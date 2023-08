Themenwoche Serien-Soundtracks

Serien prägen die Popkultur. Vor allem ihre unvergesslichen Melodien. Deswegen werfen wir im Popfilter diese Woche einen Blick hinter die Kulissen aktueller und unvergessener Serien-Soundtracks. Alle Folgen der Themenwoche findet ihr hier.

Erwachsenwerden nervt

„So no one told you life was gonna be this way“ – mit dieser Songzeile fühlt sich wohl jede*r Twentysomething sofort abgeholt. Erwachsenwerden ist hart. Und deshalb braucht man gleichaltrige Freund*innen, um damit klarzukommen und das beste daraus zu machen. Das wissen auch David Crane und Marta Kauffman, die Anfang der 90er gemeinsam in einer WG leben und die Idee zu einer Sitcom haben: „Friends“.

Jangle-Popals Soundtrack

Gemeinsam mit Kevin S. Bright wird „Friends“ erfolgreich an den TV-Sender NBC gepitched und startet 1994 eine Erfolgsgeschichte. Das Leben der Twentysomethings Rachel Green, Joey Tribbiani, Ross und Monica Geller, Phoebe Buffay und Chandler Bing soll mit einem zeitgemäßen Theme-Tune untermalt werden. David Crane und Marta Kauffman liebäugeln dafür mit dem R.E.M. Gitarrenpop-Song „Shiny Happy People“, der die Stimmung der Serie gut zu treffen scheint. Außerdem wünschen sie sich einen Song einer echten Band.

Verewigte Produzent*innen

Als R.E.M. ablehnen sich an der Titelmelodie für „Friends“ zu beteiligen, nehmen Crane und Kauffmann das Schreiben selbst in die Hand. Dabei hilft Songwriterin Allee Willis, die neben einigen Soundtracks auch erfolgreiche Songs wie „Boogie Wonderland“ für Earth, Wind & Fire geschrieben hat. Kauffmans Ehemann Michael Skloff komponiert die Musik, die vom Song „Paperback Writer“ der Beatles inspiriert sein soll.

Warum der Song „I’ll Be There For You“ schließlich auf dem Schreibtisch von The Rembrandts landet und wie sich die Serien-Macher*innen musikalisch im Song verewigt haben, das erfahrt ihr heute im Popfilter.

