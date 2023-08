Themenwoche Serien-Soundtracks

Serien prägen die Popkultur. Vor allem ihre unvergesslichen Melodien. Deswegen werfen wir im Popfilter diese Woche einen Blick hinter die Kulissen aktueller und unvergessener Serien-Soundtracks. Alle Folgen der Themenwoche findet ihr hier.

Welcome to the White Lotus

Neben „Triangle of Sadness“ ist „The White Lotus“ zur Zeit sicherlich eine der schärfsten Sozial-Satiren auf das Leben der Superreichen. Die Serie begleitet die Besucherinnen und Besucher eines Luxus-Resorts auf Hawaii – eben dem White Lotus – bei ihrem Urlaub. Das scheinbar sorglose Leben im Tropen-Paradies ist dann aber gar nicht so idyllisch wie es zunächst scheint.

Mit jeder Folge tun sich immer mehr Abgründe bei den neurotischen Charakteren auf – bis zum tragischen Ende der Serie. Das krasse Gefälle zwischen den wohlhabenden Hotel-Gästen mit ihren Luxus-Problemen und den ausgebeuteten Hotelangestellten lässt einem das Lachen dabei nicht selten im Hals stecken bleiben.

Die Suche nach dem richtigen Sound

Diese Gemengelage – also das paradiesische Tropen-Setting und das dahinter lauernde Unheil – will Komponist Cristóbal Tapia de Veer mit seinem Soundtrack einfangen. Nachdem er den Auftrag von Regisseur Mike White bekommt, schließt er sich erstmal drei Wochen in sein Studio ein und beginnt Musik aufzunehmen.

Er sucht nach einem Sound der sowohl vertraut als auch unheimlich und befremdlich klingt – und findet den bei einem ziemlich speziellen, älteren Projekt, auf das er in den Tiefen seiner Festplatte stößt.

Wie de Veer die Titelmelodie von „The White Lotus" kreiert hat und was Kanye West mit dem Ganzen zu tun hat, erfahrt ihr im Popfilter.