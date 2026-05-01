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Bild: Christian Steiger | Foto: Jigal Fichtner

brand eins Podcast | Christian Steiger

Der KI Co-CEO

Fast vier Millionen Klein- und Kleinstunternehmen tragen die deutsche Wirtschaft — und stehen gleichzeitig unter enormem Druck. Kann Technologie Unternehmertum tatsächlich einfacher machen? Lexware-CEO Christian Steiger im Gespräch.

Arbeit unter Druck: Die Realität der Selbstständigen

Fast vier Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft — und stehen doch selten im Mittelpunkt der Debatte. Dabei sichern sie Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und halten ganze Wertschöpfungsketten am Laufen. Gleichzeitig kämpfen viele von ihnen mit begrenzten Ressourcen, wachsender Komplexität und einem Alltag, der kaum Luft zum Durchatmen lässt.

Zwischen Bürokratie, wirtschaftlichem Druck und technologischen Umbrüchen stellt sich die Frage: Wie kann Unternehmertum heute überhaupt noch funktionieren — und vor allem einfacher werden?

Genau hier setzt Lexware an. Das Softwareunternehmen — Teil der Haufe Group — unterstützt Kleinunternehmen dabei, ihre täglichen Geschäftsprozesse wie Buchhaltung und Steuern, Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu organisieren, und verspricht, komplexe Aufgaben einfacher zu machen — um damit vor allem Zeit zurückzugewinnen.

Christian Steiger: Unternehmertum einfach machen

Lexware Geschäftsführer Christian Steiger, der für Strategie und Innovation verantwortlich ist, treibt seit Jahren Digitalisierung und Automatisierung voran — und nun auch künstliche Intelligenz. Er empfiehlt:

Weg vom Prompten hin zum Mandatieren.

Christian Steiger

Christian SteigerFoto: Jigal Fichtner

 

Die Idee dahinter geht deutlich weiter als klassische Software: Lexware arbeitet daran, Selbstständigen eine Art „KI Co-CEO an die Seite zu stellen. Kein Tool für einzelne Aufgaben, sondern ein digitaler Partner, der mitdenkt, Entscheidungen vorbereitet und operative Arbeit abnimmt. Im Klartext bedeutet das: Nicht mehr nur einzelne Befehle an KI geben, sondern Ziele definieren und Verantwortung an Systeme übertragen.

Bei aller Technologie bleibt der Kern unternehmerischen Handelns derselbe, betont Christian Steiger.

Es ist super wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen: Löse ich das Problem des Kunden noch? Kann ich es besser lösen? Sollte ich es anders angehen?

Christian Steiger

 

Über die Chancen und Grenzen von KI, über unternehmerischen Druck im Alltag und über die Notwendigkeit von Selbstzerstörung und Neuerfindung spricht Christian Steiger mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“.

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