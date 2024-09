Albertine Sarges: vielseitige Künstlerin, die immer lauter wird

Albertine Sarges ist fraglos eine facettenreiche Künstlerin: sie singt unter anderem in Kat Frankies A-capella-Gruppe „B O D I E S“ und ist Teil des Synth-Pop-Duos Ostia. Sie macht aber auch solo Musik, allerdings immer unterstützt von ihrer Band.

Während viel Musik der Berlinerin lange ruhig(er) war, knallt es jetzt immer häufiger. Angefangen hat das alles mit einer neuen Gitarre. Das erzählt sie uns 2022, als sie im Podcast Tracks & Traces zu Gast ist. Denn hinter der Gibson SG lässt es sich nicht mehr verstecken, dafür ist die Gitarre zu dominant und aggressiv.

Hören konnte man das schon vor zwei Jahren, auf ihrem damals neuestem Album „The Sticky Fingers“. Aber auch auf ihrer gerade erschienen Single gibt es davon einiges zu hören.

Woher kommt das Feuer?



Bei „Stand Near Your Fire“ gibt der Titel schon vor, wo es hingeht. Es gibt ein Feuer und man ist nah dran. Dementsprechend schroff und aufgewühlt kommt der Song daher. Wer jetzt aber glaubt, dass zum Beispiel die Wut in Albertine Sarges lodert, täuscht sich.

Das Feuer ist nämlich nicht das eigene, sondern das einer anderen Person. Und das steckt an! In dem Song geht es nämlich um eine neue Bekanntschaft, die einen direkt in den Bann zieht. Also „einen Menschen zu treffen, neben den man sich am liebsten einfach gleich auf den Fußboden legen würde, um gemeinsam Wonton (sic!) zu futtern!“, wie es Albertine Sarges formuliert.

Bei aller Hitze bietet die Musikerin aber auch ganze andere Seiten. Die zeigen sich nicht nur in anderen Projekten, sondern auch in der zweiten Single ihres kommenden Albums. Wie die klingt, hört ihr im heutigen Popfilter. Genau so wie „Stand Near Your Fire“ in voller Länge.

