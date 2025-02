Musiker, die Kunst machen

Wenn weltberühmte Musiker wie Nick Cave und Peter Doherty ihre Kunst ausstellen, dann weckt das unabhängig von der Qualität der Werke erstmal Interesse bei ihren Fans. Dass sie ihre Kunst ausstellen können, ist einerseits logisch, weil auch Museen und Galerien in einer Aufmerksamkeitsökonomie agieren, in der große Namen automatisch ein Publikum anziehen.

Ausstellungen mit Stars sind eine Möglichkeit, ein Publikum anzusprechen, das man sonst in den Häusern nicht hat. Saskia Trebing vom Monopol Magazin Foto: Kristin Loschert

Andererseits lasse sich natürlich hinterfragen, ob prominente Persönlichkeiten diese zusätzliche Sichtbarkeit in der Kunst verdient haben, während andere Künstlerinnen und Künstler jahrzehnte um einen solchen Platz kämpfen, sagt Saskia Trebing vom Monopol Magazin. Für den Podcast hat sie mit dem Frontsänger der Babyshambles und The Libertines, Peter Doherty, über seine Kunst gesprochen, die zurzeit in der janinebeangallery in Berlin ausgestellt wird.

Nick Cave — ein Sonderfall?

Auch eine Ausstellung des australischen Musikers Nick Cave ist derzeit zu sehen. Im Museum Voorlinden bei Den Haag werden siebzehn handgegossene und -bemalte Figuren von ihm ausgestellt, die an viktorianische Staffordshire-Keramik erinnern. Das Werk zeichnet die Lebens- und Leidensgeschichte des Teufels nach — aber auch die von Nick Cave selbst. Nick Cave, der selbst Kunst studiert hat, bevor er in die Musik ging, verarbeitet darin Fragen von Schuld, Vergebung und Erlösung. Der Kulturjournalist Tobi Müller hat Cave getroffen und mit ihm darüber gesprochen, was ihm dieser Schritt in die bildende Kunst bedeutet. Auch wenn ihn die Arbeit von Nick Cave und die außergewöhnlich eloquente Art, mit der der Künstler selbst sein Werk analysiert, beeindruckt hat, sagt Tobi Müller im Podcast:

Es gibt keine Unschuld im kapitalistischen Kunstbetrieb. Es ist ja klar, dass wir darauf gucken, weil der Künstler in diesem Fall einfach auch schon sehr bekannt ist. Tobi Müller, freier Kulturjournalist Foto: Wolfgang Stahr

In dieser Folge vom Monopol-Podcast spricht detektor.fm-Moderatorin Joana Voss mit Monopol-Redakteurin Saskia Trebing und Kulturjournalist Tobi Müller darüber, ob berühmte Musiker wie Nick Cave und Peter Doherty zurecht ihre Kunst ausstellen dürfen.

Wenn ihr die Kunst vin Pete Doherty noch sehen wollt, könnt ihr das in der Ausstellung „Felt Better Alive“ noch bis zum 26. April tun — in der janinebeangallery in Berlin. Um die Keramikfiguren von Nick Cave in der Ausstellung „The Devil — A Life“ zu sehen, müsst ihr in die Niederlande zum Museum Voorlinden — bis zum 16. März habt ihr dafür noch Zeit.