Solange drei Parteien, Linke, Grüne und SPD, einen Kandidaten suchen, von dem man nicht weiß, wo der jetzt seine Mehrheit herbekommen will, weil die CDU wird ihn ja nicht wählen, wir wählen ihn nicht, die AfD wird ihn nicht wählen, ist das ja sinnlos. Das heißt, vermutlich werden wir erst mal Ulrich Sigmund scheitern lassen müssen, wenn wir sowas wollen. Vielleicht wird er auch gewählt.

Diskussion über die Situation

Frau Schiebauer-Seitlitz, Sie waren, ich würde mal sagen, unruhig gerade neben mir, deshalb wollen Sie vielleicht darauf reagieren. Ja, also weil Frau Wittig gerade das Thema Spielchen ansprach, will ich an dieser Stelle einen Warnrealitätscheck machen. Die Partei, von der wir im Landtag gerade Spielchen erleben, und zwar seit dem ersten Tag, ist es BSW. Das sind Claudia Wittig von BSW und Susanne Schiebauer-Seitlitz von Bündnis 90/Die Grünen. Und ich glaube, es ist nicht zu überhören, dass sie hitzig miteinander diskutieren.

Und auch Sven Schulze, geschäftsführender Ministerpräsident, wurde in der Debatte um die Zukunft Sachsen-Anhalts deutlich: Sie glauben doch nicht, dass Sie heute mit der AfD was machen. Morgen laufen Sie zu Frau Schiebauer-Seitlitz und sagen, das passt ja mit uns wieder. Übermorgen laufen Sie zu mir. Und dann gehen Sie noch zu Katja Pehle und zu Eva von Angern. So wird Sachsen-Anhalt nicht regierungsfähig sein.

Fragen zur politischen Zukunft

Wie geht es politisch in Sachsen-Anhalt weiter? Das war eine von vielen Fragen, die wir bei unserer zweiten Live-Veranstaltung in Magdeburg besprechen wollten. Wie blickt das Podium auf die Zukunft Sachsen-Anhalts? Und wie hat das Publikum auf diese aufgeheizte Debatte in Magdeburg reagiert? All das erfahrt ihr heute bei Dazwischen.

Vorher würde ich aber ganz gern noch über eine Nachricht sprechen, die uns bei Mastodon erreicht hat, und zwar von Friedrich Maria. Er hat nämlich geschrieben: Ich wünsche mir, dass ihr euch in den Teil der Zivilgesellschaft mischt, der in der typischen Hörerschaft von Dazwischen, nach meiner Wahrnehmung, unterrepräsentiert ist, nämlich Arbeiter, freiwillige Feuerwehren, Freizeitfußballer, Spielmannszüge, Karnevalsvereine und so weiter.

Und er verbindet das mit der Frage, ob, wenn wir zeigen würden, dass sich eben auch Menschen engagieren, die die AfD gewählt haben, man dann nicht einräumen müsste, dass diese Partei vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Naja, das sind ja jetzt schon ein bisschen verschiedene Punkte, die Friedrich da anspricht.

Auswahl der Gesprächspartner

Genau. Also wichtig ist mir vielleicht erst mal zu sagen, dass die Auswahl unserer Gesprächspartnerinnen und Partner jetzt nicht davon abhängig ist, welche Partei sie wählen. Also häufig spielt das ja ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rolle. Ja, und ich finde, man muss auch sagen, Menschen, die sich engagieren und vielleicht die AfD wählen, das bedeutet nicht, dass sie die Partei besser machen, denn die Inhalte des Programms dieser Partei widersprechen einfach unserem Grundgesetz, sind menschenverachtend.

Das sind zwei unterschiedliche Dinge, und das eine bedeutet nicht automatisch das andere. Und ich finde auch, wie du schon sagst, wir wählen ja nicht nach Parteizugehörigkeit Gesprächspartnerinnen und Partner aus. Im Dorfladen Dersheim habe ich einfach jede Person angesprochen, die mir da untergekommen ist, und ich habe auch nicht gefragt, wo sie politisch stehen, denn es ging ja darum, wie wichtig ist der Dorfladen hier für sie.

Genau, ich war ja zum Beispiel auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Talwinkel oder im Reparaturcafé in Zeitz, und auch da habe ich jetzt nicht gefragt, wo macht ihr eigentlich in der Wahlkabine euer Kreuz hin, weil es einfach keine Rolle gespielt hat. Also jetzt im Sinne von, wir haben eben einfach mit Menschen über Themen gesprochen, die sie bewegen.

Aufruf zur Teilnahme

Zugegeben, der Spielmannszug oder der Karnevalsverein, der war bis jetzt zumindest noch nicht dabei, aber die Karnevalssaison ist ja jetzt gerade erst gestartet. Kann ich auch gerade sagen, Karneval war ja jetzt eine ganze Weile nicht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir uns wirklich überlegen. Vielleicht kleiner Aufruf an der Stelle: Seid ihr in irgendeinem total coolen, vielleicht auch ganz kleinen, verrückten Karnevalsverein und habt Lust, uns mitzunehmen? Ich könnte es mir ganz gut vorstellen als Funkenmariechen. Also es geht ja da auch um Gemeinschaft. Dann schreibt uns doch gerne. Vielleicht machen wir da wirklich eine Folge draus.

Wir haben ja schon eine Folge gemacht über Zivilgesellschaften, dass sich ein großer Teil gerade Sorgen macht um die Zukunft. Und in dieser Folge, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, haben wir tatsächlich einen bestimmten Teil der Zivilgesellschaft in den Fokus gerückt, nämlich die, die sozusagen, ich sag es mal so ein bisschen salopp, auf der Abschussliste der AfD stehen. Natürlich kann man sich, das hast du auch gerade gesagt, auch als AfD-Wähler engagieren.

Und auch in diesem Teil der Zivilgesellschaft gibt es natürlich Probleme, denn wir haben ja, das haben wir auch schon häufig besprochen, zum Beispiel auch einfach Klammerkassen in den vielen Kommunen in Sachsen-Anhalt. Ganz genau, sehe ich wie du. Aber trotzdem, Friedrich, vielen Dank für solche Hinweise, denn natürlich wollen wir auch immer uns doch mal sehr gerne reflektieren.

Offene Diskussion

Und wir müssen alle nicht die gleiche Meinung haben. Das geht doch überhaupt gar nicht um unsere Meinung. Ihr sollt ja auch über unsere Folgen diskutieren, ihr sollt kritisch nachfragen. Deshalb freuen wir uns über jede Form von Wortmeldung, Nachricht, die ihr habt. Sehr gerne per Mail an dazwischen@detektor.fm oder eben auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes.

Mehr live vor Ort sein im Austausch mit unserer Community, das haben wir uns ja tatsächlich fest vorgenommen und in diesem Jahr auch schon zweimal geschafft. Nach dem Auftakt in Halle ging es jetzt mit Dazwischen live nach Magdeburg in Kooperation mit dem Tagesspiegel. Dieses Mal wollten wir vor allem auch mit der Politik ins Gespräch kommen, denn Sachsen-Anhalt hängt seit der Wahl ja ehrlicherweise so ein bisschen in der Luft.

Ich selbst war jetzt nicht mit dabei, aber ich habe ja die Vorbereitungen mitbekommen. Marie, da war einiges zu tun, denn ihr hattet ja so ein richtig großes Podium. Ein paar Stimmen haben wir ja gerade schon gehört. Ja, genau, also darüber haben wir uns natürlich auch gefreut, dass der Einladung so viele gefolgt sind. Sven Schulze haben wir schon gehört, geschäftsführender Ministerpräsident von der CDU, Claudia Wittig vom BSW, Co-Fraktionsvorsitzende, Susanne Schieberer-Seitlitz, ebenfalls Fraktionsvorsitzende von den Grünen.

Und wir hatten auch eine Zusage von Eva von Angern von Die Linke, ebenfalls Fraktionsvorsitzende. Die musste leider kurzfristig absagen. Das hat uns sehr geärgert. Wir hatten auch eine Anfrage laufen an die SPD. Die haben uns aber abgesagt. Und dann war eben noch Pascal Begrich dann vor Ort, Geschäftsführer von Miteinander e.V. Trotzdem eine super Runde, würde ich sagen, bei der es viel zu diskutieren gab.

Moderation und Teilnehmer

Da hören wir auf jeden Fall gleich noch eine Menge von. Wir haben die Veranstaltung zusammen gemacht mit dem Tagesspiegel. Deshalb habe nicht nur ich das Podium moderiert, sondern auch Robert Ide, der dort langjähriger Redakteur ist. Und wir waren ja so ein bisschen aufgeregt, wie viele Leute kommen. Wir haben natürlich die Anmeldung gesehen. Aber viele Leute, man kennt das ja von sich selbst, man meldet sich manchmal zu Sachen an und dann ist es ein regnerischer Abend oder so. Und man kommt vielleicht doch nicht vorbei. Ist natürlich in ein paar Fällen auch so passiert.

Trotzdem war der Saal gut gefüllt. Das hat mich wahnsinnig gefreut, oder eigentlich uns alle natürlich. Wir sind dann in den Abend gestartet mit einem kurzen Input-Vortrag. Da ging es nochmal so zum Wahlverhalten und wie sehen die Menschen in Sachsen-Anhalt ihr Bundesland. An dem Tag kam auch der Glücksatlas gerade raus.

Stimmungsbild der Teilnehmer

Und dann haben wir so eine kleine, ich nenne es mal, Warm-Up- Fragerunde gemacht. Und die zweite Frage war: Ich schaue optimistisch in die Zukunft von Sachsen-Anhalt. Und wir wollten quasi, dass die Leute, die Hand heben, die sagen: Ja, ich schaue optimistisch in die Zukunft, und nein, die Hand unten lassen. Und Katja, was denkst du, wie die Stimmungslage war?

Also ich könnte mir vorstellen, ich habe ja gesehen, dass wirklich viele Menschen, auch aus der Zivilgesellschaft, viele engagierte Menschen sich angemeldet hatten. Klar, denen brennen natürlich auch viele Themen unter den Nägeln. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute die Hand nicht unbedingt gehoben haben, weil sie eben einfach im Moment so ein bisschen ratlos sind, wie es weitergeht.

Ja, das stimmt. Also wir waren, glaube ich, fast um die 60 Leute oder so. Fünf haben die Hand gehoben. Okay. Wow. Das fand ich wirklich krass zu sehen. Davon waren drei quasi im BSW-Kontext. Das war Frau Wittig, ihr Mann und der neue Landesvorsitzende des BSW. Die hatten die Hand oben.

Und ich finde, mit diesem Handheben war dann auch irgendwie der Ton gesetzt für den Abend. Und ja, mich hat das in dem Moment auch direkt wirklich ein bisschen persönlich ergriffen, weil ich dachte, okay, also ich bin ja auch nicht super optimistisch, aber so wenig Hände oben, das fand ich dann natürlich krass.

Rückblick auf die letzten Monate

Und vielleicht hören wir dann auch direkt mal in den Anfang dieses Abends rein. Ich habe dann Pascal Begrich nach der Forschungsrunde gefragt, wie er denn eigentlich die letzten Monate seit der Landtagswahl so wahrgenommen hat. Und nicht nur er, sondern auch das Umfeld, in dem er sich bewegt.

Seit dem Wahlausgang, den wir ja alle mit Spannung erwartet haben, irgendwie mit viel Mobilisierung, auch mit viel Engagement und Kraft irgendwie in der Zivilgesellschaft, ist so eine Mischung da, glaube ich, in den letzten zwei Monaten zwischen Anspannung und Zuversicht.

Anspannung mit Blick auf die Frage: Was wird aus Sachsen-Anhalt? Was wird aus der Landesregierung? Wie vermag der Landtag Politik zu gestalten angesichts des Ergebnisses? Was bedeutet eine eventuelle AfD-Landesregierung für die Zivilgesellschaft, für die Menschen, die hier leben, insbesondere für die Menschen mit Migrationsgeschichte? Was bedeutet das für die eigenen Strukturen und die Art und Weise, wie wir miteinander im Gespräch sind? Was wird sich da ändern? Was ist gefährdet? Und wie können wir gemeinsam irgendwie Sachsen-Anhalt gestalten? All das sind Fragen, die uns lange bewegen.

Ausblick auf die politische Verantwortung

Zuversicht deshalb, weil wir, was wir seit einigen Monaten erleben, ist tatsächlich eine nie gekannte Mobilisierung auf Seiten auch der Zivilgesellschaften der Menschen. Es gibt viele Menschen, die sich zu politischen Themen äußern, die sich positionieren. Es gibt viele neue Kontakte, Allianzen und Netzwerke. Und das macht Mut, auch für eine gute Zukunft in Sachsen-Anhalt.

Gut, ich will mal zu Herrn Schulze übergehen. Wenn Sie das jetzt hören, also die Zivilgesellschaft bereitet sich vor, Sie bereiten sich ja auch vor auf das, was auch immer jetzt kommt. Nach dem Wahlsieg der AfD fand ich sehr erstaunlich, gleich an diesem Tag haben Sie ja dann gesagt in Ihrem ersten Statement: Ja, das ist Demokratie. Man soll jetzt Sachsen-Anhalt nicht abschreiben, sondern das ist eben ein demokratisches Ergebnis.

Viele haben dann vermisst, dass Sie eigentlich im Grunde auch die Verantwortung, die demokratische Verantwortung, jetzt übernehmen dann für diese Niederlage. Sie sind dann eben jetzt CDU-Fraktionschef in einer knappen Abstimmung geworden, was ja ein bisschen absurd jetzt ist, weil Sie einerseits dann jetzt so Oppositionsführer in Spee sind und gleichzeitig noch Ministerpräsident.

Herausforderungen für die CDU

Und in der CDU hat das ja auch schon ziemlich viele Grabenkämpfe ausgelöst, wie wir jetzt bei der Wahl zum AfD-Landtagspräsidenten mitbekommen haben. Da stellt sich schon die Frage: War das ein Fehler, dass Sie da angetreten sind als Fraktionschef? Oder meinen Sie, Sie haben die Lage jetzt immer noch im Griff?

Ich dachte, Sie fangen mal mit den freundlichen Sachen an. Ich habe eines anderes erwartet. Nein, es ist ja legitim, diese Frage zu stellen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidung gefallen ist, wir haben ja 15 Abgeordnete in der Fraktion nur noch. Aus diesen 15 muss man einen wählen, der die Fraktion führt. Dann muss man andere Positionen besetzen. Und am Ende ist diese Entscheidung so gefallen.

Ich bin aber damals davon ausgegangen, das sage ich auch ganz offen, dass wir relativ schnell, nämlich im November, noch, war es ja damals angekündigt, einen neuen Ministerpräsidenten sehen von der AfD. Es ist ganz klar, die AfD hat die Wahl gewonnen. Und zwar sehr klar gewonnen. Das muss man akzeptieren. Das akzeptiere ich auch als Spitzenkandidat der CDU. Wir haben verloren und zwar massiv.

Zukunft der CDU im Landtag

Das sind auch Ergebnisse, die uns sehr belastet haben. Aber insgesamt geht es am Ende darum, dass die CDU eine Oppositionsfraktion zukünftig sein wird, wenn es eine neue Regierung gibt mit den Mehrheitsverhältnissen, die sehr kompliziert sind, sehr schwierig sind. Und die Rolle da zu spielen ist am Ende des Tages für die Union. Und da möchte ich federführend auch mit dabei sein, gute Oppositionsarbeit zu machen.

Das ist das eine. Das Zweite ist aber, das sage ich auch, und das sollte vielleicht auch Teil unserer Diskussion sein, dass wir im Moment uns schon die Frage stellen, wie soll das am Ende ausgehen mit diesen Mehrheitsverhältnissen in diesem Landtag. Es gäbe die Möglichkeit, dass es eine Koalition gibt zwischen AfD und BSW, die ja wahrscheinlich auf dem Tisch liegt.

Aber der BSW, der andere Aussagen tätigt, alle anderen Parteien haben auch keine Möglichkeit, was zusammen so richtig auf den Weg zu bringen. Das heißt, vorhin bei dieser Frage, ob man eher optimistisch oder pessimistisch ist: Ich bin grundsätzlich immer optimistisch für ein Bundesland, für uns, für unsere Heimat. Immer.

Herausforderungen im Landtag

Aber wenn man jetzt sieht, die Entscheidungsträger im Landtag, egal ob man auf der einen oder anderen Seite steht, die haben es nicht ganz leicht in den nächsten Jahren. Und das macht die Herausforderung. Aber sie zeigen jetzt natürlich so ein bisschen auf die anderen. Das ist natürlich auch dann ihr neuer Job.

Aber trotzdem ist es ja so, Sie haben vorher angekündigt, vor der Wahl des Landtagspräsidenten, ja, auf jeden Fall werden wir uns alle enthalten. Das hat dann nicht geklappt. Das haben wir halt nicht ganz gesagt. Aber ja, doch, das war schon die Ankündigung. Das hat jedenfalls nicht geklappt, dass sich die CDU enthalten hat. Das konnte man ja nachzählen.

Vertrauen in die CDU

Und wenn man jetzt nochmal guckt, jetzt sagen Sie: Okay, wir werden alle geschlossen rausgehen, außer Herr Heuer, der das nicht mitmachen will wohl. Warum soll man ihm das jetzt glauben? Also diese Ankündigung. Wir hatten vor der Abstimmung dann schon gesagt, dass nicht alle sich enthalten werden, sondern es gab auch Einzelne, die gesagt haben, sie wollen dagegen stimmen. Das sollte man auch jetzt nicht einfach so wegwischen, als wäre es nicht da gewesen.

Fakt ist aber, da kann man ja auch drüber, muss man auch sagen, dass am Ende mehr Leute innerhalb der Fraktion bei dieser geheimen Wahl gesagt haben, sie enthalten sich, als es dann Enthaltungen gab. Und das hat natürlich dann auch zu größeren Diskussionen innerhalb der CDU-Fraktion geführt.

Jetzt am Ende muss man sagen, ist eine geheime Wahl. Das heißt, man weiß nicht, wer wie abgestimmt hat. Aber das sind natürlich Themen. Ja, vielleicht ist es auch so, wenn man 24 Jahre in der Regierung war und auf einmal sich in einer anderen Rolle wiederfindet, dass man sich da erstmal finden muss. Und das ist nicht ganz einfach für die CDU. Definitiv nicht.

Ausblick auf die Ministerpräsidentenwahl

Aber man kann ihnen glauben, dass es diesmal dann aber auch klappt mit der Ankündigung. Wir werden uns vor der Wahl noch mal im Detail mit diesem ganzen Dezember-Plenum beschäftigen, wie wir damit umgehen mit verschiedenen Themen. Das spielt mittlerweile ein bisschen mehr eine Rolle auch.

Also ich sage Ihnen ganz offen, dass ich mir schon erwartet hätte, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt von speziell von der AfD mehr wissen, wie sie sich Sachsen-Anhalt zukünftig vorstellen, wie es auch weitergehen soll. Was wir im Moment hören, sind ausschließlich Aussagen zum Thema Wahl des Ministerpräsidenten und alle anderen wichtigen Themen, die eigentlich im normalen Spektrum, wenn man jetzt eine normale Koalitionsverhandlung hätte, da hätten Sie und Ihre Kollegen jeden Tag vor unserer Tür gestanden und gesagt, wo sind eure Ergebnisse? Wie weit seid ihr? Das ist im Moment ja überhaupt nicht der Fall. Und das macht einen schon Sorge.

Ministerpräsidentenwahl im Dezember

Okay. Also soweit jetzt erst mal Sven Schulze. Man muss ja aber sagen, bei den meisten Wahlen ist dann doch relativ schnell klar, wer Ministerpräsident oder Präsidentin wird. Das war und ist ja in Sachsen-Anhalt gar nicht so einfach. Also Ulrich Sigmund hat am Anfang zumindest noch gesagt, er wird sich nur im ersten Wahlgang zur Wahl stellen. Dann gab es wieder Gespräche über überparteiliche Kandidaten.

Dann hat Sigmund den zweiten und dritten Wahlgang doch nicht mehr kategorisch ausgeschlossen, was ja dann auch beeinflusst, wie viele Stimmen er tatsächlich bräuchte. Also da war ja in den letzten Wochen und Monaten schon ganz schön viel Bewegung drin in der Frage. Auf jeden Fall.

Politische Unsicherheit

Und die Frage nach dieser Wahl überlagert alles. Und tatsächlich war das dann auch die Frage, die bevorstehende Ministerpräsidentenwahl jetzt im Dezember, die den Abend geprägt hat. Es ging dann doch sehr lang darum, welche Gegenkandidaturen gibt es und was wird hinter den Kulissen diskutiert. Man muss ja auch sagen, es vergehen derzeit kaum ein paar Tage ohne neue Veränderungen, was die Frage der Ministerpräsidentenwahl betrifft.

Deswegen können wir eigentlich jetzt zur Aufnahme nicht mal sicher sein, dass wenn die Folge hier in zwei Tagen veröffentlicht wird, dass nicht schon wieder alles ein bisschen anders ist. Ja, wir versuchen es trotzdem, würde ich sagen. Aber keine Garantie auf den neuesten Informationsstand an der Stelle.

Aktuelle Entwicklungen

Also aktuell will Ulrich Sigmund von der AfD sich in einer Sondersitzung am 8. Dezember zum MP wählen lassen. Ursprünglich und auch zum Tag unserer Veranstaltung in Magdeburg stand eigentlich noch eher der 15. Dezember im Raum. Die CDU hatte ja mal groß angekündigt, sich enthalten zu wollen und diesmal auch geschlossen den Plenarsaal bei der Wahl zu verlassen, was dann schon wieder so ein bisschen angefangen hat zu wackeln, als der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Heuer ausgerechnet in einem Interview mit dem rechtspopulistischen Nachrichtenportal News angekündigt hatte, dem eben nicht zu folgen.

Ja, das zeigte da schon einmal mehr, dass die CDU-Fraktion jetzt vielleicht doch nicht so geschlossen hinter ihrem Fraktionschef Schulze steht. Das haben wir ja schon gesehen bei der Wahl vom AfD-Leiter Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten mit mutmaßlich einer Stimme der CDU.

Zwischendrin gab es ja dann auch noch so Meldungen von wegen, dass die Abgeordneten der CDU eine eidesstaatliche Versicherung abgeben sollten, ihn nicht gewählt zu haben. Wird ja sogar mittlerweile ermittelt. Jetzt sind sie, wie du schon sagst, von dem Plan abgerückt, weil es eben auch doch mögliche andere Kandidaturen jetzt gibt.

Gegenkandidatur und politische Diskussion

Offiziell bekannt ist ja die Gegenkandidatur von Eva von Angern von Die Linke. Sie hat ja gesagt, sie wolle für einen Sachsen-Anhalt stehen. Das Zusammenhalt, soziale Sicherheit und die Bezahlbarkeit des Lebens in den Mittelpunkt stelle. Und die Kandidatur sei ein Angebot an die demokratischen Fraktionen. Bisher ist da aber ehrlicherweise unklar, ob sie von den anderen Fraktionen tatsächlich unterstützt werden könnte. Große Zustimmung habe ich bis jetzt zumindest nicht gehört. Eher kritische Stimmen.

Ja, und dann babert weiterhin die Frage, du hast es schon gesagt, eines überparteilichen Kandidaten oder Kandidatin im Raum herum. Und genau da würde ich gern nochmal mit euch in die Diskussion von unserer Verantwortung reinhören. Den Anfang macht Claudia Wittig vom BSW, die hier gerade auf Sven Schulze reagiert.

Also wir werden auch Ulrich Sigmund nicht wählen und wir werden auch in keine Koalition gehen, so sehr sie sich das wünschen. Und ich verstehe es ja, dass sie sich das wünschen, aber das wird nicht passieren. Und das ist ja auch gar nicht, also da müssen wir ja gar nicht weiter darüber diskutieren, weil das wird ja nachvollziehbar sein.

Position der BSW

Unsere fünf Enthaltungen werden da auf den Tisch liegen. Die Tatsache, dass wir in keine Koalition gehen, ist auch für alle nachvollziehbar. Also wir sind da in der sehr bequemen Position, dass wir überhaupt keine komischen Spielchen machen brauchen und auch unsere fünf Abgeordneten nicht mit irgendwelchen Erklärungen eines stattlichen Erklärungen dazu verpflichten müssen, irgendwie abzustimmen. Denn bei uns ist das ja alles.

Also wir sind uns ja einig, was wir wollen. Und zur Frage des überparteilichen Ministerpräsidenten, auch das ist weiter auf dem Tisch. Das ist eine Sache, die wir von Anfang an gekündigt haben, wie die gedacht war, nämlich als jemand, der die Gräben zuschüttet und eine Brücke schlägt zwischen der aktuell ja sehr krass gespaltenen sowohl Gesellschaft als auch dem Parlament.

Suche nach einem geeigneten Kandidaten

Das heißt, einen Kandidaten jetzt einfach zu wählen, der sagt, also aufzustellen, der sagt: Okay, wir verhindern die AfD, den AfD-Kandidaten, das macht aktuell keinen Sinn. Also wir wollen jemanden, der auch Aber haben Sie denn jetzt schon jemanden gefunden?

Wir haben das schon immer gesagt. Ich habe Ihnen aber nur gesagt, dass ich es Ihnen nicht verrate. Das ist was völlig anderes als keinen zu haben. Wenn wir jetzt jemanden aufstellen, ja, angenommen ich sage Ihnen jetzt, wir wollen den, das hat der Freitag mal vorgeschlagen, den Bischof von Magdeburg, der soll es jetzt sein, dann ist das der BSW-Kandidat. Dann wird ihn ja niemand wählen. Das macht ja keinen Sinn.

Warum sollten wir denn als kleinste Fraktion plötzlich behaupten, wir sind ja auch nicht die Frau von Angern, die sagt, als 8-Prozent-Partei stellen wir jetzt den Ministerpräsidenten. Wir sind der realistische. Ein überparteilicher Ministerpräsident kommt dann in Frage, wenn sich durch das politische Spektrum hindurch die Parteien an einen Tisch setzen und sagen: Okay, wir wollen eine Lösung finden.

Niemand will Ulrich Sigmund offensichtlich. Das reiben sich ja alle auf die Fahnen. Aber trotzdem möchte ja niemand mit uns darüber reden, wer es denn sonst sein kann. Wenn wir jetzt einfach sagen, 43, 8 Prozent der Wähler, die wollen wir aber nicht mitnehmen, dann haben wir wieder so eine Spaltung. Dann hat bei der nächsten Wahl die AfD dann die absolute Mehrheit. Da brauchen wir uns da nichts vormachen.

Das hat ja nicht funktioniert. Wir müssen die Gesellschaft wieder zusammenbringen und wir müssen einen überparteilichen Ministerpräsidenten finden, der durch das politische Spektrum hindurch irgendwie anschlussfähig ist. Das heißt, da müssen erst mal Gespräche stattfinden. Solange die Gespräche nicht stattfinden, solange drei Parteien, Linke, Grüne und SPD, einen Kandidaten suchen, von dem man nicht weiß, wo der jetzt seine Mehrheit herbekommen will, weil die CDU wird ihn ja nicht wählen, wir wählen ihn nicht, die AfD wird ihn nicht wählen, ist das ja sinnlos.

Das heißt, vermutlich werden wir erst mal Ulrich Sigmund scheitern lassen müssen, wenn wir so was wollen. Vielleicht wird er auch gewählt. Frau Schiebauer-Seitlitz, Sie waren, ich würde mal sagen, unruhig gerade neben mir. Deshalb wollen Sie vielleicht darauf reagieren.

Realität im Landtag

Ja, also weil Frau Wittig gerade das Thema Spielchen ansprach, will ich an dieser Stelle einen Realitätscheck machen. Die Partei, von der wir im Landtag gerade Spielchen erleben, und zwar seit dem ersten Tag, ist es BSW. Wir erleben Spielchen mit Ankündigungen, mit Behauptungen von es ginge um Gespräche und Zusammenarbeit mit allen Parteien. Stattdessen spricht man ausschließlich mit der AfD.

Wir haben viermal der Linken Gespräche angeboten über ein sehr konkretes Thema. Darauf wurde nie geantwortet. Darf ich bitte ausreden? Ich bin bei Ihnen auch nicht dazwischen gegangen, obwohl ich wirklich mehrfach den Impuls hatte. Es gibt keine Gespräche mit anderen Parteien. Es gibt keine Gesprächsangebote mit anderen Parteien.

Ich will es an dieser Stelle einmal sehr konkret illustrieren. Das BSW läuft rum und behauptet, man würde über Sachthemen mit allen sprechen. Aber selbst da, wo vollkommen offensichtlich die Sachthemen auf dem Tisch liegen und es ähnliche Vorhaben von allen Demokraten oder von allen Parteien gibt, da macht man es lieber mit den Faschisten als mit den demokratischen Parteien. Das ist die Realität.

Wir erleben ein BSW, was rumläuft und erzählt, es ginge um einen überparteilichen Ministerpräsidenten. Der bleibt aber. In der Kiste der eigene Vorschlag und wo andere sich aufmachen auf der Suche nach einer solchen Person. Da werden dann die Hürden so hochgehängt, dass man sagt, der muss aber auch mit der AfD reden.

Ja, man kann so tun, als wäre die AfD eine normale Partei. Das ist aber an der Realität vorbei. Die AfD ist eine rechtsextreme und eine seit 2023 in Sachsen-Anhalt gesicherte rechtsextreme, eine verfassungsfeindliche und eine faschistische Partei. Das kann man ignorieren, aber das ist dann Politik Simulation. Das will ich an dieser Stelle sehr, sehr deutlich sagen.

Die Anträge, die wir vom BSW bisher gesehen haben, waren Politik-Simulation. Wir haben eine Sondersitzung des Landtages erlebt. Die kostet Geld, im Übrigen beantragt vom BSW und von der AfD gemeinsam. Da ging es um eine Frage von Krieg und Frieden. Und das ist wichtig. Und ja, die Ukrainischen Hilfen sind wichtig. Und ja, die Auseinandersetzung mit dieser Frage ist wichtig. Aber das ist nichts, was wir auf Landesebene regeln können.

Dafür gibt es Sondersitzungen des Landtages. Und wir warten zwei Monate nach der Landtagswahl noch immer darauf, dass irgendjemand hier Verantwortung übernimmt. Der Typ, der sich den Wahlsieg an die Brust heftet und der mit der Hilfe des BSW, und das lässt sich im Übrigen gut bezahlen.

Parlamentarische Geflogenheiten

Zum Thema parlamentarische Geflogenheiten: Wir haben dort die Ausschussvorsitzende des Bildungsausschusses sitzen. Das BSW hat nach seiner Größe parlamentarische Geflogenheit keinen Anspruch auf Ausschussvorsitzende. Das ist ein Geschenk der AfD an dieser Stelle für die gemeinsame Zusammenarbeit.

Wir haben niemanden, der Verantwortung übernimmt. Wir haben eine AfD, die sich da vor drückt, und wir haben ein BSW, das sich vor Aussagen drückt. Und wir haben an dieser Stelle nichts als politische Spielereien und zwar vom BSW und von der AfD, und zwar in einer Situation, in der das Land eigentlich Verantwortungsübernahme bräuchte.

Ich glaube, wenn man das so gehört hat, wird wirklich noch mal deutlich, diese anfangs von mir erwähnte hitzige Stimmung zwischen auch gerade Claudia Wittig und Susann Schibora Seidlitz. Außerdem, ja, möglichen überparteilichen BSW-Kandidaten, denen das BSW ja nicht verraten will, hat auch Susann Schibora Seidlitz durchblicken lassen, dass sie da auf der Suche sind nach einer Person für den Posten, nach einer Person, die von vielen Fraktionen unterstützt werden könnte.

Es gibt also ganz offensichtlich Gespräche zwischen mehreren Parteien, inklusive der CDU. Das hat man auch gemerkt. In die Karten blicken lassen wollte sich aber wirklich niemand. Da wurde auch gerade eben von Susann Schibora Seidlitz immer wieder betont, dass das Podium nicht der richtige Zeitpunkt wäre, jetzt irgendwas zu verkünden, einfach auch aus Sorge, dass dann die Gespräche gefährdet werden.

Transparenz und Verantwortung

Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen Fragezeichen, weil ich meine, irgendwann muss man diesen Kandidaten, über den man da spricht, ja mal auf den Tisch packen. Und ehrlicherweise hätte ich gerade so ein bisschen das Gefühl, mehr Transparenz und mehr Mitnehmen der Menschen da draußen in Sachsen-Anhalt würde eigentlich gerade gut tun.

Wovor hat man denn da Angst? Tja, ich habe das Gefühl, dass man einfach Angst hat, dass es dann doch nicht klappt zur Wahl. Ich meine, Claudia Wittig hätte dann zu Recht, muss man sagen, nochmal eingeworfen, dass sie ja aber eigentlich auch das BSW bräuchten, um diesen überparteilichen Kandidaten oder Kandidaten zu wählen und wo die gemeinsamen Gespräche wären.

Und da hat wiederum Susann Schibora Seidlitz nochmal durchblicken lassen, dass man ja durchaus sprechen könnte, aber sie ja einfach gerade nicht vertrauen können, dass sie nicht darauf vertrauen können, dass in diesen Gesprächen dann nicht doch Informationen zur AfD dann wiederum durchsickern.

Also es ist natürlich eine interessante, aber wirklich schwierige Gemengelage. Ich bin wahnsinnig gespannt, was da im Dezember passieren wird. Und was ich noch spannend fand in der Debatte, das war ein Punkt von Sven Schulze während der Diskussion. Er sagte, selbst mit dieser Wahl des Ministerpräsidenten oder Präsidentinnen hat Sachsen-Anhalt ja dann noch lange keine Regierung.

Und das stimmt. Das gerät so ein bisschen aus dem Blick, dass wir irgendwie nicht so wirklich Koalitionsgespräche, Verhandlungen haben und da ja noch lange keine Regierung automatisch stehen muss. Und er hat dann auch Claudia Wittig nochmal erklärt, dass das Konzept der wechselnden Mehrheiten unter allen Parteien, was das BSW ja so ein bisschen will, inklusive der AfD, in seinen Augen im politischen Alltag einfach nicht funktionieren wird.

Zusammenfassung der Diskussion

Okay. Ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, was ich bisher so mit rausgenommen habe. Sehr hitzige Diskussionen an diesem Abend. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jeder zeigt so mit dem Finger auf jemand anderen, was natürlich dazu führt, dass keiner so richtig Verantwortung übernimmt.

Es gibt offensichtlich Gespräche zwischen den demokratischen Parteien. Da sitzt aber das BSW nicht mit am Tisch. Die Linken haben eine eigene Kandidatur aufgestellt. So richtig weiß also keiner, was da eigentlich gerade hinter den Kulissen passiert. Und man möchte sich eben auch nicht so richtig in die Karten gucken lassen, möchte noch nichts nach außen sozusagen packen, damit man eben diese Gespräche nicht gefährdet.

Soweit jetzt zumindest erst einmal zur Wahl des Ministerpräsidenten. Aber es ging ja eigentlich noch einen Schritt weiter, nämlich die große Frage war ja, wie sieht die Zukunft Sachsen-Anhalt aus? Wie kam das am Abend sozusagen? Seid ihr da überhaupt zugekommen bei all den großen Themen?

Ja, tatsächlich. Für meinen Teil finde ich schon, doch ein bisschen zu kurz, weil diese ganze Debatte um diese Wahl und Posten und Zusammenarbeit natürlich sehr viel überlagert hat. Aber trotzdem haben wir es zum Ende schon auch geschafft, auf diese Zukunft oder zumindest auf ein Gefühl zu gucken.

Und Pascal Bekrich von Mitterland NRV war da quasi dann noch mal am Zug. Er hat immer mal wieder reingefragt, wie er das gerade bewertet, was für Ideen er hätte mit einer Außenperspektive. Naja, und ich wollte am Ende einfach wissen von ihm, ob das, was er so gehört hat über den Abend, ihm jetzt Hoffnung gibt.

Nein, also es ist tatsächlich ernst. Also ich möchte zugestehen, allen, die hier sitzen, dass sie in ihrem Sinne um die Dinge ringen und dass das gerade nicht ganz einfach ist im Landtag. Aber was wir natürlich erwarten, was viele Menschen in Sachsen-Anhalt erwarten, ist, dass irgendwie Parteien, die sich zur Demokratie bekennen, sozusagen auch im Sinne der Demokratie bereit sind, Mehrheiten im Landtag zu suchen und nicht zu sagen, ich ziehe mich darauf zurück, ich lasse das auf mich zukommen oder ich paktiere mal mit denen und mal mit denen.

Verantwortung und Regierungsbildung

Die Geschichte hat gezeigt, die Paktiererei mit Demokratiefeinden hat noch nie die Demokratie vorangebracht. So, andererseits, wenn ich mir das heute hier anhöre, auch wenn ich mir die Diskussion im Landtag anhöre, da weiß ich auch nicht, also da muss ich Herrn Schulze recht geben. Das eine ist ja, einen Haushalt vorzulegen. Das ist mühselig genug. Aber umso schwieriger ist es dann, noch Mehrheiten zu finden.

Und ich erwarte einfach, dass irgendwie die demokratischen Parteien zusammen eine Mehrheit im demokratischen Lager finden. Wie gerade die Diskussionen hier laufen, sehe ich nicht, wie wir dazu kommen sollen. Und ich sehe nicht, wie sozusagen das die Basis sein kann für eine gute finanzpolitische Gestaltung des Landtags in Sachsen-Anhalt.

So müsste man ja Angst haben, dass im Grunde genommen auf dem Rücken der Zivilgesellschaften die Strukturen der Bürger und Bürgerinnen machtpolitische Spielchen getrieben werden. Und vor allem Symbolpolitik, wo irgendwie die AfD dann immer mal, wenn es darauf ankommt, dann anscheinend auch, wie es ihnen passt, als BSW dann irgendwie so kleine Pflöcke setzt.

Und wir haben trotzdem keinen funktionierenden Haushalt. Insofern erwarte ich eher sozusagen und hoffe immer noch, dass die Parteien jenseits der AfD zu gemeinsamen Lösungen finden werden, dass möglicherweise die Suche nach einem unabhängigen Ministerpräsidenten-Kandidaten irgendwie ein erster Schritt sein könnte.

Aber auch da muss ich Herrn Schulze recht geben. Das ist eben erst der Anfang und es braucht gezielte, solide Mehrheiten. Aber jenseits der Feinde der Demokratie. Ja, da bin ich natürlich auch gespannt. Ich meine, das ist eine total nachvollziehbare Hoffnung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es die geben würde, dann hätte man die wahrscheinlich auch schon gefunden.

Ja, das sehe ich ganz ähnlich, weil dafür dauert es dann irgendwie doch. Es ist zu kompliziert. Es dauert zu lang. Wenn es einfach wäre, hätte man da schon irgendwie eine Lösung gefunden. Und Sven Schulze hatte ja auch schon erwähnt, diese Frage der Verantwortung und der Regierungsbildung, warum er und seine CDU direkt nach der Wahl dann die Minderheitsregierung ausgeschlossen haben.

Sie meinten ja auch direkt, wir gehen in die Opposition. Diese Frage der Verantwortung kann man ja auch an sie stellen. Und da meinte er dann nur, sie haben die Wahl verloren. Und ja, haben sie. Aber gleichzeitig, und ja, das ist auch nicht so gängig bei uns in der deutschen Demokratie, aber es ist zulässig, eine Minderheitsregierung zu bilden.

Und ich meine, spätestens jetzt, wo man nicht weiter vorankommt, könnte man sich ja vielleicht noch mal neu positionieren und aufstellen. Denn ich finde schon, wer sich jetzt immer hinstellt und vor einer AfD-Regierung warnt, der muss gleichzeitig ja auch alle Möglichkeiten einer demokratischen Regierungsbildung ergreifen, statt sie auszuschließen.

Glaubwürdigkeit und Verantwortung

Und na ja, das finde ich ja nicht so ganz glaubwürdig, diese Abgrenzung, und dann aber so ein bisschen gefühlt die Hände zu heben und zu sagen, wir haben alles gemacht. Was hat das Land davon? Stillstand. Ja, ich finde halt auch, das wirkt ehrlicherweise fast ein bisschen wie so ein trotziges Kind, dann zu sagen, so, so, ihr habt mir jetzt nicht die meisten Stimmen gegeben, und deswegen mache ich das jetzt nicht.

Und ehrlicherweise muss man ja sagen, ja, die AfD hat sehr viele Stimmen bekommen, aber sie haben eben auch sehr viele Stimmen nicht bekommen. Und ich finde auch, das demokratische Spektrum müsste eigentlich alles dafür tun, dass man diese 60 Prozent auf der anderen Seite oder fast 60 Prozent, dass man die eben nicht aus dem Blick verliert.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich so Themen waren, die an diesem Abend im Publikum auch eine Rolle gespielt haben. Ja, ich finde, das Publikum hat wirklich sehr stark auf die Aussagen reagiert, die da auf dem Podium getroffen werden. Man hat das schon gemerkt, dass man Empörung gehört hat. Man hat zustimmendes Klatschen gehört, was tatsächlich sehr oft auch die Grünen bekommen haben, muss man sagen, oder Helbi Krich.

Und am Ende haben wir dann natürlich noch mal das Podium geöffnet für Fragen aus dem Publikum. Und das ist eine, die dann gestellt wurde: Wir haben jetzt fast drei Monate nach der Wahl. Es fehlt die Verantwortungsübernahme. Und das hat Konsequenzen für ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure.

Es werden Stellen gekündigt, es fehlen Aussichten auf Finanzierung. Und da werden Verträge gekündigt von Menschen, die hier leben, die lange hier leben, die sich hier engagieren für unsere Demokratie. Und da frage ich mich so ein bisschen, die noch geschäftsführende Regierung kann das beheben. So nicht alles und nicht für alle.

Aber es könnte, da könnten Dinge getan werden für langjährige Dinge, die in gleicher Form immer wieder kommen. Die Landeshaushaltsordnung gibt einem dazu die Möglichkeit. Warum passiert da nichts? Ja, das ist natürlich eine legitime Frage.

Finanzierung und Haushaltsordnung

Wir haben ja auch in unserer Folge zur Zivilgesellschaft darüber gesprochen, wie sich Projekte und Initiativen neu aufstellen müssen. Da könnt ihr auch gern noch mal reinhören. Und da hat natürlich die Frage der Finanzierung und auch des Haushalts sozusagen natürlich auch eine große Rolle gespielt.

Ja, es gab noch eine zweite Frage in eine ähnliche Richtung, ein bisschen mehr aus der Perspektive von Kulturschaffenden. Und ich habe die beiden Fragen dann zusammengefasst an Sven Schulze, eben als geschäftsführenden Ministerpräsidenten weitergegeben. Und das hier war ein Teil seiner Antwort:

Ich sag mal, wir haben die Situation, dass wir einen Haushalt haben, in dem, egal wie man den aufstellt, mehr als 90 Prozent der Ausgaben fix gebundene Ausgaben sind. Das heißt, das ist nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt so und so viel Milliarden zur Verfügung und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen, sondern wir haben über Jahre hinweg über Verträge, über Verpflichtungsermächtigungen und so weiter Zusagen gemacht, die das Land auch einhalten muss.

Und die kleine Spanne – das sind weniger als 10 Prozent dessen, was man freiwillige Ausgaben nennen könnte – da sind aber viele sogenannte freiwilligen Ausgaben drin, die eigentlich auch fix sind. Die ist so gering, dass sie den Mehrkosten, die wir beispielsweise haben werden, dass man das damit gar nicht hinbekommt.

Das heißt, das ist am Ende die Krux, dass eigentlich weniger Geld zur Verfügung ist, als wir bräuchten, um überhaupt erst mal alle Ausgaben, die wir haben, zu tätigen. Und wenn man jetzt Verpflichtungen eingeht, Verpflichtungsermächtigungen zusagt, dann schmälerst du den Spielraum automatisch noch mal mehr.

Wir haben es nicht nur im Kulturbereich, sondern in anderen Bereichen auch schon viele solcher. Das macht das Finanzministerium. Das ist originär deren Kompetenz. Also selbst ich als Ministerpräsident könnte das nicht, sondern das darf nur der Finanzminister.

Herausforderungen im Finanzministerium

Das Finanzministerium haben in verschiedenen Bereichen gesagt, okay, wir verpflichten uns, da geht es um Personal beispielsweise und so weiter. Wir sagen zu, auch wenn wir den Haushalt 2027 noch nicht kennen, dass das so schon umgesetzt werden kann. Das heißt, die Lage ist extrem schwierig, und man kann jetzt nicht pauschal sagen, weil es kommt ja eigentlich jeden Tag jemand und sagt, na ja, können wir nicht hier mal eine Ausnahme machen und dort mal eine Ausnahme machen.

Ja, ist natürlich eine nachvollziehbare Antwort. Also ich glaube, man kann sich das ja auch so vorstellen, dass dann da permanent jemand kommt und sagt, können wir hier eine Ausnahme machen und so. Also das finde ich schon nachvollziehbar.

Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt im Publikum nicht für ganz viel Trost gesorgt hat. Was gab es denn noch so an Themen, die das Publikum so ins Spiel gebracht hat an dem Abend? Tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich.

Sven Schulze ging zum Beispiel noch die Frage, ob der Wahlkampf der CDU nicht einen Rechtstreit hatte und ob das angesichts des Ergebnisses die falsche Taktik war. Es ging um die Frage der Verantwortungsübernahme und ob es für die Politik jetzt nicht eigentlich viel bequemer wäre, einfach nur da zu sitzen und zu diskutieren, statt wirklich zu handeln.

Und darauf hat Claudia Wittig beispielsweise das hier geantwortet: Mir wird ja in der Regel vorgeworfen, dass wir für eine 5-Prozent-Partei eigentlich zu viel Verantwortung übernehmen. Also vorhin gerade eben wurden wir schon gesagt, wir sollen doch bitte uns an der Haushaltsplanung beteiligen und über Einzelpläne sprechen.

Das ist dann auch wieder anderen Leuten zu viel. Also ich glaube, wir haben nicht das Problem, dass wir aktuell zu wenig Verantwortung übernehmen. Wir sind auch überhaupt, also erst mal sind wir die kleinste Fraktion und erst seit zwei Monaten im Landtag. Wir haben erst seit einer Woche im Büro. Also mal mit der Ruhe.

Diskussion und Verantwortung

Aber ja, natürlich diskutiere ich hier gerne. Das finde ich auch absolut gut und wichtig, weil natürlich die allermeisten Menschen dem, was da so im Plenarsaal diskutiert wird und so weiter, nicht so richtig folgen. Das sind ja auch immer so Debatten, die sich eher nach außen richten, während wir hier wirklich aufeinander eingehen können.

Ich finde diese Debattenformate eigentlich total gut und nicht, weil man sich damit aus der Verantwortung zieht, sondern weil dafür Raum geschaffen wurde. Eigentlich müsste aber tatsächlich das Plenum vollständig, also diese Runde hier vollständig besetzt sein. Denn wir reden ja die ganze Zeit über Leute, die nicht im Raum sind.

Vielleicht an der Stelle noch mal zur Einordnung: Wir haben ganz bewusst ohne die AfD diskutiert, weil es uns ja um die Frage ging, wie weiter mit der Demokratie, die durch eine gesichert rechtsextreme Partei, deren Ideen auch gegen das Grundgesetz verstoßen, wie zum Beispiel bei der Frage der Gleichberechtigung, dass es einfach keinen Sinn macht, dieses Podium dann so zu besetzen.

Wir wollten eine lösungsorientierte Diskussion. Das war die Idee. Und was Frau Wittig da selbst anspricht, sie haben ja nur 5 Prozent. Auch das hat tatsächlich einige aus dem Publikum umgetrieben. Also die Frage, warum eine so kleine Partei so viel Redeanteil hat.

Aber ich muss da ganz klar sagen, diese 5-Prozent-Partei hat derzeit nun mal die größte Entscheidungsmacht darüber, ob es eine AfD-Regierung geben wird oder nicht. Und auch wenn Claudia Wittig selbst das jetzt in der Diskussion runtergespielt hat, sie nutzen das ja ganz bewusst, was man in den letzten Wochen auch bei gemeinsamen Anträgen im Landtag oder auch der Wahl des Landtagspräsidenten sehen konnte.

Zünglein an der Waage

Also keine andere Partei ist so sehr das Zünglein an der Waage. Und das macht das BSW, obwohl es ja gerade so in den Landtag eingezogen ist, gerade so die 5-Prozent-Hürde geknackt hat. Das macht ihr einfach gerade so gewichtig. Und das ist am Ende ja dann halt auch Demokratie.

Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob man, na ja, in solchen Veranstaltungen den Fokus vielleicht auf andere Punkte legen will. Dazu gab es auch eine Frage im Publikum. Wir haben aber einfach die politische Zukunft Sachsen-Anhalts diskutiert und fanden es deshalb an dieser Stelle dann eben auch sehr wichtig zu hören, wie sich das BSW positioniert und wie die anderen Parteien das einschätzen.

Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen mit so einer Selbstreflektion angefangen. Hinterher ist man ja immer schlauer. Und meistens ist das ja auch so, dass man hinterher sagt, ja Mensch, das hätten wir irgendwie anders machen müssen. Gab es da Dinge, wo du hinterher gedacht hast, ja, das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht überlegt hatten?

Auf jeden Fall. Ich hätte mir einen viel größeren Raum für die Publikumsfragen gewünscht. Das würde ich total gerne anders machen beim nächsten Mal. Vielleicht auch sogar so ein Panel ganz anders aufbauen, als man das gewohnt ist. Irgendwie rannte uns die Zeit davon. Wir hatten dann eh schon überzogen. Deshalb haben wir dann doch nicht ganz so viele Publikumsfragen geschafft.

Würde ich wirklich gerne anders machen. Und ich glaube, das würden wir auch auf jeden Fall mit einem bisschen anderen Konzept schaffen. Und zum Schluss haben wir dann nochmal eine Abschlussfrage gestellt an alle. Und so an die Runde auf dem Podium.

Ausblick auf die Zukunft

Und wir wollten wissen, um das so abzurunden, diesen Abend, ja, wo Sachsen-Anhalt eigentlich in einem Jahr steht. Und das sind die Antworten. Also ich glaube, dass die Lage Sachsen-Anhalts heute in einem Jahr eine noch schwerere Lage ist, als wir die im Moment erleben. Bin ich ziemlich sicher.

In einem Jahr haben wir in Sachsen-Anhalt eine Situation herbeigeführt, in der Parlamentarismus aufgewertet wird, in der im Landtag wieder vernünftig diskutiert wird, in der wir idealerweise auch geschafft haben, die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen tatsächlich wieder in die Parlamente zu holen, ihre Anliegen dort vorbringen zu lassen.

Ich wünsche mir, dass sich in einem Jahr bei allen nicht verfassungsfeindlichen Parteien in diesem Parlament die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man nicht so geschichtsvergessen sein darf, den Versuch zu unternehmen, Faschisten einhegen zu wollen.

In einem Jahr wird die politische Situation im Landtag nicht so sehr viel anders sein als jetzt. Oder sie wird schlimmer sein. Ich weiß nicht, was schlimmer ist für die Gestaltung des Landes. Ich gehe aber auch davon aus, in einem Jahr, dass wir weiterhin – und ich werde Teil davon sein – eine vielfältige, bunte und starke Zivilgesellschaft haben.

Und die Zivilgesellschaft kann auch dunkle politische Zeiten überdauern. Also zumindest Pascal Begrich geht hier sehr optimistisch aus dem Abend. Wie war das denn mit dem Rest des Publikums? Ihr hattet ja am Anfang alle gefragt, ob sie optimistisch in die Zukunft Sachsen-Anhalt schauen.

Jetzt haben wir gehört, es war ein sehr anstrengender Abend, sehr hitzige Diskussionen. Ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass die am Schluss optimistischer rausgegangen sind. Naja, also ehrlich gesagt nicht so richtig. Es haben sich so ungefähr drei Personen mehr gemeldet. Ich meine, drei oder so sind besser als gar keine weitere Hand oben.

Aber ich kann schon verstehen, dass die Menschen, die bei diesem Panel dabei waren, nicht unbedingt optimistischer hinausgegangen sind. Und ich hoffe für sie und ganz Sachsen-Anhalt, dass die nächsten Monate sie aber optimistischer machen können. Und dass das passiert, naja, dafür ist die Politik verantwortlich.

Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen

So, das waren jetzt viele politische Statements heute zur Zukunft Sachsen-Anhalt, die hoffentlich doch optimistischer ausgeht, als das Gefühl von so manchen gerade ist. In der ganz nahen Zukunft, da steht ja etwas sehr Schönes an, nämlich Weihnachten.

An diesem Wochenende eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte, so wie zum Beispiel im Kloster Jericho. Am Laufweg für den Besucher werden traumhaft schöne Fotomotive geschaffen und auch in einem sehr, sehr schönen Ort. In anderen Ecken hat der Besucher etwas Schönes zu sehen.

In diesem Jahr konnten wir über 50 Händler aus dem Handwerks- und Kleinstkunstgewerbe gewinnen. Da ist doch sicherlich für jeden etwas dabei, um ein kleines Präsent mit nach Hause zu nehmen. Außerdem gibt es Adventsführungen, dann gibt es Lesungen für Groß und Klein und auch eine Bastelstrecke für Kinder.

Ein Tipp für euch ist auch, dass sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Gospelkonzert stattfindet. Wenn ihr ein Ticket dafür erwerbt, habt ihr gleichzeitig den Eintritt für den Markt inklusive. Also am Samstag beginnt das Konzert um 18 Uhr in der Kirche und am Sonntag um 16 Uhr. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, sollte mal schauen, ob und wann Samstag oder Sonntag ein Besuch in Jericho möglich ist. Denn der Weihnachtsmarkt im Kloster findet wirklich nur an diesem ersten Adventswochenende statt.

Katjas Weihnachtsmarkt

Wer auf jeden Fall nicht da sein wird, das bist du, Katja, denn du wirst woanders sein. Und das hat auch mit der nächsten Folge zu tun. Ganz genau. Ich bin nämlich auch auf einem Weihnachtsmarkt, aber in Möllensdorf bei Coswig. Dort gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt mitten im Wald mit Feuerstellen und Handwerk und Angeboten für Kinder.

Und da wollte ich schon immer mal hin. Und jetzt nutze ich eben diese Chance und werde dir dann nächste Woche berichten. Und nicht nur über diesen Weihnachtsmarkt, sondern ich werde noch ein paar andere ganz besondere Weihnachtsmärkte aus Sachsen-Anhalt mitbringen und vorstellen.

Und wenn euer Lieblingsweihnachts- oder Adventsmarkt dabei nicht fehlen darf, dann schreibt uns gerne eine Mail an daswischen@detektor.fm oder eine Sprachnachricht bei WhatsApp. Die Nummer steht in der Podcastbeschreibung.

Ich glaube, ich war sogar mal als Kind auf diesem Weihnachtsmarkt. Coswig ist ja um die Ecke von Dessau. Ich werde es herausfinden bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr noch tolle Tipps eurer liebsten kleinen Weihnachtsmärkte aus Sachsen-Anhalt habt, schickt sie uns. Vielleicht überzeugt ihr mich ja davon, denn ich bin jetzt vielleicht nicht der allergrößte Weihnachtsmarkt-Fan, war aber in meinem Leben schon auf sehr vielen.

Warum auch das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und für alle, die vielleicht noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung sind wie ich, haben wir noch einen weiteren Veranstaltungstipp. Er erfordert dickes Fell, aber ihr könnt damit richtig viel bewirken.

Und ja, Cliffhanger des Jahres wahrscheinlich. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut mal in unserem Newsletter. Den Link findet ihr in der Podcastbeschreibung. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht’s gut!

Dieser Podcast ist eine Kooperation von detektor.fm und dem Media Forward Fund. Podcast Hosts Marie Landes und Katja Schmidt. Community-Redakteurin Amelie Beefeld.

Podcast-Redaktion

Leonard Schubert.

Cover Design

Claudia Dörling und Anja Krämer von Sisters of Design.

Originalmusik

Florian Sievers,

Audioproduktion

Benjamin Serdani, Stanley Baldauf und Tim Schmutzler.

Projektleitung

Christian Bollert.