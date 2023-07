Adriano Celentano Cover „Azzurro Una Carezza In Un Pugno“

Popfilter | Takeover-Woche mit Eric Pfeil & Francesco Wilking: Adriano Celentano – Azzurro

Das Azurblau des Sommerhimmels

Mit „Azzurro“ veröffenlticht Adriano Celentano 1968 einen Song, der ein italienisches Trauma beschreibt: Sommer in der Großstadt, statt am Strand. Im Popfilter erklären Eric Pfeil und Francesco Wilking was den Song so besonders macht.