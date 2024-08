Takeover-Woche: Leoniden über traurige Songs, die nicht traurig klingen

Seit spätestens 2017 ist die Kieler Band Leoniden fester Bestandteil der deutschen Indie-Szene und darf auf keinem Festival fehlen. Ihre Songs sind musikalische Energiebündel und animieren zum Mitbrüllen und Herumspringen. Was fröhlich klingt, hat aber meistens einen ernsten Hintergrund. Als Meister der Sad-but-happy-Songs übernehmen Jakob Amr und Lennart Eicke diese Woche den Popfilter und stellen Songs mit traurigem Inhalt vor, die aber überhaupt nicht traurig klingen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Trendfarbe: Grün

Zu „brat“, dem neuen Album von Charli xcx, ist eigentlich alles gesagt. Seit zwei Monaten ist das Internet deswegen in ein ekliges gelb-grün getaucht, der US-Wahlkampf hat neue Fahrt aufgenommen und alle reden davon, den besten „brat summer“ ihres Lebens zu haben.

Auch wir haben das Album der britischen Musikerin zum Popalbum des Jahres gekürt.

120% Familientrauma

Die Songs auf „brat“ sind selbstbewusst und übertrieben. Sie geben fast alle 120% und schämen sich nicht dafür, nach oberflächlicher Clubmusic zu klingen.

Allerdings gehen einige der Tracks richtig in die Tiefe. In „girl, so confusing“ geht es um toxisches Verhalten und Frauen in der Musikindustrie, „So I“ reflektiert das Leben der Hyperpop-Ikone Sophie und in „Apple“ werden Familentraumta und Erwartungen verarbeitet.

Ohrwürmer sind Fluch und Segen, je nachdem, ob man den Song mag oder nicht. Ich habe mich dem Song gestellt und festgestellt, dass er eine Metapher auf dieses Stammbaum-Ding ist und sie sagt, dass sie bis zum Kern vergammelt ist. Jakob Amr Foto: Robin Hinsch

Jakob und Lennart von den Leoniden haben eigentlich nichts mit Popmusik, wie der von Charli xcx zu tun. Aber tatsächlich hat es sich für sie gelohnt, dann doch nochmal ganz genau hinzuhören. Hört in dieser Takeover-Folge des Popfilters wie die beiden erklären, wie das Phänomen „brat“ sie dann doch in seinen Bann gezogen hat und was sie von Charli xcx halten.

