Blush Always

Foto: detektor.fm

Popfilter | Wie Blush Always zum „Girl In A Band“ wurde

Zurück zu den kleinen Zielen

Eigentlich wollte Blush Always einfach nur in einer Band spielen. Kaum erreicht sie das, schießen neue Wünsche in den Himmel. Das reflektiert die Leipziger Musikerin auf ihrem neuen Album „Ad Ode To?“ und erzählt, was hinter dem Song „Girl In A Band“ steckt.