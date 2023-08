Themenwoche Serien-Soundtracks

Serien prägen die Popkultur. Vor allem ihre unvergesslichen Melodien. Deswegen werfen wir im Popfilter diese Woche einen Blick hinter die Kulissen aktueller und unvergessener Serien-Soundtracks. Alle Folgen der Themenwoche findet ihr hier.

Eine unverhoffte Email

Zwei Alben und eine handvoll EPs haben Michael Stein und Kyle Dixon mit ihrer Band Survive bereits veröffentlicht – synthielastige, atmosphärische Musik – als sie 2015 überraschend gefragt werden, ob sie nicht den Soundtrack zu einer Science Fiction-Serie mit Wynona Ryder machen wollen. Für einen Probetrailer nutzen die beiden Produzenten Matt und Ross Duffer einen alten Song von Survive. Ob Dixon und Stein wohl Interesse und vielleicht auch gleich ein paar Ideen hätten?

Die beiden Musiker aus Texas müssen nicht lange überlegen – na klar haben sie! Zu dieser Zeit arbeiten sie noch als Verkäufer und Reparateur in einem Musikinstrumente-Laden und schreiben in ihrer Freizeit Musik. Als der Streamingdienst Netflix die Serie in Auftrag gibt, können sie kündigen und sich voll und ganz der Musik widmen. An ihren Ideen arbeiten sie in ihrem Studio in Austin. Das ist vollgestopft mit modularen, analogen Synthesizern. Das ist auch der Grund, warum der “Stranger Things”-Soundtrack bei vintage Synthie-Nerds regelmäßig für Verzückung sorgt.

Mysteriöse 80er

„Stranger Things“ lehnt sich ästhetisch stark an die 80er an und enthält visuelle Referenzen aus Filmen wie “E.T.”, “Stand by me” oder “Zurück in die Zukunft”. Die Musik sollte klassisch nach dieser Zeit klingen, aber nicht zu kitschig sein. Für das Serienthema spielt der Oberheim SEM Two Voice-Synthesizer eine entscheidende Rolle. Darauf spielt Stein das charakteristische Arpeggio. Das ist aber längst nicht alles. Das fertige Thema besteht aus 25 Tracks mit 25 unterschiedlichen Instrumtenten, wie dem Roland SH2 für den Bass oder dem Sequential Pro-One für den Herzschlag-Klang. Ganz schön viel zu entdecken und das in nur einer Minute!



