass ich wirklich ein bisschen Pech habe. Nach langer Zeit ist mein Rad wieder ganz. Jetzt geht’s los. Doch weit komme ich wieder mal nicht.

Also ich finde allein diese Dokumentation, das hat schon Romanqualitäten, muss ich sagen. Man merkt, dass ihr das so ernst genommen habt, dass du das so ernst genommen hast. Es geht so völlig so eine Welt auf. Auf diesen Karten ist auch zu sehen, dass ihr euch also auch an großen Rennfahrern, an Formel-1-Rennfahrern und so orientiert habt.

Es gibt die Jacques Villeneuve-Kurve und sowas. Und du hast es vorhin auch schon erwähnt. Dieses konsequente Nachspielen und diese Faszination, die auch dieser Motorsport, ja, was im Fahrradkontext ja vielleicht erstmal überraschend ist, diese Faszination, die der Motorsport ausgeübt hat.

Kannst du sagen, was dich an dieser Rennwelt so fasziniert hat? Was das war? Alles komplett. Also muss ich einfach sagen, Geschwindigkeit, auch Geräusch natürlich. Und das Ziel war auch, da hinzukommen. Das Fahrrad war zu der Zeit eigentlich ein Utensil, um irgendwann im Motorsport zu landen.

Und das ist etwas, was nicht nur mir so geht, sondern das habe ich natürlich mit ganz vielen anderen dann später immer wieder so festgestellt. Und auch in dieser Gruppe, die ich dann gegründet habe, dann eben so Leute zusammengesammelt, weil ich mir schon denken konnte, dass das nicht nur in den 80ern, in der Zeit, in der ich das erlebt habe, sondern dass es auch eher so gewesen sein muss.

Also wenn es in Kalifornien Leute gibt, die den gleichen Quatsch machen, wenn das dann, du trägst ja das T-Shirt hier auch dazu vom Repack. 50 Jahre ist es jetzt fast genau auf den Tag her, dass in Kalifornien die ersten Mountainbike-Rennen stattgefunden haben oder das erste überhaupt.

Das ist ja auch so ein Zusammenfinden von Leuten, die irgendwie Speed erleben wollen, die draußen sein wollen, die irgendwie Spaß daran haben, dass Kripp nicht 101 nur kennt, sondern dass dazwischen noch ganz viele Varianten sind, dass Vorder- und Hinterrad getrennt sich bewegen können in der Richtung.

Also das Gelände ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das verändert sich. Es gibt Regen, Schnee. Man kann mit allem irgendwie was machen. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass wir das geliebt haben. Aber auch, und das kommt dann noch dazu, diese ganzen Codes.

Also wie läuft so ein Rennen ab? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe Checkered Flag-Socken an, weil es ist halt einfach so. Wenn ich jemanden mit Schwarz- Weiß kariert sehe, dann weiß ich, okay, das hat einen Bezug zu Rennsport. Stichwort Rennsport. Das sind ja sehr, sehr intensive Beschäftigungen und Zeugnisse, die wir hier auch irgendwie so besprechen.

Wie ist es dann für dich weitergegangen? Also wie bist du in diesen Sport weiter reingewachsen? Also das, was du vorgelesen hast, deutet ja schon an, dass wir gerne mehr gefahren wären. Weil es gab doch bestimmt keine BMX-Oberliga DDR.

Nein, also es gab erstmal, ja, wie man wahrscheinlich jetzt erwarten kann, musste der Ersatz ja irgendwann kommen. Es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. Und den muss ich natürlich auch sagen, weil es ist ja zutreffend. Also man konnte in der DDR egal, ob man in den 80er Jahren querfeldein fahren wollte oder ob man BMX hätte irgendwie machen wollen, man konnte bis 1989 gar kein Produkt kaufen.

Man musste es sich erschaffen. Ende der 80er Jahre ist was den Bereich BMX angeht, das auch immer populärer geworden, indem zum Beispiel in der Praktik oder im tschechischen Magazin Anbauanleitungen oder Bauanleitungen für BMX-Fahrräder veröffentlicht wurden. Die wurden dann auch weitergereicht.

Das geht wirklich bis ins Detail, dass dann Ausfallenden, die man dann aussägen konnte, veröffentlicht wurden. Und das war ein Thema, wo sozusagen das Machen immer mit dazu gehört. Zum Basteln. Zu dieser höchst spannenden Materialfrage will ich auch gleich kommen.

Ich will aber vorher dich noch was anderes fragen, denn Christian hat am Anfang in der Anmoderation diese Parallele zum Straßenradsport gezogen. Und dieses, also mir geht es auch so, wenn jemand DDR-Radsport sagt, dann sehe ich irgendwie jemanden auf dem Rennrad.

Und wir kennen auch aus dieser Beschäftigung mit diesem Thema relativ strenge Strukturen, will ich mal sagen, im Straßenbereich. Wir kennen vielleicht den Begriff der KJS, also der Kinder- und Jugendsportschule. Wir kennen solche Sichtungen, Kader und solche Begriffe.

Und ich habe mich gefragt, hat es irgendwas in dieser Art auch im Geländeradsport gegeben? Nein, also ich kann es von mir erstmal so erzählen. Ich bin auch da mal ganz kurz, habe ich reingeschnuppert. Es gibt auch den Pioniergruppenbuch-Eintrag, was weiß ich, kleine Friedensfahrt. Uwe macht den Platz irgendwie so.

Welcher Platz? Ich glaube einmal im ersten, einmal im zweiten, sowas. Aber und dann ist natürlich die Frage, geht man in den Radsport? Und genau in dem Jahr, als ich das BMX-Rad bekommen habe, habe ich mich auch für den Radsport angemeldet. Und das war bei mir Gera, kennt man ja vielleicht, der eine oder andere.

Gibt eine Radrennbahn. Gera ist eine große Radsporthochburg. Olaf Ludwig, Heppner, Barth. Und die Friedensfahrt ist in den 80er Jahren mehrfach in Gera angekommen. Wir waren dort. Das war natürlich auch begeisternd. Ich hatte auch einen Klassengammer, der schon eher im Radsport war, der dann auch schon ein Rad bekommen hatte.

Aber man muss sich das ja vorstellen: Ich bin also diese Kilometer zur Radrennbahn gelaufen. Dort war Training bei der Textima, also beim BSG. Und ich bin von September bis November sind wir nur gerannt. Also wir haben nichts. Es gab keine Fahrräder, weil es ging darum, erstmal diese große Gruppe zu reduzieren.

Aber so war es bei mir beim Fußball übrigens. Die Bälle bleiben im Schuppen, hieß es immer. Und ich dachte, ach du Scheiß. Ja, ihr hattet wenigstens Bälle. Ja, aber wir hatten Bälle, aber nicht viele. Und Fahrräder wurden ja gestellt. Man konnte ja nicht sagen, ich hab ein Rad und ich fahr damit, sondern die wurden gestellt.

Das waren quasi Singlespeed-Rennräder ganz einfacher Natur. Und erstmal mussten so wenig Sportler da sein, dass dann jeder ein Rad hatte. Und dann wurde irgendwann gefahren. Und ich hatte das BMX-Rad ja da zu Hause stehen.

Und ich weiß noch genau, die Bahn hat sehr steile Tribünen. Wir sind die Treppen hoch und runter. Ich war also dann auch ein bisschen fitter als am Anfang. Und dann hab ich gesagt, dann fahrst du doch lieber mit meinem BMX-Rad durch den Wald.

Und ich kann mich halt noch ganz lebendig daran erinnern, wie ich Dynamik von der Bordsteinkante an genau der Gruppe, die dann das erste Mal dann gefahren ist, da so vorbei droppe, die Straße. Und alle die Köpfe drehen. Und der Trainer sagt, die Köpfe da vorne. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ich bin da raus. Wir machen unser Ding.

Klingt auch sehr individuell, also so ein bisschen. Ja, am Ende suchst du dir natürlich wieder die Gruppe. Dann haben wir ja die Rennen, diesen BCD. Es gibt ja dann auch Väter, die ihren Jungs dann auch sowas bauen, die im Ungarnurlaub auf dem Campingplatz festgestellt haben, ist eine coole Sache.

Der Junge ist da total fasziniert, wenn der Westjunge am Balaton mit seinem BMX-Rad fährt. Und wir bauen sowas nach. Und das Ende vom Lied ist, meine Technik ist immer schlechter geworden, weil ich die nicht reparieren konnte, weil die DDR Lagerschalen nicht in die Plastiklaufräder gepasst haben.

Und dann wurden die ausgedreht und was weiß ich nicht alles. Und mein Freund Frank Neff, der auch im Radsport bis heute treu seinen Weg gefunden hat, der hatte am Ende das bessere Fahrrad aus dem Klapprad gebaut. Ich find’s klingt nicht nur individuell, sondern es klingt auch so ein bisschen kalifornisch.

Kalifornien in Gera, also dieses harter Vergleich. Aber naja, zumindest dieses Motiv. Okay, die machen da auf der Straße irgendwie dieses sture, disziplinierte Ding, halten sich an irgendwelche Traditionen, die es gibt. Und Traditionen, die können was reiches sein, die können aber immer auch ein bisschen belasten.

Und ich droppe da halt auf meinem BMX vorbei und es ist mir egal. Nicht, falls woanders. Hatte ich jedenfalls kurz diese Assoziation. Wie gesagt, wir haben vorher viel Material ausgetauscht.

Man könnte jetzt denken, von diesem, es gab quasi keine Geländeradsportstrukturen. Ich glaube, wenn man Querfeld einmal ein bisschen rausnimmt, weil irgendwie Querfeld ein gab es ja so ein bisschen. Querfeld ein gab es, genau. Aber wurde immer weniger, bis hin, dass dann der DDR-Meistertitel kassiert wurde am Ende und es nun der besten Ermittlung sein durfte.

Ja, und da sind wir bei eurem Podcast natürlich mit Kleinmachner, Martin Götze. Martin Götze, kein Problem. Ja, Hanka Kupfernagel. Der Junge aus Kleinmachner, der da drüben sitzt, der freut sich gerade, weil deswegen müssen wir natürlich Querfeld ein erwähnen.

Aber man könnte ja jetzt denken, okay, es gab keinerlei Strukturen. Material gab es sowieso nicht, hast du schon gesagt. Könnte man jetzt ja denken, okay, das hat alles nicht stattgefunden. Aber also Geländeradsport hat nicht stattgefunden.

Aber was man ja merkt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist es hat massiv stattgefunden. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Du hast mir so zum Beispiel mit jemanden namens Harald Hering ein paar Dateien geschickt, wo du dich mit ihm unterhältst.

Ich glaube, es ist ein Telefonat, was ihr geführt habt. Hering spricht da also über eine Zeit, so gegen Ende der 60er Jahre. Er spricht von wahnsinnig großen Rennen im Wald, also ich glaube so von 400 Leuten oder so, die dort hingekommen sind. Mit Zuschauern.

Mit Zuschauern, ja. Aber 400 Leute gehen in den Wald, um Radfahren im Gelände irgendwie sich anzuschauen. Und er sagt aber, auch, wir waren denen ein Dorn im Auge. Also er formuliert es so, es gibt diese Strukturen nicht, wie du eben schon erwähnt hast.

War das so ein oppositionelles Ding, irgendwie sowas, oder was man lieber nicht gesehen hat? Und hat sich diese Haltung gegenüber diesem Geländeradsport irgendwie verändert über die Zeit oder war das immer so, das findet am besten nicht statt?

Also das gibt ganz verschiedene Phasen. Also der Titel ist ja BMX, das ist quasi auf die 80er bezogen. So, und das Ende ist, dass ja die DDR mit Mifa in Sangerhausen ein BMX-Rad baut, anbietet. Ende der 80er, dann kurz vor Schluss, gerade kurz vor Ziel.

Da gibt es also im Kombinat oder in Sangerhausen bei Mifa eine Gruppe, ich glaube um die elf Leute waren das, die dann auch, das hat sicherlich damit zu tun, dass ja dann die Konsumgüterproduktion angekurbelt werden sollte. Das war ein Parteitagsbeschluss und das dann gewisse Freiheit bestand.

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sich erhoffte, so wie bei anderen Konsumgütern, dass man sozusagen ein Exportprodukt da irgendwo bringt. Die DDR hat sich, was den Export angeht, da vielleicht ein bisschen verkalkuliert, weil der BMX-Boom war 89 im Westen schon durch.

Das hat in den 80er Jahren offiziell, ihr habt es ja erwähnt, es gab diesen Film im Kino, was bei Hip-Hop und Graffiti und Breakdance. Beat Street ist wiederholt sich kurz danach nochmal, dass die DDR eben den australischen Kinderfilm BMX-Bande in die Kinos bringt.

Die meisten wussten damals nicht, dass sie sozusagen Nicole Kidman schon kannten und gesehen haben, weil die immer nur auf das Fahrrad geguckt. Ich war ja auch 14 oder so in dem Film, glaube ich. Ja, hätte ja trotzdem auch auffallen können. Ich habe den übrigens, glaube ich, auch im Kino gesehen.

. Und ich habe mich die ganze Zeit in der Vorbereitung gefragt: Ich glaube, es muss schon nach dem Mauerfall gewesen sein, weil ich war beim Mauerfall acht Jahre alt. Ich glaube nicht, dass meine Mutter mich in… aber wer weiß.

Aber ich habe ihn jedenfalls auch im Kino gesehen und kann mich erinnern, dass ich dachte: Wow, wie geil sind denn diese Räder! Ja, er funktioniert auch heute noch. Meine Kinder haben den auch geguckt. Das ist ja auch eine gute Geschichte, aber auch ein bisschen gruselig, glaube ich, mit diesen Masken und so.

Ja, es geht doch um Friedhof. Wir wollen nicht zu viel verraten, nicht spoilern hier. Aber das sind sozusagen die 80er, die in der DDR als solches ja auch eine Zeit waren, wo sich vieles öffnet, wo sich auch Leute was rausnehmen. Und das gipfelt ja darin, dass ich ja sozusagen auch die Bilder geschickt habe, dass es dann am Ende sogar eine offizielle BMX-DDR-Meisterschaft gibt.

Und es gibt eben Leute, die dieses System der DDR nutzen, um bestimmte Sachen auf die Beine zu stellen. Und das hat mich auch überrascht, also das mit dieser offiziellen Meisterschaft. Weil ist die an Strukturen vorbeigewachsen? Hat die sich ihre Strukturen selbst geschaffen? War das was, was quasi der offizielle Radsport dann aufgenommen hat, weil er gesehen hat, dass es sowieso stattfindet?

Offizielle Meisterschaft

Also unter welchem Dach findet dann plötzlich eine offizielle Meisterschaft statt? Also die offizielle Meisterschaft war eine Kooperation am Ende und zwar zwangsläufig vom ADMV, dem Allgemeinen Deutschen Motorsportverband der DDR. Die haben schon jahrelang das Problem, dass sie ja mit ihren Jugendlichen und Kindern nicht wirklich Sportgeräte haben.

Und da haben ganz vorneweg eigentlich die Fahrradtrailer angefangen Wettbewerbe. Da habe ich schon Listen aus 1978 zugeschickt bekommen von Leuten. Da gibt es schon eine Fahrradtrail-Meisterschaft, wahrscheinlich hauptsächlich so um Thalheim rum im Erzgebirgsbereich, wo auch Motorradtrail war und um die Kinder irgendwie. Und die bauen auch Räder.

Und da gibt es dann also das Gipfel daran: Ralf Nagel aus der Magdeburger Gegend macht ein Rad, das ist in den 80er Jahren, würde ich fast sagen, auf einem Niveau wie es auch die spanischen Räder Monty kennt man da als Bike-Trail-Firma. Also es ist ein sehr, sehr gutes Rad am Ende. Da gibt es eine gewisse Entwicklung.

Das findet aber alles unter dem Dach des Motorsports statt. Genauso gibt es in den 80er Jahren in Triptis, habe ich Bilder bekommen, wo sozusagen auf der Motocross-Strecke mit offiziellen Grenzen vom Motocross Familie Haupt ist da zu nennen, der Markus Haupt. Die haben sogar Gespanne, die haben 24er, 26er, 20 Zoll Räder, alles durcheinander, und es wird ein richtiges offizielles Rennen gefahren.

Und aber mit Mifa kommt dann natürlich irgendwann auch der Radsportverband da rein oder es gibt eben andere Vereine, die aus dem Radbereich kommen. Und da sind wir bei Hanka Kupfernagel, die ist ja schon erwähnt worden. Die kommt aus Neustadt an der Orla.

BMX und die Kinos

Und der Verein hat eben 1989 auch das Thema BMX aufgegriffen. Und man kam auch nicht mehr dran vorbei, wenn das so ein Kassenschlager war. Die Kinos waren voll, alle haben diesen Film gesehen, alle die begeistert waren. Also das ist wenn du Leute aus dem Hip-Hop… und wir sind ja hier an der Scheune in Dresden.

Hier hat ja auch in den 80er Jahren Hip-Hop stattgefunden zu der Zeit. Und wenn man da Leute trifft, die erzählen alle das Gleiche: Ich bin 17 mal, 20 mal, 30 mal in Beat Street gegangen. Und die BMXer sagen: Ich hab mir 3, 4 mal diesen Film angeguckt. Und da kommen dann Eltern nicht dran vorbei. Da kommen Betriebe, Vereine nicht vorbei.

Und wie gesagt, in Oschatz, das kann ich sehr gut belegen, da gibt’s noch einen größeren Koffer. Du hast noch einen größeren Koffer in Oschatz. Das ist nicht meiner. Da durfte ich reingucken. Und der Veranstalter dort war der MCO Schatz, ein Verein aus Motorsport.

Und die haben halt auch Kinder und das Glück ist dort, da gibt es einen Oberst der NVA und dessen Sohn fährt. Peter Dassler organisiert ganz viele Sachen vom Rennarzt Zelte. Also es ist ein tolles Event. Sogar die NBI kommt am Ende und es findet halt auch in den Zeitungen statt.

Druck der jungen Leute

Wer ist NBI? Die Neue Berliner Illustrierte. Das war sozusagen die, wo fotografisch sozusagen die DDR mal eine Zeitung oder eine Zeitschrift sehenswert war. Du erzählst von diesem Druck der Kids, würde ich jetzt mal sagen, oder der jungen Leute. Weißt du mehr dazu, ob dieser Druck der jungen Leute auch bei MIFA dazu geführt hat?

Du hast diese elf Leute angesprochen, die dann angefangen haben, das zu produzieren. Die haben das ja wahrscheinlich nicht aus Spaß gemacht. Also soweit bin ich noch nicht vorangekommen. Nach Sangerhausen bin ich noch nicht gekommen, aber ich weiß es zum Beispiel.

Da sind wir ja hergekommen von dem Harald Hering. Und das ist jetzt nochmal, das ist ja 20 Jahre eher. Harald Hering, Frieder Reibetanz und Gerd Kehr sind aus der Gegend von Erdmannsdorf im Zschobhautal. Und das ist sozusagen Augustusburg, kennt man, und ein Stückchen des Talhoches Zschobhau.

Hochburg des Motorradgeländesports

Und Zschobhau ist in den 60er Jahren Hochburg des Motorradgeländesports. MZ ist dort und MZ ist mit den Motorrädern im Gelände Weltmeister. Und nicht nur einmal, sondern die sind halt richtig, richtig gut. Und genau da findet auch dieses Nachahmen statt.

Und ich moderiere auch nicht nur Fahrradrennen, sondern mache das auch im Enduro-Bereich und habe dann da immer auch gezielt nachgefragt. Und irgendwann kommt dann ja auch ein Harald Sturm, der ist sozusagen eine ganz große Koryphäe in den 80er Jahren auf dem Motorrad, hat auf dem Fahrrad angefangen.

Da kenne ich wieder jemanden, der mit ihm in der Klasse war und der sagt: Na, mit der Zeitnahme standen wir dort neue Heimat und dann in den Wald runter. Und so bin ich sozusagen dann ein bisschen weiter gekommen.

Unterstützung der Eltern

Und diese drei Namen, die ich jetzt genannt habe, die haben rund um Erdmannsdorf mit der Unterstützung der Eltern, mit Unterstützung vom Schmied, diese Motorrad-Wettbewerbe 1 zu 1 nachempfunden. Also genau wie wir das hier gemacht haben, haben die das mit 80 Jugendlichen.

Die haben sechs Tage Fahrten gemacht. Diese Motorrad-Weltmeisterschaft in der Mannschaft dauert sechs Tage und die haben in den Sommerferien sechs Tage lang am Stück sich getroffen und haben das auf Fahrrädern nachempfunden.

Und haben das auf Fahrrädern nachempfunden und haben dieses Reglement vom Motorradgeländesport auch ziemlich identisch angewendet. Also die mussten auf der Straße beim Motorrad einen Start machen mit Licht an und die Jungs haben sogar ein Dynamo dran.

Herstellung der Räder

Der Schmied hat den Crosslenker mit Stange geschmiedet. Die haben Startnummern und Tafeln dran, die haben perfekte Urkunden und das ganze Dorf Erdmannsdorf unterstützt. Es gibt so eine Art Jugendclub und das hat dann so einen großen Ruf, das geht ein paar Jahre auch, dass sogar aus Chemnitz von Wismuth, Karl-Marx-Stadt, ist, glaube ich, dann der Radsportverein, ein Trainer dahin kommt und sich anguckt und sagt: Die Jungs sind richtig fit, die brauchen wir.

Und die Jungs lehnen das ab. Die sagen: Wir wollen Motorradgeländefahrer werden. Das ist unsere Zielrichtung. Also diese Idee, das zu kommerzialisieren oder daraus auch einen Erwachsenensport zu machen. Wir sind da bei 66, 76 kommt das ja erst dann in Kalifornien auf.

Die Idee haben die nicht, sondern die sagen: Motorrad. Und bis heute sind die, also Familie Kehr, der Enkel ist gerade in der Juniorenmeisterschaft Meister geworden und Markus Kehr ist ein ganz großer Kurve, mehrfacher deutscher Meister.

Einzelpersonen im Sport

Mir fallen zwei Sachen auf. Das eine ist, dass ich den Eindruck gewinne, nicht nur aus diesem Gespräch, sondern auch aus anderen Gesprächen über irgendeine Art von Radsport in der DDR, dass ironischerweise Einzelpersonen wahnsinnig wichtig sind im, sag ich mal, kollektiv organisierten Sport.

Also du hast jetzt eben denjenigen, ich hab seinen Rang vergessen. Also Harald Hering, Frieder Reibetanz oder den O-Schatz. Achso, den O-Schatz, der Oberst von der NVA. Der Oberst von der NVA ist und dann dafür sorgt, dass das dort stattfinden kann.

Wir haben es bei Martin Götze gehört, dass er in Weißenfels in der Kaserne jemanden hatte, der gesagt hat: Wir wissen, dass du gut bist, du kannst hier bis abends trainieren und du wirst freigestellt bis dahin, bis du der Meisterschaft.

Und so diese ganzen Sachen. Das finde ich also, das kenne ich auch aus anderen Gesprächen, das finde ich wahnsinnig interessant, dass es so auf diese einzelnen Personen dann wieder ankommt.

BMX als Ersatz

Und als du das eben erzählt hast von diesem, die Motocrossclubs haben also quasi BMX gefahren, weil sie nicht genügend Maschinen hatten, nicht genügend Motorräder. Das ist ja wie so eine Verlängerung vom Straßenradsport. Die müssen erstmal aussieben.

Die haben vielleicht zehn Räder und da sind aber zwanzig Kids, also müssen erstmal zehn raus. Oder halt laufen. Genau, also die müssen laufen und dann wird ausgesiebt, so wie du das gesagt hast.

Das heißt, da ist ja quasi das BMX-Rad auch in diesem Motocross oder in diesem Motorsport auch quasi so ein Ersatz, weil man mit einem gewissen Mangel umgeht durch diesen Ersatz. Und was aber die Strukturen im Motorsport sind anders als im Radsport.

Im Motorsport gibt’s Leute, die handwerklich loslegen. Das ist vielleicht so, wenn man sich das anguckt, was im Motorsport gebaut worden ist und was da für Korrifien waren. Das gibt’s im Radsport auch, aber im Straßenradsport ist halt diese Struktur oben drüber.

Organisierter Widerstand

Und deswegen, entweder man ist dann im Offiziellen gelandet oder man lässt es irgendwann. Oder Martin Götze, Wolfgang Lötzsch. Oder man ist Martin Götze, Wolfgang Lötzsch und was weiß ich nicht alles. Und das heißt dann aber, man guckt nach dem Westen, was kommt da für Material, dies und das.

Aber die treffen natürlich viel eher auf organisierten Widerstand, würde ich sagen, dass da gesagt wird: Wir wollen dich hier nicht haben. Und dort geht in dem Rahmen geht das aber. Da war mehr Freiraum. Ja, warum auch nicht?

Ja, na klar. In der Medizintechnik in Leipzig wurden nachts Felgen eloxiert. All sowas. Don’t get me started. Ich bremse mich selber ein, weil es geht genau um das, was du hier gerade schon hochhältst.

Material und Produktion

Wir wollen eben auch über dieses Material sprechen. Also wir wissen jetzt schon, wir kommen Ende der 80er bei Mifa an, bei einem Serien-BMX. Aber vorher, du hast es vorher schon gesagt, der Satz, der dann oft fällt: Wir hatten ja nüchts. Und dann wird’s spannend, weil dann muss so was gemacht werden.

Du hast uns ja was mitgebracht und du hast dich geweigert, uns das vorher zu sagen. Jetzt können wir es angucken und ich will genau mit dir darüber sprechen: Was hat man gemacht? Ja, ich wollte, dass ihr das beschreibt, was ihr seht.

Also ich habe euch dieses Objekt hier mitgebracht. Also es ist ein Rad. Ich geb dir das mal. Beschreibt ihr mal. Also es ist ein Laufrad. Es ist 20 Zoll, so leichtes Beige. Es ist ein 20 Zoll BMX-Laufrad. Es sind drei Speichen, die dann aber so Y-förmig aufgehen. Also am Ende ist so ein Y.

Genau, es ist kein Sechsspeichen. Es ist ein Dreispeichen-Laufrad. Es scheint irgendwie gegossen zu sein. Und das ist wahrscheinlich… Ist es leicht? Du hast es in der Hand. Nee, es ist aus Metall. Es hat schon seine Masse.

Aber das Ding ist… Achso, es ist tubeless-fähig. Es gibt keine Speichenlöcher. Aber es hat so richtig Schultern. Also hier könnte man einen Reifen setzen. Hookless ist es auch. Und jetzt wirst du uns wahrscheinlich sagen, ich vermute, das kannst auch gern Christian mal geben, dass dieses Laufrad…

Also man würde jetzt normalerweise denken, das ist ein Industrieerzeugnis. Das ist irgendwas, was in Großserien… Hast du es mal gewogen? Ja, zwei Kilo 1. 8. Okay, nicht so schlecht von mir. Uwe, handelt es sich um ein Industrieerzeugnis? Ich weiß es wirklich nicht.

Unterschiede im BMX

Nein, also es ist… BMX wird ja viel verbunden mit genau dieser Optik, 80er Jahre, fancy Farben und diese Plastelaufräder. Was wir in der DDR nicht wussten, ist, dass es eine Unterscheidung zwischen Race-BMX und Freestyle-BMX gibt.

Und dass die Racer sehr wohl mit Speichenlaufrädern ihre Rennen fahren, mit ganz normal gespeichten. Und dass das hier eigentlich eher so dieses Freestyle-Fahren ist, wo man Tricks macht und wo man Flatland, was weiß ich, so. Aber die Optik war natürlich total das Unterschied, ein Jahr von allen anderen, wenn man sowas hatte.

Und deswegen war dann die Idee in Oschatz, der Papa von David und Nico Schatzky ist in der Gießerei beschäftigt gewesen. Und die haben dann geguckt und haben festgestellt, es gibt eine Nähmaschine, die hat so ein Schwungrad, das ist ja genau 20 Zoll.

Ah ja, ja. Das wurde abgefohrt. Du sagst, das ist ein ganz klassischer Sandguss. Ja, da stimmt, mit so einem Fuß, mit so einem Pedal. Ja, ja, ja. Ich glaube, sowas hatten wir auch. Daher kommen auch die 1,8 Kilo.

Und es gab sozusagen kein Plastik-Westprodukt, was man abformen konnte. Also die haben sozusagen noch nicht mal das zur Verfügung gehabt, sondern mussten halt gucken, was hat die Größe, so Pi mal Daumen. Und dann haben die das abgeformt und haben hier…

Also wer das kennt, auf dem Dachboden oder im Keller so eine alte Nähmaschine von Oma. So, das stimmt, das ist das Schwungrad. So, und das wurde dann nebenher sozusagen auf der Arbeit ein passendes Aluminium gesucht. Was könnte man hier aufschmelzen? Man hatte ja Zeit.

Gießprozess

Was wurde geschmolzen? Und dann wurden hier, ich kann nicht genau sagen, wie viele Stück, aber es scheint noch einige zu geben. Also auch in Weinböhler im Museum ist schon eins. Und die Frage war ja dann, wie kriegt man es überhaupt dann von der Rohform so, dass es zentriert läuft, dass man es gebohrt hat, dass man Gewinde drauf schneidet.

Ich hatte noch vorher eine Frage. Du hast gesagt, abgeformt. Was ist abgeformt? Heißt das, eine Form aufnehmen irgendwie? Und wie wird das gegossen? Also ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man sozusagen, wenn man irgendwas gießen will, muss man ja erstmal ein Holzmodell machen.

Dann wird das in den Sand gedrückt, in den Formsand, der sehr feinteilig ist und den man auch in den… Man muss ja einen Unterkasten machen und dann einen Oberkasten. Das machen wir jetzt nicht, wir sind ja alle absolut… Das ist kein Gießerei-Podcast.

Ich bin ja auch kein Gießerexperte, aber in ESP und PA habe ich das noch gelernt. Was ist ESP und PA? Jeder Fachbegriff, den du hier nennst, wird nachgefragt. Einführungen in die sozialistische Produktion war ein Schulfach in der DDR.

Das wissen natürlich viele junge Generationen nicht. Donnerstag ist ein ganzer Tag und die nächste Woche, die ungerade Woche, war dann produktiver Arbeit. Da ging man in die Betriebe. Und da haben wir sozusagen auch so technologische Kenntnisse bekommen.

Herstellung der Räder

Deswegen kann ich es halbwegs erklären. Also sie haben das in den Sand gedrückt, haben die andere Seite in den Sand gedrückt, die Kästen zusammengesetzt. Irgendwo hatten sie sozusagen im Betrieb die Möglichkeit, Aluminium aufzuschmelzen.

Ich habe noch nicht rausgefunden, wo das Aluminium herkam, das sie hier verwendet haben. Und dann hatten sie sozusagen Rohling. Da haben sie für jedes einzelne Rad natürlich immer den neu wiederformen müssen, weil dann ist die Form ja zerstört. Das ist also ein einmal Unikat.

Jedes Rad wurde neu abgeformt. Der Riemen ist natürlich viel schmaler bei einer Nähmaschine, also die Felge musste irgendwie extra dazu gebaut werden, dass das irgendwie eins wird. Es muss irre viel Arbeit gewesen sein.

Und dann war es natürlich nicht fertig, weil es musste ein Gewinde drauf geschnitten werden. Man muss eine Drehmaschine finden, also man muss dann irgendwie einen Bekannten haben, der sowas Großes überhaupt einspannen kann, der dann wieder sagt: Kannst du machen, dies und das.

Netzwerke im Motorsport

Und es geht dann immer so weiter, dass man natürlich… und das ist ja typisch für diese ganzen… und ich wollte nichts gegen die Rad-Straßensporttechnik, sondern es läuft genauso. Aber die Netzwerke Motorsport waren eben… Es wurden auch schon für Straßenrennen, war Gießen zum Beispiel eine Technologie, die im Motorsport viel mehr eine Rolle spielte.

Es wurden eben auch für MZ Straßenrennenmotorräder Felgen gegossen oder Motorengehäuse und so weiter und so fort. Deswegen hat man sich das getraut, das überhaupt auch anzugehen. Und am Ende das Rad jetzt ist, verglichen mit diesen Kunststoffrädern, die man so kennt, diese Tough Wheels von Skyway, das hat 500 Gramm weniger gewogen.

Aber es war viel stabiler. Das Ding war am Ende… Unkaputtbar? Nee, eben nicht. Es ist zwar schwer, aber es ist eben auch noch dazu kaputt gegangen. Also am Ende haben sie die Vorderräder verwendet, die Hinterräder sind glaube ich im Rennen nicht gefahren worden.

Und ganz zum Schluss sind sie dann auch wieder die gespeicherten Räder gefahren. Also es war eigentlich für die Optik mehr oder weniger. Aber es erklärt einfach eigentlich alles, wieso in der DDR dieser unabhängige Sport sich organisieren musste.

Herkunft des Rades

Wo hast du es her? Ich habe das direkt von Schatzky Radsport in Oschatz. Die Jungs sind mir begegnet beim Downhillfahren. Wir kennen uns von daher. Und dort habe ich eben sozusagen in den 90er Jahren ein Downhillrennen gefahren. In der Sporte, da ganz viel Zeit verbracht.

Und da traf ich auf all diese Jungs, die ein Stückchen jünger sind als ich und die da mitgefahren sind. Frank Schneider kennt man, David Schatzky, was weiß ich, die ganze Truppe. Und wir kamen dann ja immer wieder in die Gespräche, wo wir dann sagten: War das bei euch auch so?

Genau. Und man braucht dann nur beschreiben: Esser Gabel, also vom Simson Mo, fahr die Gabel. Man hatte also Federgabeln, die man benutzt hat. Und das ist überall gleich. Und dann aber, wenn man tiefer nachfragt, kommt man dann dazu: Mensch, der Jürgen hat doch noch diese Laufräder.

Und da so die Grüße gehen raus an Jürgen Jentsch, Oschatz. Der hat den anderen Koffer. Und der hebt alles auf. Das ist gut so. Ich glaube, was man dazu sagen muss, im Jahr 2026 kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass Leute Zeit hatten, so was zu machen.

Arbeitswelt in der DDR

Ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, in vielen Betrieben in der DDR war man jetzt nicht, ich sag mal, überbeschäftigt. Also da hatte man auch ein bisschen Zeit, so ein bisschen rumzufriemeln und so. Ich kann mich an so eine Anekdote von meinem Vater erinnern.

Er hat gesagt, es gab einen Kollegen, der war quasi nie auf Arbeit. Der war immer Schach spielen in einem Café in Potsdam. Aber es hat halt keinen gestört, weil er hat eh nicht gefehlt. Und die anderen haben Zeitung gelesen und es war halt gerade mal nichts zu tun oder so.

Und dann kommt man wahrscheinlich auch, hat man die Kapazitäten, das zu machen. Weil ich glaube, heute zwischen 80 Meetings am Tag irgendwie ist das fast undenkbar. Ja, also die Arbeitswelt in der DDR ist ja, das ist ein eigener Podcast.

Standardisierung in der DDR

Ja, okay. Aber das andere ist, in der DDR war ganz viele Sachen standardisiert. Das heißt, wenn sozusagen der Jürgen mir sagt: Und dann haben wir die Lenker oder das und das haben wir aus diesen Panzerrohren von den Elektrikern geschweißt. Da weiß ich sofort, mein Vater war Elektriker im Bergbau.

Ich kenne genau diese Rohre. Ich weiß sofort, wovon der spricht. Ja. Und es gibt auch noch was anderes, was ganz viele kennen, wurde auch in der Anmoderation genannt. Manchmal sieht man es heute noch rumfahren. Das ist das klassische Mifa Klappi.

Also das Klapprad mit diesem Scharnier im Unterrohr. Und es hat nur ein Unterrohr, es hat kein Oberrohr. Und dann wurde da ein Oberrohr eingeschweißt. Und mein Eindruck ist, dass das in vielen Familien stattgefunden hat.

Individualisierung der Räder

Dass irgendwo so ein Oberrohr da reingebraten wurde, wahrscheinlich das Gelenk auch stillgelegt, damit, weil wir sind noch vor der Geburt des offiziellen Mifa BMX-Rades, damit man damit ins Gelände konnte. Ist das richtig? Haben das viele bei euch gehabt? Hast du so was gehabt?

Also ich hatte keinen Klappi, weil ich hatte ja das West-BMX-Rad. Und dann, als das kaputt war, bin ich dann schon so groß gewesen, dass ich ein 26er umgebaut habe. Aber dann eben auch mit einem Hochlenker drauf, sodass man ein bisschen besser sitzen konnte.

Und bei uns war immer der erste Schritt die Lenkerverbreiterung. Und da passten genau die DDR-Besenstiele mit dieser roten Ummantelung. Wenn man die Ummantelung abgemacht hat, konnte man die in die Lenker reinschieben und dann hatte man erstmal einen breiten Lenker. Geil!

Ging natürlich nur so weit, dass man so ungefähr drei Zentimeter Überstand hatte, sonst wurde es ein bisschen gefährlich. Aber das waren so immer diese Standardschritte, dass man sich von diesem DDR-Produkt entfernt hat.

Nostalgie und Wertschätzung

Und das ist auch was für mich total befremdlich ist. Ich bin ja dann von 15 bis 90 dann noch Simson Cross gefahren. Und wenn ich das heute sehe, wie DDR-Produkte da, also die Simson im Original-Lack ist halt irgendwie viel mehr wert.

Für uns damals war das Größte, davon wegzukommen. Also wir wollten die Individualisierung. Wir haben immer geguckt, dass der DDR-Look weg. Andere Farben, andere Dings, genähte Lenkerpolster, die Mamas haben für die BMX-Räder da die Hosen aufgenäht und was weiß ich.

Also es ging immer darum, den Look zu erzeugen. Da habe ich mal, ich bin ja zuständig für Abschweifungen, eine Frage. Wenn du jetzt heute so Simson siehst und ich sage im politischen Kontext, kraulst dir da die Fußnägel hoch, wenn du merkst, wer da jetzt mit der Simson unterwegs ist?

Da kraulst mir die Fußnägel hoch, aber ich weiß, dass es noch ein ganz paar andere Leute gibt, die das auch anders betreiben, die auch vernünftig einen Umgang damit haben. Und Grüße gehen raus auch hier an Günto und Hindrich.

Das ist schwierig. Also ich meine, das hat einen riesen Zulauf. Die haben in Hillclimb Event gemacht, da kommen irgendwie 5000 Leute. Und da setzen sich halt von irgendwoher Leute drauf.

BMX und Motorsport

Aber ich glaube, die jungen Leute heutzutage, die brauchen Fortbewegungsmittel auf dem Land und die Simson fährt halt 60. Ich glaube, wir haben noch nie in diesem Podcast so viel über Motorsport geredet. Nee, nee, es ist aber auch kein Problem, weil das ist ja auch das Interessante an dieser Gattung.

Es ist nicht einem immer bewusst, wenn man von BMX spricht, dass das eigentlich Bicycle Motocross heißt. Dass die Gattungsbezeichnung schon diese Imitationen irgendwie in sich hat. Und durch diese, wie soll ich sagen, durch diese Abrüsten eigentlich dann wieder einen ganz eigenen Charme entwickelt, weil man ja irgendwas machen muss, weil man diesen Motor nicht hat.

Mich interessiert der Weg von diesen genannten Dingen jetzt von solchen Laufrädern, von Klappis mit eingeschweißtem Oberrohr und so zu diesem Mifa. Das Mifa-BMX, Mifa kann man dazu sagen, ist einer von den großen Betrieben. Mifa in Sangerhausen. Mifa stand mal für mitteldeutsche Fahrradwerke.

Wird damals auch dafür gestanden haben. Was weißt du darüber, wie dieses Rad entstanden ist? Gab es das überhaupt zu kaufen? War das in relevanten Stückzahlen? Das wissen wir ja auch. Wenn es in der DDR was gab, also ein Produkt vorgestellt war, heißt das noch nicht, dass man es auch bekommt.

Verfügbarkeit des Mifa-BMX

Also die Wartezeiten, Auto angemeldet und so. Also es wurde auf der Leipziger Mustermesse vorgestellt. Es war dann überall auch zu sehen. Und soweit ich mich erinnern kann, kam das dann auch in die Läden in Stückzahlen, sodass es eine ganze Menge Leute kaufen konnten.

Aber es war im Preis schon teuer, würde ich sagen, verglichen mit dem, was sonst ein Klapprad kostet. Es war ja nicht wesentlich mehr dran, es war ja eigentlich weniger dran. Deswegen war das auch für viele, die schon in diesem Thema unterwegs waren, nicht unbedingt das Produkt, was die haben wollten.

Das Tretlager war relativ hoch, es war ein Rücktrittsfahrrad. Jeder, der schon ein bisschen sportlich gefahren ist, wollte natürlich einen Freilauf haben. Hatte hinten eine Felgenbremse und es war ja auch dann schon eine ganze Menge Westtechnik da.

Technische Details

Also ich hatte Shimano-Pedalen, Shimano-Bremshebel, die gingen ja nicht kaputt. Kannst du diese Preissifferenz, kannst du die beziffern? Und hast du eine Idee davon, wie es zu diesem Rad gekommen ist? Also wer da die Entscheidung getroffen hat und dann zum Beispiel auch für so eine Geometrie verantwortlich ist, wenn du…

Sagst, das Tretlager war viel zu hoch, dann denkt man ja, okay. Vielleicht waren das auch Leute, die gar nicht so nah dran waren am eigentlichen Einsatz. Also, den technischen Prozess kann ich nicht nachvollziehen bisher.

Aber ich weiß, es war eine Gruppe von elf Leuten in Sangerhausen, die gesagt haben, wir brauchen sowas. Die sich damit beschäftigt haben, das steht auch so in den Archiven oder damaligen Berichten darüber.

Ich glaube, das ist so etwas, was man unter neuerer Wesen versteht, dass so innerbetrieblich Leute Vorschläge machten und was könnte man machen und so, wie Eingaben. Und, äh, genau. Und auch diese Suche nach Konsumartikeln und das war, glaube ich, eine gute Idee.

Und das wurde deswegen besonders, hat das dort gegriffen, weil der Betriebsdirektor ganz persönlich gesagt hat: Ich habe hier auch ein Interesse daran, ich habe Kinder. Und der hat sich wirklich auch mit den Leuten aus Oschatz und aus Burg bei Magdeburg und aus Regisbreitingen getroffen. Aber das sind ja doch wieder die Kinder und die jungen Leute, die doch irgendwie.

Und es sind wieder diese individuellen Entscheidungen von irgendwie Leuten. Die nutzen ihre Spielräume. Das geht so weit, also die gehen sofort hin. Mifa Sangerhausen hat ein FDGB, also Gewerkschaftsferienheim in Sittendorf am Kyffhäuser. Und da gibt es ein Gelände und da wird natürlich sofort auch eine Bahn irgendwie gebaut. Und die war halt richtig gut.

Und dann nutzen sie ihre Möglichkeiten. Die können Druckerzeugnisse machen. Druckerzeugnisse sind natürlich eine Schwierigkeit, weil man immer alles vorlegen muss. Und die haben dann sozusagen im April ’89 auch eine komplette, wie heißt das, ein Reglement gedruckt und so.

Du hast die Bahn angesprochen. Gab es denn viele Bahnen? Also seid ihr rumgefahren und noch zu anderen? Wir reden dann von BMX-Bahn. BMX-Bahn, ja, ja. Also in der Zeit, wo ich gefahren bin, wir sind im Wald gefahren. Der Wald war die Bahn. Bei uns gab es die Sieben Berge. Das war schon immer der Ort, wo die Jugendlichen irgendwie waren.

Eine alte Lehmgrube mit Hügeln. Das war in Gera quasi der Ort, wo man schon irgendwie rumgespielt hat. Das hat sich gut geeignet. Da haben wir vielleicht ein bisschen noch geshaped, ohne das Wort damals zu kennen. Ihr habt das gemacht mit dem Spaten. Oder? Ja, wir haben mit der Schaufel drüber gespielt.

Oder wir hatten Bombenkrater. Also das ist auch etwas, was so Terminologien sind, die viele irgendwie haben. Die sagen, wir sind in Bombenlöchern gefahren oder im Erzgebirge sind es halt dann irgendwelche Pingen, wo irgendwie Bergbau war. Also man hat Gelände gesucht, was so ein bisschen geeignet war.

Es gibt Bilder aus den Neubaugebieten. Die waren ja immer, die Häuser waren fertig, die Straßen noch nicht so und die Freiflächen gar nicht. Und dann sind da immer diese Erdhaufen und die werden einfach vereinnahmt von den Jugendlichen. Und mit diesen Vereinen geht es dann los.

Kann ich mir mit dem Ding, was hier auf der Bühne steht, richtig gut vorstellen, aber ist vielleicht nicht passiert. Und dann geht es eben, die Motocrossstrecken dienen dann dazu oder die Trailgelände. Die Vereine machen dann irgendwas. Es gibt, was weiß ich, in Lugau gibt es auch im offiziellen Programmheft beim Motocrossrennen ist mit angekündigt, es wird noch ein BMX-Rennen stattfinden.

Und in Oschatz, Lomnewitz ist es eben so, da wird halt von der Kommune mit dieser Vermittlung MCM Oschatz mit dem Oberst von der NVA wird halt ein Gelände direkt an der Bundesstraße B6 rausgeholt. Und das ist bis heute offiziell BMX-Strecke. In Oschatz, Lomnewitz steht nach einem Schild dran: Kurve 2 und Kurve 3. Heute sind die noch von damals.

Und der Hügel ist ein bisschen höher geworden. Also soweit geht der Support dann schon. Das ist dann irgendwann gesagt, das machen wir. Wir haben diese zwei wichtigen, also in dieser BMX-Geschichte, diese zwei wichtigen Momente genannt, die relativ nah beieinander sind.

Also die BMX-Bande mit Nicole Kidman kommt ins Kino und das Mifa und den Fahrrädern. Nicole Kidman und die Fahrräder. Ja, und auch noch andere Menschen haben da auch noch mitgespielt. Weiß auch keiner, wer die Jungs sind. Ja, ehrlicherweise hat man das vergessen, aber sie ist ja erst später ein Riesenstar geworden.

Ich zitiere damit auch nur, weil überall, wo man darüber liest, es ist immer die BMX-Bande mit Nicole Kidman. An der Stelle schiebe ich eine Frage ein, die ich sowieso hatte, die mir aber vorhin, weil ihr euch so angeregt ausgetauscht habt, aus dem Kopf rausgefallen ist.

Entschuldigung, im Kino ist Nicole Kidman mitgefahren. Du hast bisher, glaube ich, nur Männer, Jungs genannt. Gab es junge Frauen, Mädchen, die das auch gemacht haben? Oder war das so ein Jungs-Ding? Also bei uns in meinem Umfeld war es ein Jungs-Ding. In Oschatz auf den Bildern sind auch Mädchen zu sehen.

Ja, aber ich glaube, da ist die DDR auch noch sehr in den Geschlechterrollen. Jungs machen das, Mädchen machen das. Aber ich treffe in meiner Biografie bei dem Simson Motocross auf ein Mädchen, das da mitfährt, und wir waren alle hin und weg. Also, dass das ein Mädchen macht, das war total cool.

Hanka erzählt es ja auch, dass sie doch relativ alleinstehend als Mädchen oder Frau dann gefahren ist. Ja, wobei Hanka und Vera, die haben schon im Straßenradsport, gab es das schon. Aber es scheint jetzt hier beim BMX auch auf den Bildern. Aber gerade wenn man anfängt, war das oft so.

Wir hatten das auch in Klein Machno, gab es auch ein Mädchen, das mitgefahren ist. Bei euch im Cross? Ja, genau. Aber es war eine Ausnahme, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe die Hanka bei meinem ersten Mountainbike-Rennen getroffen.

Also es war kein richtiges Rennen, es war rund um Neustadt. Oller, ganz schlechtes Wetter. Wir waren alle eingemummelt und ich bin eine Weile mit ihr gefahren. Und ich habe das erst später realisiert, dass es ein Mädchen ist. Also sie ist ja deutlich jünger als ich normalerweise. Und das war immer cool.

Und was vielleicht auch darauf bezogen, aber überhaupt auch auf diesen Sport, diese Radgattung bezogen, was hat es gemacht, dass es diesen Film gab dann und dieses Rad? Also hat es noch irgendeine Auswirkung gehabt? Ist das irgendwie offizieller, populärer, irgendwas geworden? Oder war das einfach auch so ein, naja, es wird jetzt das nachvollzogen, was sowieso schon passiert?

Was sowieso schon viele machen. Also die Geschichte von den Oschatzern ist, die sind 1989 am 7. Oktober in Weisangerhausen bei dem Rennen und auf dem Nachhauseweg kommen die durch Halle. Und es ist der 7. Oktober, das ist ja der Nationalfeiertag der DDR gewesen.

Es ist 1989 und die fahren mit, die sind ja noch relativ jung, die Kinder, die fahren mit denen durch eine bewaffnete oder bewaffnete mit einer Stadt, wo überall Polizei steht, damit dieser Nationalfeiertag der DDR, das war ja dann schon befürchtet. In Berlin gab es ja auch Randale oder so.

Ja, hier in Dresden war ja Anfang, also schon noch vor dem 7. Oktober die ersten Geschichten, dass die Wände, die Züge fuhren ja von Prag durch Dresden. Da gab es krassen Polizeieinsatz hier. Ja, da gab es auch richtig Alarm. Aber das wissen die Dresdner wahrscheinlich noch viel besser.

Naja, und das ist Dresden. Plauen sind so die ersten Städte, aber in Halle ist sozusagen DDR-Erfahrung. Wir fahren da durch und was ist denn hier los? Hier ist überall Polizei. Und das erzählt eigentlich die ganze Geschichte, dass es sozusagen parallel läuft mit die DDR geht einfach zu Ende.

Und dann ist es eigentlich auch auserzählt, so mehr oder weniger. Es gibt 1990 dann noch die ganz offiziellen DDR-Meisterschaften, die werden schon noch ausgetragen in der DDR. Das sind auch die gleichen Veranstalter, die fahren dann natürlich auch nach Hamburg.

Die werden eingeladen. Das sind auch wieder, das treffen immer wieder komischerweise die gleichen Leute zusammen. Also Nils Peter Jensen ist zum Beispiel im Mountainbiken ein bekannter Name. Dessen Vater lädt die Oschatzer ein, die übernachten bei dem. Wir treffen dann Jahre später alle wieder aufeinander.

Ich krieg irgendwann aus Hamburg von Matschie Faber den Elektromagneten von der dortigen BMX-Bahn geschenkt. Wozu braucht eine BMX-Bahn Elektromagneten? Zeitnahme oder was? Ein BMX-Rennen wird ja so gestartet, dass acht Leute gleichzeitig über einen Startgatter gestartet werden.

Auch da ist wieder die Parallelität zum Motocross. Also dieses Gatter fällt und das lässt jemand aus. Und in Oschatz haben die das schon. Die haben ’89 ein elektrisches Gatter. Die haben einen Elektriker, der diesen so einen starken Elektromagneten hat.

Und die haben jemanden, der sagt: Du arbeitest doch hier bei der Stadt, habt ihr nicht noch eine Ampel? Der sagt: Klar, wir haben Ampeln, die sind ja auch gar nicht verbaut. Und die haben ja nie gelagert neue Verkehrsampeln dort hängen. Habt ihr noch Ampeln übrig? Das ist alles da.

Und 1990 kommen dann auch die Berliner BMXer und die Hamburger nach Oschatz und fahren da auch mit. Und die staunen eben auch so ein bisschen, so: Oh, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber im gleichen Maße staunen die DDR-Jugendlichen, was man eigentlich auf diesen Rädern machen kann.

Also von Tricks oder so sind die alle noch weit entfernt. Du hast jetzt den Mauerfall schon angesprochen und ja auch 1990. Wie war es denn für dich persönlich? Also ist damit auch irgendwas zu Ende gegangen? Gerade BMX, wenn du sagst, es war schon so der Niedergang auch.

Also ich habe diese alles, was ich über ’89 BMX erzählen kann, habe ich eigentlich erforscht. Ich war zu der Zeit auf der Simson unterwegs, bin da auch Rennen gefahren, auch richtig Meisterschaft. Auch nicht unerfolgreich. Naja, nein, im kleinen Rahmen.

Ich habe also im DDR-Bezirk mit der Serien-Simson irgendwie mal zweite Plätze gemacht, aber das Spiel, da guckt niemand drauf. Das ist für mich schön, aber das ist nicht schlecht. Wir finden es auch gut, Uwe. Aber das Entscheidende ist das Ende.

1990 ist das sofort abgeräumt. Also diese Simson-Serienmeisterschaft gibt es nicht mehr. Wir sind dann noch ein Rennen in Apolla gefahren, das gab es noch. Und natürlich gucke ich dann schon: Kann ich mir Motocross leisten? Kann ich mir nicht leisten? Die Antwort ist: Nein.

Also ist das Mountainbike. Das ist ja total geil, dass es dieses Gerät gibt. Und ganz viele aus der Riege der jungen Leute sagen: Das ist das Gerät, was wir jetzt so nehmen können. Und da treffen sich ganz viele dann wieder. Ein paar gehen auch zum Motocross. Ganz wenige.

Jan Herklotz, der fährt auch wirklich weiter BMX-Rennen. Aber so ein bisschen ist es dann nur hier in der Gegend in Plätzer angekommen. Aber Stichwort: Kann ich mir leisten? Ich finde es total interessant, in der Vorbereitung habe ich gesehen, der MDR spielt eine entscheidende Rolle für dich beim Fahrrad.

Für mich ja, Preis ausschreiben beim MDR. Ja, also ich habe 1990 meine Simson an dem Tag abgestellt, 1. April, als die Kennzeichenpflicht kam. Das ist mein Versicherungskennzeichen. Da habe ich immer gesagt: Das kommt an meine Simson nie ran. Die steht heute noch im Keller.

Ohne Kennzeichen. Ohne Kennzeichen müsste sie jetzt irgendwann vielleicht mal aufgearbeitet werden. Jetzt ist sie richtig was wert. Leider war sie total verbogen. Und ich habe dann ein Mountainbike und dann geht das los. Ich fahre Mountainbike-Rennen.

Ich bin sogar dann im Stadtsportverein, also im Nachfolgeverein von Wismut Gera, bin Mountainbike-Abteilungsleiter und treffe die ganzen tollen Rennradfahrer. Und wir sind die bunten Hanseln, die die falsche Sockenfarbe anhaben. Wir machen halt unser Ding, fahren bei Cross-Country-Rennen.

Und dann kommt der Downhill-Sport. Natürlich sofort mir in den Sinn: Das ist das, was man machen müsste. Ich bin in Klingenthal das erste Downhill-Rennen hier in der Gegend mitgefahren. Und dann wollte ich gerne, weil das das größte Rennen war, nach Kaprun zum Weltcup Grundig Cup.

Aber ich bin zum Zivildienst einberufen worden und hab dann, ging nicht, da kannst du ja nicht weg. Erste Woche Zivildienst oder erst ein paar Wochen musste da bleiben. Und dann gab es aber ein Preisausschreiben beim 1199 und da kannst du die Jugendsendung vom MDR oder DDR eigentlich sogar noch.

Ne, das ist ’92 dann schon. Ja, aber die Sendung selber, 1199, kam ja noch aus dem DDR-Fernsehen. Das stimmt ja. Die haben ja diese berühmte Wandlitz-Reportage zum Beispiel gemacht. Genau, und das gucke ich irgendwie zufällig nach dem Zivildienst.

Da kannst du eine Reise zum Dings gewinnen, zum Weltcup Grundig. Und das war eine relativ schwere Frage: Seit wann gibt es den Grundig Cup? Das war ja vor dem Mauerfall. Ich bin sicher gegangen, rufe auch nochmal extra an. Ich bin dabei, ich habe mir die Nummer rausgesucht vom Grundig Cup.

Rufe da an und sage: Sag mal, ist das richtig? ’88? Ja, ist richtig. Dann dachte ich, schreibst du die jetzt mal da hin. Hast du eine Postkarte geschrieben? Ja, ich dachte, wenn du gezogen werden willst, musst du mehr schreiben.

Ich habe dann, glaube ich, sechs Seiten geschrieben. Hast du den Zackentrick? Früher gab es auch den Zackentrick, habe ich mal gelernt. Dass man mit so einer Zackenschere, wenn die so reingetastet haben. Das habe ich mal gelernt von so Gewinnspiel-Profis. Hat ja trotzdem funktioniert.

Du hast ihn geschrieben und was hast du genau gewonnen? Ich kriege dann irgendwann, wir hatten noch kein Telefon, ich kriege dann irgendwann ein Telegramm. Da steht ein Postbote vor der Tür, hat so einen Abschnitt und sagt: Hier, du hast gewonnen.

Ruf mal bitte die gleiche Nummer wieder an, die du eh schon angerufen hast. Das war Zufall. Und dann rufe ich da an und sage: Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Mache gerade Zivildienst. Ich kann aber meine Chefin fragen, ob ich darf.

Dann bin ich zu der Chefin gegangen, der Schwester Erdmute. Für die war das eine Sache, beim Fernsehen was zu gewinnen. Dann hat die sich dafür eingesetzt, dass ich frei kriegte. Und dann habe ich wiederum in Kaprun oder bei der Organisation angerufen und gesagt: Ich will ja nicht nur als Zuschauer hin, ich würde gern mitfahren.

Ach so, es war nur ein Zuschauer? Ja, ich hätte da eigentlich nur als Zuschauer zu rufen. Und habe denen dann auch sozusagen, das hatte ich schon in den Brief reingeschrieben, das wäre doch eigentlich total geil, wenn jemand aus dem Osten da auch mitfahren würde. Das könnte ich halt.

Genau, dann bin ich da, sind wieder angerufen. Ja, wir stellen dir Fahrgeld. Ich sage: Ich habe kein Auto. Mein Vater hat dann noch schnell Taschen genäht. Das ist das Fahrrad. Es gab ja schon den ICE zu der Zeit, der nahm keine Fahrräder mit. ICE 1.

Da habe ich das Fahrrad zerlegt, mein Vater hat mir die Taschen genäht und dann bin ich nach Kaprun in Österreich gefahren. Bin dort mitgefahren. Da gibt es eben dann auch die haben das dann aufgenommen und dort treffe ich dann auf Tommy Johansson, schwedischen Fahrer.

Und das ist dann so mein Einstieg auch hinter die Kulissen des Mountainbikesports so ein bisschen. Genau, und wir ahnen jetzt schon an der Stelle, dass wir also darüber könnte man wahrscheinlich über dein Mountainbike-Leben, was dann folgt, ein oder zwei oder drei noch weitere Folgen machen. Eine ganze Staffel.

Vielleicht kommt es auch irgendwann dazu. Ich habe eine abschließende Frage, bevor wir das hier öffnen für das Publikum. Und zwar finde ich es interessant, wir hatten es ja vorhin schon du hast es oft gesagt, diese BMX, das ahmt diesen Motorsport nach.

Und du hast eigentlich am Anfang auch diese Motorsportorientierung, die Jacques Villeneuve Kurve und hast sie nicht gesehen. Weil ich ja auch präzise sein will. Ist nicht Jacques, ne? Es ist Jill. Jacques ist der Sohn. Oder Jacques lebt noch. Entschuldigung.

Da siehst du, dass ich doch vom Fahrrad-Podcast angekommen bin. Jacques Villeneuve ist 90er Jahre. Habe ich das vorhin schon. Ja, ja. Entschuldigung. Jacques, Jill, Michael Schumacher ist immer gegen Jacques Villeneuve gefahren später. Und der hat auch einen Bruder.

Ja, das ist wahr. Ja, ja. Okay, ich wollte woanders hin. Und zwar, wenn wir sagen, BMX ist Nachahmung von Motorsport. So, und eigentlich träumst du von Motorsport. Das hat man jetzt so ein bisschen gemerkt.

Und hast ja auch gesagt: Dann ’89, ’90. Christian sagt immer: friedliche Revolution, lieber als Wende. Die friedliche Revolution findet statt. Diese zwei Staaten vereinigen sich. Und am Anfang vorher hattet ihr quasi ein Versorgungsproblem.

Jetzt scheint es mir zu einem Geldproblem vielleicht sich gewandelt zu haben. Du hast gesagt: Du konntest dir das nicht leisten. Weil ich mich gefragt habe, jetzt wo es eigentlich könnte. Warum wechselt Uwe jetzt nicht in Motorrennsport? Warum macht er dann Mountainbiken?

Also das ist Kosten, ganz klar. Alles ist möglich, aber alles ist teuer. Das ist die Nachwendezeit. Die Frage ist natürlich auch: Wo ich orientiere mich dann erstmal? Will ich studieren? Was mache ich? Und dann komme ich aus einer Stadtwohnung.

Also Motorsport ist eigentlich, wenn man das realistisch betrachtet, man braucht eine Garage, man braucht dies, man braucht das. Man braucht eigentlich eine Familie, die komplett mitzieht. Meine Familie hat uns immer alle Freiheiten gegeben, den Quatsch zu machen, den wir machen wollten.

Aber meine Eltern sind dann doch lieber in den Garten gefahren. Als wir Motocrossrennen gefahren sind, haben die uns mit dem Hänger in Triptis abgestellt und sind dann wieder in den Garten gefahren. Und damit war dann für mich klar: Mountainbiken, das kann man von zu Hause aus machen.

Man braucht keine Garage. Und die Schuhmachers die hatten halt eine Kartbahn in Kerpen. Also das, was du sagst, da muss die Familie mitmachen. Genau, das ist Motorsport. Und da entwickelt sich jetzt Mountainbiken auch immer mehr hin.

Diese Infrastrukturen werden immer größer. Deswegen ist sicherlich Gravel gerade so interessant, weil da Leute noch für sich ihr Zeug machen können. Aber so war das bei uns. In meinem ersten Weltcup oder in meinem zweiten Weltcup sind wir mit dem Barkas hingefahren.

Und da haben wir das Auto vollgeladen mit drei anderen. Und dann haben wir da einen Steilwandshelden. Und das war in den 90er Jahren war Mountainbiken sehr basic. Und trotzdem sind wir bis nach Monte Carlo, also Kap Nael, gefahren und haben dann da versucht, bei dem Weltcup uns zu qualifizieren.

Und genau darüber sprechen wir vielleicht in einer nächsten Ausgabe, in einem nächsten Gespräch mit dir, was wir machen werden. Wir müssen jetzt hier nur schauen, weil wir wollen auch die Leute aus dem Publikum zu Wort kommen lassen.

Wir haben versprochen, dass die Leute aus dem Publikum zu Wort kommen können. Und ich würde erst mal schauen: Möchte jemand? Ja, da gibt es schon eine Frage. Gerolf, du hast die Ehre, runterzugehen. Genau, das mache ich. Ich bin ja immer der, der sitzen bleiben darf.

Gerolf ist schon unterwegs und es gibt die erste Frage. Genau, und zeig mir kurz, wer du bist bitte. Uwe, wir kennen uns ja. Aber was ich nicht weiß: Du warst doch mal ein extrem toller Sprecher bei den Mountainbike-Rennen, bei den Downhill-Rennen.

Und du hast das begleitet mit deiner Stimme, mit all dem, mit deiner Faszination fürs Fahrradfahren. Wie ist das dazu gekommen, dass du Sprecher geworden bist bei solchen Veranstaltungen? Also ich bin 1992, wie gesagt, dann da in Kaprun gewesen.

Und natürlich haben alle gefragt: Wie war es? Und dann ist man relativ schnell im Reden. Und 1993 gab es dann die ersten thüringischen Meisterschaften im Downhill. Da hat man sich natürlich irgendwie mit eingebracht. Einerseits als Fahrer, andererseits hat man Tipps gegeben: Wie machen die das dort?

Das hat man schon erlebt. Und ich war immer mit den Veranstaltern deswegen im Gespräch. Und irgendwann haben die auch gesagt: So, hier, der macht das schon ganz gut. Der sagt die Nummern an, der sagt auch die Zeiten. Aber willst du nicht mal auch vielleicht moderieren?

Also ich wurde gefragt. Ich habe mich auch ein bisschen reingedrängt, indem ich gesagt habe: Wir können das cooler machen. Also dieses Plaudern liegt mir. Das merkt man ja auch ein bisschen. Und insofern habe ich dann irgendwie bei den Rennen relativ schnell eine Doppelrolle gehabt.

Irgendwann war es eine Dreifachrolle. Also erst habe ich, ich bin gefahren. Und dann bin ich ans Mikrofon gegangen. Und dann habe ich noch fotografiert und habe seit 1995 ja dann auch für die Bikesport News, dann später für die Bike und den Mountainbike Rider ja auch Fotos geliefert, Geschichten.

Und das war natürlich auch gut, weil ich war im Radfahren dann doch, gab es einfach bessere. Gibt es weitere Fragen? Ihr habt jetzt die Chance, Uwe Buchholz noch Fragen zu stellen. Da hinten gibt es eine. Gerolf, auf der anderen Seite des Raumes, ungefähr von dir.

Du hast es erkannt. Ich überbrücke die Zeit elegant. Gerolf, noch durch diesen wahnsinnig großen Raum in der Scheune. Ich bin Joshua, hallo. Ich habe eine kleine Ergänzung und eine kleine Frage. Kleine Ergänzung, so als Indiz vielleicht, wie wichtig die BMX-Bande, also der Film, noch ist, dass der bei den Dresdner Filmnächten, was hier so die größte Open-Air-Filmveranstaltung ist, seit 30 Jahren oder so, in den letzten Jahren immer noch so im Kinderprogramm läuft.

Also sagen die in Brüssel, genau. Oder wieder, ich weiß nicht, aber genau, wird also noch gezeigt. Und kleine Frage: Bei so gebraucht Fahrradportalen online ist mir schon zwei, drei Mal ein Kinderfahrradmodell über den Weg gelaufen, was als DDR-Fahrrad beschrieben wurde, namens Crossy.

Kennst du das? Weil das ist tatsächlich auch mit Scheibenbremse, mit mechanischer, also vermute mal, irgendwie so das erste kleinserienmäßige Scheibenbremsen-Crossfahrrad der DDR. Oder? Also kennst du das? Ich kenne das, also absolut korrekt.

Das ist ein Designprodukt auch sogar. Also man kann wirklich sagen, es ist komplett durchgestaltet. Also es ist gute DDR-Produktgestaltung. Das hat auch Kunststofflaufräder und hat eben Scheibenbremsen. Und das ist eigentlich der Nachfolger von diesen Krüger- oder Blitzfahrrädern.

Und Crossy ist wirklich ein cooles Ding. Ja, also hat man auch damals gestaunt, dass die DDR so etwas irgendwie raushaut. Ich weiß nicht, wo es genau gestaltet wurde. Und gerade in diesem Bereich Spielzeug war die DDR ja auch am Export interessiert.

Und das ging eben auch, also nicht nur nach Westen in den Otto-Katalog und Co., sondern natürlich auch nach Tschechien und in den Ostblock. Nicht schlecht. Aber es ist ein sehenswertes Produkt, lohnt sich auf jeden Fall nochmal draufzugucken.

Habe ich tatsächlich noch nie gehört und klingt auch wie eine Süßigkeit. Aber gibt es weitere Fragen? Ah, ganz hinten. Während ich da hingehe, kannst du bitte noch kurz was zu den Scheibenbremsen sagen? Also das sind mechanische Scheibenbremsen an diesen Crossys, sozusagen an den Plastilaufrädern.

Das ist ein Spritzgussteil. Da sind so kleine Blechscheiben angenietet. Und dann gibt es so eine ganz einfache Zange, die da drüber greift und die mit einem Bautenzug gezogen wird. Und dann, das kennt wahrscheinlich jeder, es gab an den Klapprädern so einen Plastikgriff, wo die Stempelbremsen gezogen wurden.

Ich glaube, die sind da mit dran montiert. Ah ja, die kennt man. Da ist jetzt die Frage: Wie heißt du und was ist die Frage? Moin, ich bin Robert. Ich kenne Uwe auch. Uwe, dich kennen hier alle. Ich habe keine direkte Frage.

Ich wollte nochmal eine emotionale Lanze für das Mifa BMX-Rad brechen. Ich war sechs Jahre alt, habe das bekommen, damals in Usedom. Bin dann nach Dresden gezogen und war am Megapark aufgewachsen und war als einziger dort, hatte dieses Fahrrad.

Und das hat quasi eine Art Freiheit doppelt aufgemacht. Also Fahrrad als Freiheit und Fahrrad im Offroad-Bereich als doppelte Freiheit. Und das hatte ich vorher nie gekannt. Und dieses Rad ist gut gefahren, trotz hohem Tretlager und allem.

Ich hatte den ersten Sturz auf Asphalt, habe den Bremshebel verbogen. Und das war super cool, weil meine Hände dann in so einer Mulde drinnen lagen. Und es war sehr sicher. Und die anderen Kids von der russischen Armee, die dort gewohnt haben, die sind mir hinterher gefahren.

Die wollten das haben oder klauen. Und ich konnte immer weg von denen, weil ich in den Wald konnte. Damit kamen die nicht hinterher. Und dieses Fahrrad war was ganz Besonderes. Schöne Geschichte.

Und ich finde, bei mir resoniert das so ein bisschen zu der Geschichte von dir mit dem Ich springe über den Bordstein und überhole die Rennradgruppe. Das ist ja fast schon so eine Freiheitsmaschine. Ja, auch gegenüber den Eltern. Also so.

Ein Rad, wo man im Wald gut vorankommt, ist ein unglaublicher Erweiterungsfaktor für die eigene Unabhängigkeit. Freie Entscheidung: Wo fahre ich hin? Ich will das auch nicht schlecht machen. Das Rad ist gut.

Also aus der Rennfahrersicht ist das sozusagen… und das ist auch noch so. Es gibt ja so Mifa-Forum und was weiß ich. Es war angekündigt, noch ein Modell 1002. Das ist das Mifa 1001.

Und 1002 war angekündigt mit Freilauf und eben Bremse am Hinterrad, Fellenbremse. Und die Rennfahrer sagen eben, das hätte kommen müssen. Die haben schon die Diskussion geführt, dass das auch im Rahmen verändert werden soll. Daher kommt sozusagen meine Sicht da so ein bisschen drauf.

Ich weiß, dass das für die, die das hatten, das war geil. Ich habe eine Nachfrage an der Stelle. War das so dein Einstieg quasi ins Radfahren? Ja, das war mein erstes Fahrrad. Ich hatte vorher nie damit zu tun gehabt.

Und dann ging es auch ziemlich heftig weiter. Also es hat mich total geprägt, die Passion, vor allem für das Gelände. Was du am Anfang gesagt hast, dieses Ding, es verändert sich ständig. Es ist lose, es ist hart, es ist dreckig, man rutscht. Das Gelände zu merken und damit zu spüren, das war was ganz anderes. Das hat mich bis jetzt total geprägt. Da hat es ja funktioniert an der Stelle.

Das DDR, also das Mifa BMX, hat funktioniert. Ein paar Jahre später hätte man es wahrscheinlich dann 2000 genannt oder 3000 oder so, das nächste Modell. Das war schon belegt. Das BMX 2000 ist sozusagen in der Bundesrepublik das Modell, was alle irgendwie aus dem Katalog kennen. Gibt es noch weitere Fragen? Ein, zwei Fragen dürfen wir noch.

Hier hinten gibt es noch eine Frage. Also Gerolf, nochmal quer durch den Raum. Ihr habt es gut verteilt in der Zwischenzeit. Aber er ist schon fast da. Ich kann auch einen Favoriten anmerken, das Crossy vor sich. Das hat auch mit den Scheibenrändern… das habe ich als Kind natürlich nicht so wahrgenommen. Aber das hat auch noch so einen super toll geformten Lenker. Der ist wie ein O geformt, mehr oder weniger. Ja, wie ein Doppel-U nach innen. Genau, das war irgendwie ganz witzig.

Ich habe aber auch noch eine Frage. Und zwar hattest du gesagt, in den 60ern gab es wie eine erste Welle Radfahren im Wald. Dann hast du gesagt, das ist nicht gewollt. Das sagt der Harald Herring in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Die Jungs rund um Erdmannsdorf waren sehr selbstständig. Die hatten sozusagen den Support vom Schmied.

Die haben auch eine Art Jugendclub gehabt. Aber da war meines Wissens die FDJ nicht so drin, wie das dann in den 60er Jahren schon sein sollte. Und das ist sozusagen der Punkt, auf den er anspricht. Wenn man jetzt die Parallele sieht in den 80er Jahren beim Breakdance, gibt es diese Dokumentation „Here We Come“, wo die Jungs sagen, wir wollen einfach nur tanzen.

Und dann kommt die FDJ und schafft natürlich auch Freiräume, öffnet Clubs und so. Aber die will da irgendwie dabei sein. Und das ist denen halt in den 60er Jahren schon aufgefallen. Die wollten einfach nur ihr Ding machen. Die sind super organisiert. Die haben Urkunden. Das machen die Jugendlichen auch alles selber. Das hattet ihr ja auch.

Und dann kommt eben irgendjemand an irgendeiner Stelle und sagt: Naja, aber da müsste doch vielleicht… und das spüren die. Und die begeben sich aber trotzdem dann da weiter rein, weil die wollen natürlich bei EMZ arbeiten, am besten in der Abteilung, wo vielleicht auch die Sportmotorräder gebaut werden.

Und die wollen auch dann in den Vereinen dort fahren. Also da gibt es einige, die halt wirklich dann auch das schaffen. Und andere bleiben aber auch in einer Haltung gegenüber dem Staat, die vielleicht auch verhindert, dass sie irgendwo ankommen. Und wie gesagt, ins Internat, also nach Chemnitz wechseln, dort in die Kinder- und Jugendsportschule, wo die von ihren körperlichen Fähigkeiten auch angenommen worden wären, das wollen sie nicht.

Eine letzte Frage dürfen wir noch stellen. Und wir können auch ergänzen für die Leute, die es nicht wissen: Der FDP…