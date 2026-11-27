Ältere Tiere und ihre Bedeutung

Habt ihr ältere Kollegen? Solche, die vielleicht nicht mehr mit jeder technischen Neuheit so ganz sicher umgehen können, die vielleicht auch mal ein bisschen gemütlicher arbeiten? Bestimmt kennt ihr solche Leute. Aber dann wisst ihr auch, nur deshalb gehören die noch lange nicht zum alten Eisen. Denn oft haben die Älteren auch zum Beispiel viel Erfahrung in stressigen Situationen oder sind ganz, ganz wichtig sozial fürs Team und so weiter.

Und ähnlich ist das interessanterweise auch im Tierreich, wie neue Forschung zeigt. Unser Thema heute im Spektrum Podcast. Mein Name ist Max Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.

Das Gesetz des Stärkeren

Ja, die Natur ist knallhart, und das Gesetz des Stärkeren sagt: Wer zu alt ist und nicht mehr mithalten kann, der wird aussortiert oder eben gefressen. So kennen wir das jedenfalls aus vielen Natur-Dokus. Aber das ist gar nicht unbedingt immer so der Fall. Denn ein alter Elefantenbulle zum Beispiel, der hat Lebenserfahrung, und er kann damit für seine ganze Herde ganz schön wichtig sein. Ähnliches beobachten Forschende auch bei Wahlen, bei Fischen und bei Raubkatzen, wie den Löwen zum Beispiel. Alte Tiere können für ihre Art wichtiger sein, als man lange angenommen hat.

Manche haben zum Beispiel über Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt. Die kennen Wanderrouten, Wasserstellen, Nahrungsgebiete, vermitteln soziale Regeln und geben eben Wissen auch an die nächste Generation weiter. Und wieder andere haben vielleicht im Laufe ihres Lebens eine besondere Widerstandsfähigkeit entwickelt gegenüber Krankheiten zum Beispiel, die sie auch weitergeben können.

Die Bedeutung älterer Tiere

Was passiert also, wenn gerade diese alten Tiere verschwinden? Das fragen sich Naturschützer auch mit Blick auf die weltweiten Populationen. Denn es zeigt sich immer deutlicher: Es geht eben nicht nur darum, wie viele Tiere wir von einer Art haben, sondern auch, welche Funktionen die Ältesten unter ihnen noch erfüllen können. Und darüber will ich sprechen, und zwar mit Frank Schubert. Der ist Biologe und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft.

Hallo Frank. Hallo Max, schön dich zu hören. Sag doch mal, warum sind denn alte Tiere für ihre Population überhaupt so wichtig? Ja, aus verschiedenen Gründen. Sie sind wichtig in ihren Populationen, weil sie wichtige Erfahrungen gesammelt haben über ihr ganzes Leben hinweg, weil sie das Sozialgefüge stabilisieren und in vielen Fällen auch den Fortpflanzungserfolg ihrer Gruppe erhöhen.

Und weil sie im Laufe ihres langen Lebens diversere und stärkere Abwehrkräfte erworben haben gegenüber Krankheitserregern. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass Tierpopulationen keine Ansammlungen austauschbarer Individuen sind, sondern dass es eben auch sehr stark um die Altersstruktur geht von Tierpopulationen. Sehr wichtig sind dabei so Dinge wie soziales Lernen und auch kulturelle Weitergabe.

Wissensweitergabe bei Tieren

Und man weiß inzwischen, dass ältere Tiere mit starker sozialer Einbettung oft eine zentrale Rolle spielen beim Weitergeben von Erfahrungen und Informationen. Und wie geben Tiere jetzt ihr Wissen eigentlich an jüngere Artgenossen weiter? Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele? Ein gutes Beispiel sind Elefanten. Elefanten lernen lebenslang, was sich als Nahrung eignet, wo Wasser zu finden ist, welche Wanderrouten die besten sind beispielsweise.

Und die älteren Exemplare verfügen da über einen großen Erfahrungsschatz und haben eben auch schon Dinge erlebt, die relativ selten vorkommen, also beispielsweise Dürren oder Überschwemmungen, die vielleicht einmal alle zehn Jahre vorkommen, die die jüngeren Tiere noch nicht so erlebt haben. Und wenn so eine besondere Herausforderung auftritt, dann weiß man, dass die Gruppe dann eben oft sich anführen lässt von den älteren Tieren, die eben sozusagen dann die Erfahrung haben und wissen, was man tun muss, um jetzt mit dieser Herausforderung fertig zu werden.

Und ältere Elefantenbullen beispielsweise sind auch wichtig für das Gruppengefüge, weil sie gerade jüngere Bullen, weil sie denen gegenüber so eine soziale Zurückhaltung durchsetzen. Also jüngere Elefantenbullen sind eben häufig aggressiver, angriffslustiger, und ältere Elefantenbullen bringen sie dann dazu, sich eben doch eher zurückzuhalten und stabilisieren damit das Gruppengefüge.

Die Rolle älterer Tiere in der Natur

Verstehe. Okay, wo wir übrigens gerade über alte und weise Tiere reden. Auch wir werden ja im Schnitt immer älter, und die großen Fragen der Wissenschaft – unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast nebenan sozusagen – die haben sich gefragt: Können wir denn eigentlich ewig leben? Und das haben sie Björn Schumacher gefragt, der erforscht, wie Menschen möglichst lange gesund leben und wie wir eben altern.

Und unsere Kollegen Katharina Menne und Karsten Könnecker, die sprechen mit ihm über sogenannte Altersuhren, über den Traum von der ewigen Jugend und eben auch die richtige Medizin, die uns dann alle immer älter werden lässt. Sehr, sehr spannendes Gespräch findet ihr überall, wo es Podcasts gibt: Die großen Fragen der Wissenschaft mit der Frage: Können wir ewig leben? An Björn Schumacher.

Eben fiel mir gerade ein: Was passiert denn eigentlich, Frank, mit einer Tiergruppe, wenn ja wichtige ältere Tiere dann plötzlich fehlen? Bei Spektrum schreibt ihr zum Beispiel auch wieder über Elefanten. Ja, genau. Also das kann zum Teil ziemlich gravierende Folgen haben. Elefantenbullen erreichen ihre Fortpflanzungsreife meist so im zweiten Lebensjahrzehnt.

Aber in der Wildnis pflanzen sie sich oft deutlich später fort. Und wenn man sie aus Elefantenpopulationen entfernt, dann entfernt man damit oft wichtige Tiere, die eine bedeutsame Rolle für den Fortpflanzungserfolg der Gruppe spielen. Und das kann die Geburtenrate beeinträchtigen, den Fortpflanzungserfolg der Tiergemeinschaft. Genau, also das kann eine mögliche Folge sein.

Auswirkungen auf Raubkatzen

Und ich habe vorhin Löwen erwähnt. Wie sieht es bei Raubkatzen aus? Ich könnte mir vorstellen, die brauchen ja auch viel Erfahrung, wenn die die ganze Zeit am Jagen sind. Auf jeden Fall, ja. Aber da ist es auch so, dass Löwenrudel werden ja eben häufig angeführt auch von älteren Männchen. Und das sind eben die besonders großen, besonders starken, also die optisch besonders beeindruckenden Exemplare.

Und das sind genau die, die eben Trophäenjäger beispielsweise auch bevorzugt jagen und schießen. Und wenn sowas passiert und dann so ein älteres, dominantes, starkes Männchen eben geschossen wird, dann führt das häufig dazu, dass jüngere Männchen die Führung übernehmen des Rudels. Und das geht eben leider häufig damit einher, dass sie dann erstmal die Jungtiere töten, die von dem alten Rudelführer abstammen, damit die Weibchen schneller wieder paarungsbereit werden und sie dann ihren eigenen Nachwuchs zeugen können.

Also hat doch schon sehr, sehr unschöne, sehr gravierende Folgen. Und bei Leoparden beispielsweise weiß man, dort halten die erwachsenen Männchen ihre Reviere besetzt und zwingen die jüngeren Männchen dadurch dazu, abzuwandern und sich eigene neue Reviere zu suchen. Und das hat den positiven Begleiteffekt, dass die jüngeren Männchen sich dann mit seltener paaren mit nahverwandten Weibchen, weil sie eben abwandern müssen.

Und wenn jetzt erwachsene Leopardenmännchen erschossen, entnommen werden, was auch immer, dann kann das zur Folge haben, dass ihre Reviere unbesetzt bleiben, dass die jüngeren Männchen dann eben nicht abwandern. Und was dann wiederum das Inzuchtrisiko erhöht.

Erfahrungen im Ozean

Ah, krass, interessant. Okay. Und ihr guckt auch noch so ein bisschen bei Spektrum. Das fand ich auch interessant, weil ich finde, bei Landlebewesen kann man sich das irgendwie immer noch ein bisschen so vorstellen, auch alles. Man kennt diese Herden und so weiter. Aber in die Ozeane kann man eben nicht so weit gucken. Aber auch da guckt ihr so ein bisschen hin, und auch da spielt Erfahrung natürlich eine große Rolle.

Genau, das ist so eine Welt, die können wir uns schwer vorstellen. Also mir geht es genauso. Ja, aber man weiß auch da schon einiges. Nämlich von Orcas und Pottwalen weiß man, dass dort ältere Weibchen eine wichtige Führungsrolle spielen in deren Gemeinschaften, dass sie eben die Gruppen häufig leiten und Nahrung mit Gruppenmitgliedern teilen.

Die älteren Wale haben eben auch viel Erfahrung gesammelt in ihrem Leben. Die kennen sich in verschiedenen Habitaten aus, sie wissen, die dortigen Ressourcen zu nutzen, sie kennen gute Wanderrouten, gute Nahrungsgründe und Überlebensstrategien. Und der industrielle Walfang im 20. Jahrhundert hat es ja auch wieder bevorzugt, abgesehen auf die besonders großen Exemplare, weil die eben besonders ertragreich waren.

Und die besonders großen sind eben dann auch die älteren. Und das hatte sehr schlechte Folgen für die Wahlgemeinschaften, für die Wahlpopulation, weil man eben besonders die größten und die ältesten Exemplare entnommen hat, was dann eben dazu geführt hat, dass einige Populationen ihr ökologisches Wissen zum Großteil verloren haben.

Auswirkungen auf Fische

Also es gibt dokumentierte Fälle, wo solche Wahlgemeinschaften dann nicht mehr in Gebiete zurückgekehrt sind, die sie zuvor regelmäßig aufgesucht hatten. Wahrscheinlich weil einfach das Wissen, also zusammen mit den älteren Tieren, das Wissen verloren gegangen war, wie man eben dorthin sich begibt und was dort zu holen ist.

Also ja, auch wieder recht gravierende Auswirkungen. Bei Fischen weiß man, dass bei vielen Arten die Exemplare, also die Tiere mit wachsendem Alter und zunehmender Größe tendenziell auch mehr Nachkommen hervorbringen und damit sehr wichtig sind für den Fortpflanzungserfolg der Population. Ältere Fische haben möglicherweise auch wertvolle Erfahrungen über Wanderrouten und Laichplätze gesammelt.

Und vor dem Hintergrund ist es natürlich problematisch, dass die Fischerei eben besonders die großen Tiere wegfängt, auch wieder wegen des Fangertrags. Übrig bleiben dann Populationen mit überwiegend jüngeren und weniger produktiven und weniger umfassenden Fischereien. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil die Tiere in vielen Fällen auch weniger widerstandsfähig sind gegenüber Krankheitserregern.

Biologische Archive des Überlebens

Weil es natürlich auch so ist: Je älter ein Tier ist, umso mehr Infekte tendenziell hat es überstanden im Laufe seines Lebens. Mit umso mehr Krankheitserregern wurde es konfrontiert im Laufe seines Lebens und hat dabei auch ein reiferes, diverseres Immunsystem erworben. Deswegen sind die älteren Tiere sozusagen biologische Archive des Überlebens.

Die verfügen eben über reifere und diversere Abwehrkräfte als die jüngeren Tiere. Und das ist natürlich für die Population sehr wichtig, dass man dort eben auch Mitglieder der Population hat, die eben einfach eine breite Resilienz mitbringen gegenüber Krankheitserregern. Und das sind eben oft die älteren Tiere. Und die sind deswegen sehr wichtig für die Resilienz, für die Widerstandsfähigkeit von Populationen.

Bedeutung für Naturschutz und Jagd

Und jetzt hast du das Thema Jagd und auch Fischerei ja schon ein paar Mal angesprochen. Was bedeuten denn diese Erkenntnisse, die man jetzt hat aus verschiedensten Bereichen der Fauna sozusagen? Was bedeuten denn die für den Naturschutz oder eben auch für Jagd und Fischerei? Ja, gute Frage. Das ist Thema unseres Artikels dazu.

Fachleute kommen immer mehr zu der Einsicht, dass man der Bedeutung älterer und weiser, in Anführungszeichen, Tiere mehr Beachtung schenken muss. Das ist natürlich die Frage: Was heißt weise in dem Zusammenhang? Kann man lange drüber diskutieren. Aber dieser Begriff ist in dem Zusammenhang gefallen. Also alte, weise Tiere.

Und man kommt immer mehr zu der Erkenntnis, dass die eben schützenswert sind und dass man dem eben mehr Beachtung schenken muss und dass der Schutz wildlebender Tiere nicht nur die Erhaltung von Populationsgrößen zum Ziel haben sollte, sondern eben auch die Erhaltung der Altersstruktur innerhalb der Population. Das stößt mittlerweile auf breite Zustimmung in Fachkreisen.

Internationale Anerkennung

2025 beispielsweise hat die Internationale Union zur Bewahrung der Natur in der Resolution verabschiedet, die die Bedeutung älterer Individuen offiziell anerkennt. Ein Jahr später, 2026, auf einer Tagung der Vereinten Nationen in Brasilien hat man sich explizit befasst mit der Bedeutung alter und weiser Tiere für den Naturschutz.

Und in der Praxis könnte das beispielsweise bedeuten, dass man Fang- und Abschussquoten für die Wildtierjagd, für die Fischerei und so weiter so verändert, dass nicht mehr vorrangig die ältesten und sozial wichtigsten Tiere entfernt werden, sondern dass man eben dort mehr Acht darauf gibt, dass die Altersstruktur der Population erhalten bleibt.

Relevanz für die menschliche Gesundheit

Und ganz interessanten Punkt, den ihr noch so am Rand bringt, finde ich, den würde ich zum Abschluss gerne noch kurz mit dir darüber sprechen. Der Schutz alter Tiere, der könnte am Ende sogar für uns Menschen ziemlich relevant sein. Ja, genau. Das ist tatsächlich überraschend. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, auch wiederum gar nicht so sehr überraschend, sondern ziemlich logisch.

Also die Gesundheit von uns Menschen, von Tieren, von Pflanzen und Ökosystemen hängt ja sehr eng miteinander zusammen. Dem versucht man Rechnung zu tragen in diesem sogenannten One Health Konzept. Das ist so eine Herangehensweise, die von der Weltgesundheitsorganisation unter anderem propagiert wird.

Darüber haben wir übrigens gesprochen am 2. Oktober. Da haben wir die Folge eingesprochen: Die unsichtbare Welt in uns. Da ging es um Mikrobiome, also die mikrobiellen Gemeinschaften, die uns besiedeln. Aber nicht nur uns, sondern die besiedeln ja auch Tiere, Pflanzen und so weiter.

Und in dieser Podcast-Folge ging es darum, dass die Mikrobiome von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt in sehr engem Austausch miteinander stehen. Das ist also genau diese Herangehensweise des One Health-Konzepts, dass man sagt: Es hängt alles miteinander zusammen, und das eine bedingt das andere.

Herausforderungen für die Tierwelt

Ja, und das ist natürlich auch bei wilden Tieren so. Also Lebensraumzerstörung, Klimawandel und Wildtierhandel sind ja so große Probleme, die wir haben im Moment. Und die führen eben unter anderem dazu, dass Tierarten vermehrt in Kontakt miteinander kommen, die vorher kaum in Kontakt miteinander gekommen sind, was dann wiederum dazu führen kann, dass Krankheitserreger überspringen von einer Spezies auf die andere und dass Krankheitserreger auch überspringen können von Wildtieren auf uns Menschen und dann eben Zoonosen verursachen, die dann eben auch epidemisches oder pandemisches Potenzial sogar bekommen können.

Also wir alle erinnern uns noch an die Covid-19-Pandemie. Ja, und deshalb auch vor dem Hintergrund ist es eben sehr wichtig, gesunde, resiliente Wildtierpopulationen zu erhalten. Also mit der Erhaltung gesunder, resilienter Wildtierpopulationen fördert man eben nicht nur den Natur- und Bestandsschutz, sondern auch die öffentliche Gesundheit des Menschen.

Und man hat erkannt, dass ältere Individuen auch in natürlichen Populationen kommen. Das ist nicht nur Zufall, sondern das ist tatsächlich wohl eine tragende Säule der Resilienz dieser Populationen. Also deshalb sollte man alte, weise Tiere noch schätzen und wertschätzen und eben gucken, dass sie auch weiterhin in ihren Populationen ihre wichtige Funktion ausfüllen können.

Abschluss

Mehr zu diesem spannenden Thema erfahrt ihr auf spektrum.de. Da könnt ihr das alles auch noch mal nachlesen. Und Frank, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Danke von mir. Das war’s für diese Woche vom Spektrum Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid gerne auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag dann eine neue Folge von uns.

Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns sehr, und auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Max Zimmer, und ich sage Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.