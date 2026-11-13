Ebola-Ausbreitung in Afrika

Ebola breitet sich in einigen Ländern Afrikas gerade so schnell aus wie vielleicht noch nie zuvor. Und das Problem ist dabei nicht nur das Virus selbst, sondern vor allem die Bedingungen, unter denen es sich verbreitet. Wie gefährlich ist das Ganze? Darum geht es heute bei uns hier im Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.

Ja, Nigeria, Ruanda, Kongo und auch noch andere Länder. Ihr habt vielleicht in den letzten Wochen öfter mal wieder was über Ebola gehört, im Zusammenhang mit vielen afrikanischen Staaten und Ausbrüchen dort. Tatsächlich breitet sich das Virus gerade ziemlich schnell und heftig aus. Und ist diese aktuelle Epidemie schon außer Kontrolle geraten? Das ist natürlich die Frage, eine der Fragen, die wir uns heute hier stellen wollen. Denn dieser Ausbruch unterscheidet sich in mehreren Punkten von früheren Epidemien.

Besondere Herausforderungen

Die Krankheit breitet sich nämlich ungewöhnlich schnell aus, und das auch in Regionen, in denen seit Jahrzehnten Krieg, Flucht und wirtschaftliche Not den Alltag bestimmen. Und das macht diese Region natürlich besonders anfällig für so ein Virus. Und dann ist da auch noch das Virus selbst. Denn der aktuelle Erreger gehört zu einem Ebola-Typ, gegen den die vorhandenen Impfstoffe und Medikamente jetzt nicht speziell entwickelt worden sind. Schlechte Nachrichten also, denn Ebola gilt ja nicht umsonst als eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt.

Und dann ist da aber noch eine Sache, von der viele nicht wissen. Denn eigentlich hat das Virus eine ganz entscheidende Schwäche. Es ist jedenfalls im Vergleich gar nicht mal so ansteckend. Wer Erkrankte also früh erkennt, ihre Kontakte verfolgt und Infizierte isoliert, der kann eine Epidemie normalerweise relativ gut eindämmen. Über die Herausforderungen und das Gefahrenpotential der aktuellen Ebola-Epidemie will ich sprechen, und zwar mit Lars Fischer. Der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Lars!

Hallo Marc! Lars, lass uns doch vielleicht nochmal zum Anfang wiederholen: Was genau ist denn Ebola und wie wird die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen?

Was ist Ebola?

Das Ebola-Fieber ist ein virales hämorrhagisches Fieber, das von einer Gruppe von Viren ausgelöst wird, von den Ebola-Viren. Von denen gibt es mehrere, neben dem bekannten Zaire Virus auch das Sudan-Virus und das Bonibuco-Virus, über das wir heute reden. Und die Krankheit, die sie auslösen, diese oft sehr schwere Krankheit, bezeichnet man als hämorrhagisches Fieber.

Und typisch dafür ist, dass der ganze Körper betroffen ist, dass mehrere Organe angegriffen werden, dass die Blutgefäße angegriffen werden. Daher kommt auch der Name, weil Blut aus den Blutgefäßen ins Gewebe übertreten kann, innere Blutungen auslösen kann, in Extremfällen sogar äußere Blutungen aus den Körperöffnungen. Aber diese hämorrhagischen Fieber sind eben oft sehr gefährlich.

Und was auch relativ typisch für hämorrhagische Fieber ist, das sind Zoonosen. Das heißt, diese Viren, die Ebola-Viren, stammen aus Wildtieren. In diesem Fall sind das verschiedene Arten von Zughunden, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo, aber eben auch in Westafrika, wie wir 2014 und 2015 bei der großen Ebola-Epidemie gesehen haben. Das heißt, wenn Menschen Wild essen, also diese Zughunde als Wildfleisch essen, wie wir zum Beispiel auch Reh oder Wildschwein essen, dann können sie sich also damit infizieren.

Das heißt, das Virus ist im Menschen, und das Ebola-Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch primär durch Körperflüssigkeiten. Man muss dazu eigentlich schon relativ engen Kontakt mit Infizierten haben, um sich selbst anzustecken. Das heißt, am stärksten gefährdet sind da medizinisches Personal. Das ist eine der großen Tragödien eigentlich bei jedem großen Ebola-Ausbruch.

Gefährdete Gruppen

Das sind die Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte. Das sind die, die sehr stark getroffen werden, weil sie auch einfach die hier völlig selbstverständlichen Ressourcen nicht haben. Also medizinisches Personal ist deswegen sehr stark betroffen. Familienangehörige, die pflegen und die Bestattungen durchführen. Also es geht um relativ engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten, und das ist eben auch so ein bisschen die Verwundbarkeit dieses Virus.

Jetzt hat man so in den letzten Wochen und Monaten Ebola im Zusammenhang mit vielen Ländern gelesen. Ich habe gerade schon gesagt, Nigeria, gab es Ruanda und so Kongo eben auch. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen verorten, wo genau liegt denn so das Epizentrum, sage ich mal, des aktuellen Ausbruchs und was macht ihn auch so außergewöhnlich?

Epizentrum der Epidemie

Also zuerst muss man da ein bisschen den Ball flach halten, was andere Länder angeht. Das Epizentrum also der Hauptteil der Infektionen, das ist nach wie vor dort, wo es angefangen hat, in der kongolesischen Provinz Ituri, da ganz im Osten des Landes. Dort sind nach wie vor die meisten Fälle, und von dort aus bewegt sich das Virus mit den Menschen natürlich so langsam nach außen in andere Landesteile, in andere Provinzen der Demokratischen Republik Kongo.

Und am Anfang der Epidemie war eben auch das Nachbarland Uganda betroffen, mit knapp zwei Dutzend Fällen. Seit Juli geht Uganda als Ebola-frei. Das ist jetzt mit der Ehefrau eines schwarzen Diplomaten so ein bisschen wieder in Frage gestellt worden, die sich möglicherweise in Uganda angesteckt hat, möglicherweise nach Angaben der ugandischen Behörden dann doch in der Demokratischen Republik Kongo. So genau weiß man das nicht, aber Uganda ist eben das direkte Nachbarland von dieser Epizentrumsregion. Die haben das aber im Großen und Ganzen ganz gut unter Kontrolle.

Wenn man da mal drüber hinausgeht, wenn man sich dann Kenia anguckt, da gab es so zehn Fälle. Dann gab es in Nigeria mal einen Fall. Also das sind relativ geringe Fallzahlen außerhalb der Demokratischen Republik Kongo. Also das ist hier nicht so, wie man das zum Beispiel bei Covid oder was weiß ich bei anderen starken Infektionskrankheiten sieht, dass dann irgendwo Fälle auftauchen und dann ist das so ansteckend, dass das plötzlich überall auftaucht. Und dann hat man hier mal ein Cluster und da ein Flughafen und so, sondern das ist alles noch relativ versprengt.

Ausbreitung und Fallzahlen

Okay, verstehe. Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen beziffern wollen würde, Lars, wie schnell hat sich diese Epidemie bisher ausgebreitet und wie viele Menschen kann man so ungefähr sagen, sind betroffen? Diese Ausbreitung des Virus gerade am Anfang, das ist eine der bemerkenswerten Sachen an dieser Epidemie. Insgesamt sind wir jetzt bei ungefähr 10.000 bekannten Infizierten, davon die allermeisten in der Demokratischen Republik Kongo. Knapp 5.000 Menschen sind gestorben. Das sind natürlich die offiziell gezählten Fälle. Da wird noch eine gewisse Dunkelziffer draufkommen. Damit ist das der zweitgrößte bekannte Ebola-Ausbruch, und wahrscheinlich wird es auch der größte werden, weil eben die Fallzahlen so stark angestiegen sind am Anfang und auch weiter so stark ansteigen.

Normalerweise ist das ja so, dass Ausbrüche von Ebola, wegen der geringen Übertragbarkeit, wegen dieser geringen Reproduktionszahl, also ein Infizierter steckt vielleicht zwei, maximal drei andere Menschen im Durchschnitt an. Und die Zeit zwischen diesen Ansteckungen ist in der Mitte zwei Wochen. Also wir haben relativ wenig weitere Ansteckungen, wir haben große Zeiträume dazwischen. Das heißt, das geht gerade am Anfang sehr, sehr langsam, bis die Zahlen dann so langsam mal hochkriechen.

Beim bisher schwersten Ausbruch in Westafrika, da hat das, ich glaube, vier Monate, ziemlich genau vier Monate, hat das gedauert, bis tausend Menschen infiziert waren. Und in diesem Ausbruch hat es nur sechs Wochen gedauert, bis man diesen Meilenstein von tausend erreicht hat. Da sieht man eben diese enorm unterschiedliche Rate. Aber da sieht man eben auch, dass Ebola jetzt nicht so das explosive Virus ist.

Vergleich der Ausbrüche

Das heißt, wenn wir sagen sechs Wochen bis tausend, vier Monate bis tausend, da sieht man schon die Skalen, wo man dann auch sieht, okay, im Vergleich zu den wirklich ansteckenden Viren kann man da auch so ein bisschen den Ball flach halten. Aber diese enorm schnelle Verbreitung für Ebola, natürlich mit diesen tausend Menschen in sechs Wochen, und wir sind jetzt bei, ich glaube, 180 Tagen in diesem Ausbruch, da sind wir bei 10.000 Infizierten. Das ist schon für Ebola ganz schön schnell und das wirft auch so ein bisschen die Frage auf, naja, wo geht denn das noch hin?

Absolut. Und du sagst ja, es ist eben eigentlich nicht so explosiv. Warum ist es in dem Fall nicht so? Also warum ist es in dem Fall schneller als sonst? Ja, das ist so ein bisschen die große Frage hier. Vielleicht kann man das ein bisschen umgekehrt betrachten. Wenn man andere Ausbrüche betrachtet, wenn man sich mal anguckt, was passiert, wenn sich so ein Ebola-Virus in einer menschlichen Gemeinschaft verbreitet.

Soziale Faktoren

Normalerweise ist es ja so, das Virus breitet sich nicht völlig ungehindert von Mensch zu Mensch aus, sondern auf der einen Seite haben wir medizinische Versorgung, auf der anderen Seite haben wir bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel, dass die allermeisten Menschen nicht besonders mobil sind. Das heißt, das bleibt dann innerhalb von einem kleinen Zirkel und muss dann aus diesem Zirkel wieder raus und all sowas. Das heißt, es gibt eben für diese Virusausbreitung immer diese Einschränkungen über soziale Faktoren, über medizinische Faktoren, was auch immer.

Und wenn wir jetzt hier mal in die Demokratische Republik Kongo gucken, in Ituri, da sehen wir eben, dass wir eine sehr, sehr hohe Mobilität in der Bevölkerung haben. Einerseits haben wir sehr viele Geflüchtete. Ich glaube, allein in Ituri waren das 5 Millionen, die da in Camps leben. Dann hat man dort auch diese kleinen Minen, diese kleinen Bergbaugeschichten, wo Gold geschürft wird. Da bilden sich natürlich auch so Mining Camps, in denen die hygienischen Verhältnisse nicht so besonders sind, in denen die Bevölkerungsdichte relativ hoch ist und in denen es natürlich auch ganz wenig medizinische Versorgung gibt.

Und natürlich muss man sich das auch so vorstellen: So ein Mining Camp, klar, das ist auf der einen Seite schon eine Stadt in sich. Also das sind nicht drei Zelte da im Wald, sondern das sind schon größere Siedlungen. Aber die Leute kommen da hin, die schürfen ihr Gold und dann haben sie ihr Gold, das sie behalten dürfen. Dann fahren sie in die nächste Stadt, tauschen das Gold dann gegen Geld zum Beispiel, nehmen das Geld in der Stadt aus, laufen in der Gegend rum oder sie fahren weiter und besuchen ihre Familie in der Heimatregion.

Hohe Mobilität und medizinische Versorgung

Also das heißt, dieser kleine Bergbau, dieses Artisanal Gold Mining, das erzeugt eine sehr hohe Mobilität, das erzeugt eine hohe Bevölkerungsdichte. Und man muss sich eben auch klarmachen, dass sich die Welt in den letzten 20, 30 Jahren weitergedreht hat. Also das heißt, früher war es ganz lange so, dass es nur ganz wenig schnellere Fortbewegungsmittel gab. Und heutzutage ist es speziell in Zentralafrika, da gibt es relativ günstige chinesische Motorräder, Motorräder aus chinesischer Produktion, die da in relativ großer Zahl verfügbar sind, die ein zentrales Verkehrsmittel sind.

Das heißt, auch dieser technische und wirtschaftliche Fortschritt ist natürlich angetrieben durch den relativen Wohlstand dieser Bergbauregion. Auch nur sehr relativ, aber es ist zumindest Geld da für diese Motorräder, für das Benzin und so. Also diese Mobilität, diese hohe Dichte auch in den Geflüchtetencamps und dann die sehr schlechte medizinische Versorgung teilweise, das ist so ein bisschen das, was diesen Ausbruch von anderen Ausbrüchen auch in anderen Teilen der Demokratischen Republik Kongo unterscheidet.

Und da kann man letztendlich sagen, in anderen Regionen, wo die Situation stabiler ist, wo die Leute nicht so mobil sind, da verbreitet es sich eben langsamer. Aber man muss sich natürlich klarmachen, rein rechnerisch würde sich Ebola ja quasi ungefähr alle zwei Wochen verdoppeln. Und das ist natürlich auch im aktuellen Ausbruch nicht so. Wir haben ungefähr einen linearen Anstieg der Fallzahlen. Wir haben keine Verdoppelung alle zwei Wochen. Das heißt, gegenüber dieser rechnerischen Zunahme ist natürlich auch der Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ein bisschen gedämpft.

Misstrauen und Sicherheitslage

Die Leute da sind auch nicht blöd. Die haben halt nur nicht die Ressourcen. Aber es ist bei Weitem nicht so stark gedämpft wie in anderen Regionen. Das Virus hat da einfach gute Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Ja, leider. Du hast die Geflüchteten ja angesprochen. Das ist ja auch eine Region, die seit Jahren mit Krieg und bewaffneten Gruppen zu tun hat. Das heißt, die Sicherheitslage spielt bei so etwas wie einer Epidemie auch eine Rolle.

Ja, auf jeden Fall. Ganz zentral ist, dass ohne Sicherheit natürlich alles nichts ist. Ohne Sicherheit können sich keine stabilen Strukturen bilden. Ohne Sicherheit kann natürlich auch die medizinische Versorgung nicht funktionieren. Können medizinische Güter da nicht reingebracht werden. Und konkret bei diesem Ausbruch sieht man eben, dass diese ganzen Milizen, die sich da so rumtreiben, dass die Helferinnen und Helfer mit jeder einzelnen Miliz verhandeln müssen, ob sie da Zugang bekommen.

Wir wissen nie so hundertprozentig, ob wir da Zugang haben. Oder wenn sich das Ebola-Virus aus den Bevölkerungszentren, aus den Städten da ins platte Land ausbreitet, wo ja relativ wenig Zugang ist, da ist dann immer die Frage, ob da noch eine lokale Miliz ist, die dann anfängt, auf unsere Mitarbeiter zu schießen. Das heißt, das behindert ganz, ganz massiv die lokale Response, die lokale Bekämpfung dieses Virus auf verschiedene Arten.

Dann natürlich, wenn wir uns angucken, okay, irgendwann wird es ja einen Impfstoff geben. Irgendwann werden wir wissen, ob irgendwelche Medikamente wirken. Die müssen da ja auch hingebracht werden. Aber wie will man das denn machen, wenn da haufenweise untereinander rivalisierende Gruppen und auch teilweise schwer ansprechbare Gruppen und teilweise auch sehr, sehr schwer einschätzbare Gruppen in der Gegend rumlaufen und möglicherweise dann auch sich an möglichen Hilfsgütern bedienen, Bestechungsgelder einsammeln usw. Oder auch einfach aus purem Misstrauen sagen, okay, das sind Ausländer, die wollen uns nichts Gutes, dann lass mal schießen.

Also das ist ja alles nicht kalkulierbar. Und das ist ein massives Problem. Und natürlich ist das Problem nicht nur für ausländische Helfende erheblich, sondern noch viel größer für die Einheimischen, für das medizinische Personal im Kongo selbst, die ja viel akuter gefährdet sind als ausländische Helfer.

Vertrauen in die Behörden

Absolut. Und eine Sache kommt auch noch zum Tragen, fand ich ganz interessant, habe ich in deinem Artikel bei Spektrum.de gelesen und vorher auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber natürlich, wir kennen das selber aus der Covid-Pandemie. Vertrauen in die Behörden und medizinische Helfer spielt natürlich auch immer bei sowas eine Rolle. Und das ist tatsächlich dann da vor Ort auch nicht so gegeben, schreibst du, ne?

Ja, genau. Das habe ich eben von Helfenden, z.B. von Ärzte ohne Grenzen, aber auch eben von Forschenden, die in der Region waren, mehrfach gehört, dass es eben nicht so ist wie bei uns, dass man sagt, okay, man kann ganz selbstverständlich zum Arzt gehen und wird da in irgendeiner Weise geheilt und kriegt seine Zuzahlung, kriegt ein Medikament und so. Das ist ja hier und in vielen, vielen Ländern der Welt sehr, sehr gut organisiert im Prinzip.

Und in der Demokratischen Republik Kongo speziell, da im sehr instabilen Osten, ist es eben so, dass die Gesundheitsversorgung sehr lückenhaft ist. Das staatliche Gesundheitssystem, dass die Leute im staatlichen Gesundheitssystem bezahlen müssen. Das heißt, sie haben diese Erfahrung, sie müssen da bezahlen, möglicherweise müssen sie auch Bestechungsgelder bezahlen oder kommen gar nicht dran. Es funktioniert manchmal nicht, und dann sterben sie trotzdem nicht nur an Ebola, sondern einfach routinemäßig an so Sachen wie Malaria oder Durchfallerkrankungen und all so ein Kram, weil dieses Gesundheitssystem eben so lückenhaft und so schlecht ausgestattet ist, dass es ihnen eben keine Garantie, keine Sicherheit bringt.

Negative Erfahrungen mit Behörden

Und genauso ist das eben mit anderen Behörden. Die Erfahrung ist, wenn vom Zentralstaat mal was kommt, dann ist das möglicherweise die Armee, dann sind das Beamte, das sind Offizielle, die sind möglicherweise auch nicht die allersaubersten in solchen Situationen. Das heißt, die Erfahrung mit Regierungen und regierungsnahen Organisationen, die sind einfach bei der Bevölkerung sehr, sehr schlecht.

Und man muss sich dann auch klar machen, gerade so in diesem Lager mit Geflüchteten oder den Mining Camps oder generell im ländlichen Raum, da hat man nicht das Bildungsniveau, das man zum Beispiel in einem Nachbarstaat wie Uganda von der Bevölkerung erwarten kann. Weil natürlich auch das Bildungssystem überhaupt nicht mehr in der Lage ist, einen gewissen Standard aufrechtzuerhalten. Das ist auch sehr lückenhaft.

Und es ist da absolut nicht selbstverständlich, diese Idee, okay, da ist ein Krankenhaus, da gehe ich hin, da werde ich geheilt. Diese Idee, okay, ich bin krank, weil ich einen Krankheitserreger bekommen habe, weil ich mich mit einem Virus infiziert habe. Und wenn ich mich mit einem Virus infiziert habe, naja, dann kann ich andere anstecken. Dieses, was wir für selbstverständlich halten, das ist da oft schlicht nicht präsent.

Ansteckungstheorie und Misstrauen

Wir müssen uns klar machen, diese ganze Ansteckungstheorie, die Keimtheorie hinter Infektionskrankheiten, das ist ja hier auch keine 200 Jahre verankert. Wenn man sich das klar macht. Und wenn man in einer Gesellschaft operiert, in der das Bildungsniveau und auch die Erfahrung mit den Krankenhäusern schlicht und einfach nicht hergibt, im Alltag zu sagen, ja, okay, diese Geschichte mit dem Virus stimmt, naja, dann kommen die Leute natürlich auch auf andere Ideen, eher klassische Ideen, wie zum Beispiel schlechte Luft oder Vergiftung oder Hexerei oder was man hier in Europa halt früher auch zu Krankheiten gesagt hat, als man eben noch nicht wusste, dass es Viren gibt.

Und da breiten sich dann zum Beispiel auch Verschwörungstheorien über Helfende aus, dass die Ebola-Epidemie eigentlich nur ein Hoax ist, mit dem sich da offizielle und ausländische Hilfsorganisationen bereichern. Und da gibt es teilweise ganz furchtbare Sachen, das war in den letzten Tagen gerade in den Medien, dass dann medizinisches Personal beschuldigt wird, Ebola zu verbreiten, um daran zu verdienen, und dass da Leute eben auch gelüncht werden.

Instabilität und Gewalt

Dass Politiker gejagt werden, weil sie im Radio sagen, Leute, haltet euch bitte an hygienischen Vorschriften. Dieses Misstrauen gegenüber allem, was in dieser Situation der Instabilität und der Gewalt was da überall durchwabert, das behindert das natürlich ganz erheblich. Ja, na klar. Ich meine, da muss man auch nicht weit gucken. Wenn man ein paar Jahre bei uns zurückguckt in die Covid-Pandemie, gab es a) solche Leute und Tendenzen auch und b) was dieses Misstrauen betrifft und b) auch das allgemeine Wissen darum, wie sich so ein Virus verbreitet, ist bei uns auch nicht viel älter als 5, 6 Jahre wahrscheinlich.

Das hat auch die, also zumindest in der breiten Bevölkerung, ist schon klar, dass Experten und Expertinnen das vorher wussten, aber so ein bisschen, dass sich alle damit beschäftigen, dass es vielleicht schlauer ist, sich ab und zu mal die Hände zu waschen und so, ist bei uns natürlich auch noch nicht so lange her.

Aktuelles Virus und Impfstoffe

Lars, lass uns kurz noch ein bisschen auf das aktuelle Virus eingehen. Du hast eingangs gesagt, es gibt da verschiedene Varianten. Auch so ein bisschen, was ist denn bei diesem Ebola-Virus jetzt vielleicht anders als bei früheren Ausbrüchen oder was macht es besonders?

Also in der Qualität der Erkrankung kann man dazu eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Es gibt ein bisschen Hinweise darauf, dass das aktuelle Virus eine etwas geringere Sterblichkeit verursacht als zum Beispiel das klassische Sair-Ebola-Virus. Aber ja, es ist unglaublich schwer zu vergleichen, natürlich, weil gerade soziale Faktoren, gesellschaftliche Faktoren da eine Rolle spielen und auch die Frage, naja, wie viele der Infektionen kriegt man zu fassen, wie viele registriert man. Da kann man nicht wirklich was sagen.

Was man sagen kann, ist, dass dieses Bonibu-Virus im Vergleich zum Sair-Ebola-Virus, gegen das man ja Impfstoffe hat, gegen das man Medikamente hat, biochemisch ein bisschen unterschiedlich ist. Und zwar speziell im Hüllprotein, im GP-Protein der Außenhülle, da hat es 37 Prozent Unterschiede. Das heißt, wir haben diesen Unterschied von 37 Prozent in der Sequenz dieses Hüllproteins, und das bedeutet natürlich, weil da die Antikörper auch angreifen müssen, die durch die Impfung erzeugt werden, ist es völlig unklar, ob die Impfung wirkt.

Ungewissheit über Impfstoffe

Und das ist eigentlich der Kern der Sache, dass wir hier biochemische Unterschiede haben, die wir zwar sehen, aber noch nicht so hundertprozentig in ihren Konsequenzen verstehen. Deswegen wissen wir auch nicht, ob die Impfstoffe wirken. Wir wissen nicht, ob da zum Beispiel biochemische Unterschiede in den anderen Virusproteinen sind, durch die die Medikamente möglicherweise nicht wirken. Also ein Kram. Also das ist der praktische Unterschied. Ansonsten, ja, es ist aus der großen Familie der Ebola-Viren und ebenso hässlich wie die ganzen anderen Verwandten.

So hässlich wie die anderen Verwandten, ja. Okay, also wie gut die Impfstoffe wirken und Medikamente gegen diesen Ebola-Typ, das kann man jetzt quasi einfach noch nicht richtig sagen. Das wird jetzt gerade erforscht. Gerade in den letzten Tagen ist da die erste Studie mit dem Impfstoff gegen das Sair-Virus angelaufen. Und wenn man da eine gewisse Schutzwirkung sieht, was ich für durchaus möglich halte, dann könnte man natürlich sich überlegen, geht man dann hin und impft mit dieser etwas geringeren Schutzwirkung in der Hoffnung, dass es weniger bringt.

Oder lässt man es dann lieber, weil wir ja auch die Pandemie gesehen haben, was für ein Theater das gab, als dann rausgekommen ist, ja, die Impfung schützt halt nur teilweise. Und ja, da waren halt die Leute enttäuscht und haben dann die ganze Zeit gegen den Impfstoff allgemein gerentet. Und natürlich, der Scheiß, der hier in Deutschland passiert, kann in der Demokratischen Republik Kongo genauso passieren, wenn man da mit so einem halbgares Impfstoff reingeht, dass die Leute dann vor allem angepisst sind und sich nicht mehr impfen lassen wollen und sich dann auch dann nicht impfen lassen wollen, wenn es dann einen effektiven Impfstoff gibt.

Strategien zur Eindämmung

Also da sind noch große, große Fragen offen, was die Strategie angeht, wenn dann die Ergebnisse mit diesem Impfstoff drin sind. Also da bin ich absolut nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, okay, wir sehen 30 Prozent Wirksamkeit, hurra, dann lasst doch mal hingehen. Besser als gar nichts, aber es ist halt nicht immer besser als gar nichts.

Sehr interessanter Punkt, ja, genau. Dann, also Lars, abschließende Frage: Was denkst du denn, wäre eine gute Herangehensweise, also um diesen Ausbruch dann jetzt irgendwie zu stoppen oder einzudämmen?

Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage ja immer, es gibt keine technischen Lösungen für soziale Probleme. Das heißt, wir werden keinen Superimpfstoff bekommen. Selbst wenn wir einen bekommen, dann werden wir uns fragen müssen, wie wir die unter die Leute kriegen unter den Bedingungen, die in der Demokratischen Republik Kongo herrschen.

Also was immer wir da technisch, medizinisch und so weiter organisieren, das muss ja immer durch diese Mauer von Misstrauen durch. Das muss unter den Bedingungen dieser Unsicherheit funktionieren. Und da gibt es aus meiner Sicht keine wirkliche Antwort drauf, außer dass man eben die Hilfsorganisationen, die schon da sind, die Glaubwürdigkeit in dieser Region aufgebaut haben.

Das ist ja das Entscheidende. Es gibt ja Leute, die Glaubwürdigkeit genießen unter den ausländischen Hilfsorganisationen, sicher auch sehr viele einheimische Organisationen, gerade mit denen man da zusammenarbeiten muss, auch aus einem völlig anderen Bereich, zum Beispiel WWF im Naturschutz. Die arbeiten seit Jahrzehnten mit der lokalen Bevölkerung zusammen.

Und wenn man so eine Naturschutzorganisation hat, die lokal verankert ist, die Vertrauen genießt, und so, da kann man solche Bekämpfungsmaßnahmen dann drauf aufhängen. Und dann kann man eben das machen und dann kann man eben zeigen, guck mal, es wirkt, wenn man es richtig macht.

Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen dieses Vertrauen zurückgewinnen und dann versuchen, so nach und nach auf der Basis dieses neu gebauten Vertrauens dann auch wirkliche Erfolge zu erzielen.

Aber da braucht man Ressourcen, da braucht man die Leute, und da muss man dann eben auch sagen, okay, wir sind im Moment in der Situation des Kindes im Brunnen gefallen, und es wird keine schnellen Erfolge geben.

Und langfristig wäre es vielleicht hilfreich, aus dieser ganzen Situation mal zu lernen, dass es eben nicht reicht, da hinzugehen und ein paar Medikamente zu airdroppen, wenn die Krise schon eskaliert ist, sondern natürlich müsste man eigentlich, um solche Erreger zu stoppen, müsste man Frieden schaffen in der Region, auf irgendeine Weise.

Ja, ich weiß, leicht gesagt, aber man muss da Stabilität herstellen. Man muss langfristig und nachhaltig die Gesundheitssysteme stärken. Man muss langfristig und nachhaltig staatliche und gesellschaftliche Strukturen stärken. Man muss eben die Bedingungen schaffen, die in anderen Ländern dafür sorgen, dass Ebola sich nicht verbreiten kann.

Zum Beispiel, wie gesagt, Uganda. Die hatten 20 Fälle, aber nach diesen 20 Fällen war Schluss. Okay, kann sein, dass da jetzt noch mal 2, 3 Fälle sind, aber nach diesen paar Fällen ist Schluss, weil Uganda das eben im Griff hat, weil sie die Bedingungen haben.

Genauso wie hier in Europa, wenn hier 3, 4 Ebola-Fälle auftauchen, nach 3, 4 Fällen ist Schluss. Das liegt einfach an den Strukturen, die wir hier haben. Und diese Strukturen, diese nachhaltigen Strukturen und Möglichkeiten, die muss man eben auch in der Demokratischen Republik Kongo, da in diesen Ostprovinzen schaffen.

Und wie man das macht, die Frage müssen dann andere beantworten. Ja, auf jeden Fall. Aber wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben bei so Epidemien nicht nur Medizin und Biochemie eine Rolle spielen, sondern eben sehr, sehr viel Soziales.

Lars, das hast du schön auch rausgestellt. Wenn ihr mehr Aktuelles über diesen Ebola-Ausbruch wissen wollt, dann erfahrt ihr das auch auf spektrum.de. Lars schreibt da immer mal einen Artikel dazu. Den aktuellen könnt ihr auch noch lesen.

Und ja, Lars, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke dir auch. Und das war es für diese Woche vom Spektrum Podcast. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Gerne, wie immer, auch kommende Woche wieder einschalten. Freitag gibt es eine neue Folge von uns.

Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr kommentiert, wenn ihr bewertet. Gerne auch teilt, natürlich, das hilft uns sehr. Und auch dafür sage ich vielen, vielen Dank.

Mein Name ist Marc Zimmer, und jetzt sage ich Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von detektor.fm. Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von detektor.fm.