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Bild: AFP | Shutterstock.

DAZWISCHEN | Stimmungsbild aus Zerbst vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Kurz vor der Landtagswahl wirkt Sachsen-Anhalt gespalten

Wie ist kurz vor der Landtagswahl die Stimmung in Sachsen-Anhalt? „DAZWISCHEN“ hat in Zerbst nachgefragt. Marie und Katja reflektieren die Situation.

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Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Aufgeladene Stimmung

Was bewegt die Menschen in Sachsen-Anhalt wenige Tage vor der Landtagswahl? Sind es die Themen der großen Umfragen? Oder doch ganz andere Sorgen? Wissen sie schon, wen sie wählen? „DAZWISCHEN“-Projektleiter Christian hat sich in Zerbst umgehört, dem statistischen Zwilling des Landes. Hier stimmten die Menschen bei der letzten Landtagswahl fast exakt so ab wie das gesamte Land.

Christians Fazit: Die Stadt wirkt sehr politisiert, die Stimmung ist aufgeladen. Fast alle Menschen wollten reden, fast alle sagen: Hier geht es um viel. Und die Bevölkerung wirkt gespalten. Während die einen einen Umbruch durch die AfD herbeisehnen, fürchten andere sich genau davor.

Ich gehe mit einem blauen Farbtopf ins Wahlbüro. Die anderen haben es verbockt.

Mann aus Zerbst

Wieder andere wissen noch gar nicht, wie es weitergehen soll und wen sie wählen wollen. Doch immer wieder sind die Menschen von persönlichen Sorgen und Gefühlen getrieben.

Ich arbeite für die Caritas. Ich mache mir große Sorgen. Nicht um mich. Aber was wird aus den Menschen?

Frau aus Zerbst

Zwischen Frust und Fortschritt

Wie passen die gefühlten Probleme mit den Fakten zusammen? Ist alles so schlecht, wie es scheint? In dieser Podcastfolge sprechen Katja und Marie über die Stimmen aus Zerbst und binden Antworten aus vergangenen Podcastfolgen ein. Ihre Einschätzung: Gefühlslagen und Statistiken prallen oft aufeinander. Während bei vielen ein Gefühl von Unsicherheit und Frust dominiert, was Themen wie Migration und Wirtschaft zu Wahlkampfschlagern macht, zeichnen Analysen und Zahlen oft ein anderes Bild — oftmals ein besseres als die Stimmung.

Wir sollten nicht auf Katastrophenszenarien reinfallen. Es gibt Probleme in Sachsen-Anhalt, aber es ist auch sehr viel Positives passiert.

Katja Schmidt, Host von "DAZWISCHEN"

Katja Schmidt, Host von "DAZWISCHEN"Foto: Ina Lebedjew

Wie steht es also wirklich um das Land? Womit rechnen die Hosts für den Wahlabend? Und mit was für Gefühlen schauen Katja und Marie nach fast sechs Monaten „DAZWISCHEN“ aus einer persönlichen Sicht auf die Wahl? Das alles in der aktuellen Folge „DAZWISCHEN“.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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