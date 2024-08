Takeover-Woche: Leoniden über traurige Songs, die nicht traurig klingen

Seit spätestens 2017 ist die Kieler Band Leoniden fester Bestandteil der deutschen Indie-Szene und darf auf keinem Festival fehlen. Ihre Songs sind musikalische Energiebündel und animieren zum Mitbrüllen und Herumspringen. Was fröhlich klingt, hat aber meistens einen ernsten Hintergrund. Als Meister der Sad-but-happy-Songs übernehmen Jakob Amr und Lennart Eicke diese Woche den Popfilter und stellen Songs mit traurigem Inhalt vor, die aber überhaupt nicht traurig klingen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Weltbekannt dank Brett

The Beaches gibt es schon seit gut zehn Jahren, zuvor etablieren sie sich bereits unter dem Namen Done With Dolls als solide Liveband in ihrer Heimatstadt Toronto. Erst vergangenes Jahr starten sie dann so richtig durch. Ihr Song „Blame Brett“ schlägt ein und wird dank TikTok millionenfach gehört.

Nachdem ihr Label sie aufgibt und sie ihren US-amerikanischen Agenten verlieren, sieht es für die Band vor Veröffentlichung des Songs nicht besonders gut aus. „Blame Brett“ gibt ihnen neuen Aufschwung und lässt sie um die ganze Welt touren, z.B. im deutschen Fernsehen bei Late Night Berlin.

„Blame My Ex“

In dem schnellen Indie-Rock-Song geht es um problematische Verhaltensweisen in einer Beziehung. Schuld daran: Der Exfreund.

Jordan Miller, Songwriterin und Sängerin, rechnet in „Blame Brett“ mit ihrem Exfreund ab. Sie macht ihn dafür verantwortlich, sich in künftigen Beziehungen falsch zu verhalten. Gemeint ist das natürlich mit einem großen Augenzwinkern.

Ich habe den Song unendlich oft gehört. Ich finde den schon ohne Text perfekt und als ich das erste Mal auf den Text geachtet habe, habe ich mich nicht mehr eingekriegt vor Staunen und Lachen. Jakob Amr Foto: Robin Hinsch

Jakob von den Leoniden ist großer The Beaches-Fan und hat auch Lennart damit angesteckt. Im Popfilter verraten sie ihre Lieblings-Songzeilen und ihr erfahrt, wer dieser „Brett“ eigentlich ist.

