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Antritt mit Uwe Buchholz und seinem ersten BMX. Foto: Susann Klauck Fotografie
Bild: Susann Klauck Fotografie

Antritt | Uwe Buchholz über BMX in der DDR beim Podcat and Poodle Festival

Wie ging BMX in der DDR, Uwe Buchholz?

13.11.2026

Offiziell hat BMX in der DDR kaum stattgefunden. Doch eine findige Szene hat sich Räder, Strecken und Rennen selbst gebaut. Uwe Buchholz war dabei.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Uwe Buchholz um BMX und mehr in der DDR.

Das Motorsportfahrrad

Das BMX-Rad ist schon dem Namen nach das kleine Geschwisterkind von etwas Stärkerem: Denn BMX steht für Bicycle Moto Cross. Frei übersetzt ist es demnach die Nachahmung von Motocross mit dem Fahrrad. In der Praxis haben sich Rad und Szene längst von diesem Bezug gelöst, doch es gibt auch BMX-Geschichten, die sehr eng mit dem Motorsport verwoben sind – zum Beispiel die von Uwe Buchholz.

„Renn- und Crossclub Sandhügel“ und BCD

Uwe Buchholz wird 1972 in Gera geboren. Mit seinem drei Jahre älteren Bruder Erik und Kumpel Hartmut gründet er in jungen Jahren den „Renn- und Cross-Club Sandhügel“, der in direkter Nachbarschaft des elterlichen Gartengrundstücks verschiedene Strecken anlegt und Wettkämpfe durchführt. Die Jungen sind inspiriert vom Motorsport, auf ihren Streckenplänen taucht prominent die Gilles-Villeneuve-Kurve auf. Und so wie sie Formel1- und Motorradrennen verfolgen, so spielen sie diese auf ihren getunten Kinderrädern und BMX-Rädern nach. Uwe entdeckt die Freude am Fahren im Gelände und gründet später den BCD, den „BMX-Club Debschwitz“. Wie der RCCS ist auch der BCD kein offizieller Club, sondern ein Fantasiegebilde, das Uwe, Erik und Freunde aber mit großem Ernst pflegen: inklusive Streckenkarten, Urkunden, Clubbuch und genauer Dokumentation der Rennergebnisse.

BMX-Bande und Mifa 1001

In dieser Zeit gibt es in der DDR kaum Material fürs BMX-Fahren, das erste Mifa-BMX (Modell 1001) kommt erst 1988 auf den Markt und ans Mountainbike ist in der DDR noch gar nicht zu denken. Es gibt aber eine immer weiter aufblühende Rennszene mit eigenen BMX-Bahnen und Ende der Achtzigerjahre sogar DDR-Meisterschaften. Deutlichen Rückenwind bekommt das Thema auch durch den australischen Film „BMX-Bandits“, der unter dem Titel „Die BMX-Bande“ Ende der Achtzigerjahre in den Kinos der DDR läuft. Wer Glück hat, kann Material aus dem Ausland importieren, viel öfter werden Klappfahrräder umgebaut und ein zusätzliches Oberrohr eingeschweißt. Besonders interessant sind außerdem Eigenbauten auf Basis eines Nähmaschinenschwungrades – im Podcast hört ihr mehr darüber.

Um all das und noch viel mehr geht es in dieser Ausgabe des „Antritts“ mit Uwe Buchholz im Rahmen des Podcat + Poodle Festivals in der Scheune Dresden. Wir sprechen über die kindliche Freude am Rennsport, die Organisation der BMX-Szene in der DDR und das Material, mit dem man in der DDR BMX gefahren ist.

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