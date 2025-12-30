Play
Geschichten aus der Mathematik | Jahresrückblick 2025

Das mathematische Trolley-Problem

Vierdimensionale Elefanten, YouTube-Shitstorms, vertauschte Körper und jede Menge Donuts. Karo, Demian und Manon schauen auf ein Jahr voller „Geschichten aus der Mathematik“ zurück.

Ihr steht vor einem Gleis. Ihr hört das Knattern und das Rauschen, gleich kommt ein Zug. Aber das Gleis ist nicht frei! Alle rationalen Zahlen der Welt liegen auf diesem Gleis! Ihr könntet den Zug umlenken, auf ein Nebengleis — aber auch das ist nicht frei. Hier liegen Pi, die Wurzel aus 2, die Eulersche Zahl e — wenn ihr den Zug hier langschickt, dann überfährt er alle irrationalen Zahlen.

Was tun? Wenn nur ein mathematisches Konzept überleben darf — welches würdet ihr retten?

Ich würde auf jeden Fall die irrationalen Zahlen retten.

Demian Nahuel Goos, Mathematiker

Das Geschichten-aus-der-Mathematik-Trolley-Problem

Das sogenannte Trolley-Problem ist eigentlich ein moralphilosophisches Gedankenexperiment, bei dem es um Leben und Tod geht. Ganz so dramatisch ist es beim Jahresrückblick des Geschichten-aus-der-Mathematik-Teams nicht: Hier stehen nur mathematische Konzepte, die kompliziertesten Objekte, die besten Geschichten und die unangenehmsten Outtakes auf dem Spiel. Eine vierdimensionale Flasche — oder das unmögliche Haus vom Nikolaus? Chaostheorie oder YouTube-Mathematiker? Futurama oder Simpsons?

Geschichten … oder Mathematik?

Ich bin befangen. Ich höre super gerne Demians Geschichten zu. Ich hoffe, ich darf trotzdem Teil des Podcasts bleiben.

Manon Bischoff, Spektrum der Wissenschaft

In dieser Folge schaut detektor.fm-Moderatorin Karolin Breitschädel mit Demian Nahuel Goos und Manon Bischoff auf ein Jahr voller „Geschichten aus der Mathematik“ zurück.

