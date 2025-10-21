Was bedeutet „nachhaltig bauen“?

Nachhaltigkeit in der Baubranche
Die Baubranche ist weltweit für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen und den größten Ressourcenverbrauch verantwortlich. Um internationale Klimaschutzziele einhalten zu können, muss an vielen Stellen eingespart werden. Das Konzept „nachhaltig bauen“ bietet viele Möglichkeiten, zum Beispiel auf Standorte und deren Ressourcen achten oder Materialien recyceln und/oder wiederverwenden. Zum nachhaltigen Bauen gehört aber auch dazu, auf Menschenrechte und andere Werte innerhalb der Herstellungs- und Produktionsketten zu achten.
Klimaneutraler Gebäudebestand
Um Deutschlands nachhaltige Entwicklung zu fördern, hat die Bundesregierung das Ziel gesetzt, dass der Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral sein soll. Dafür hat die Regierung ein eigenes Qualitätssiegel, eine Ökobilanz-Datenbank und ein spezielles Bewertungssystem entwickelt.
Um dem Ziel näher zu kommen, muss vor allem saniert werden. So kann beispielsweise ein Großteil der Energie, die im Bauprozess aufgebracht wird, eingespart werden. Wichtig ist beim Sanieren allerdings nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Klimaanpassung — das betrifft vor allem die Gebäudestruktur.
Was bedeutet es, nachhaltig zu bauen? Und wie bekannt ist das Thema in Deutschland? Darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit ihrer Kollegin Alina Metz in dieser Ausgabe von „Mission Energiewende“. Worauf man beim Bauen achten muss und warum Sanieren so wichtig ist, erklärt Tore Waldhausen. Er ist Co-Gründer von R3eleaf und regionaler Sprecher von „Architects for Future“.