Play
Bild: Mystic Stock Photography | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Hantavirus

„Kreuzfahrtschiffe sind Brutstätten für Krankheiten“

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist das Hantavirus ausgebrochen. Drei Menschen sind bereits gestorben. Wie gefährlich ist der Ausbruch? Und wie kam der Erreger aufs Schiff?

Hantavirus auf der „Hondius“: Auf dem Kreuzfahrtschiff ist es zu einem ungewöhnlichen und bislang rätselhaften Ausbruch gekommen. Mehrere Menschen sind erkrankt, drei von ihnen sind bereits gestorben. Weitere Patienten werden medizinisch betreut, unter anderem auf Intensivstationen.

Der Vorfall ereignete sich während einer Reise, die von Argentinien über die Antarktis und Südafrika bis zu den Kapverden führte. Inzwischen ist klar, dass das Schiff wohl auf den Kanaren anlegen darf.

Wie gefährlich ist das Hantavirus?

Tatsächlich kommen Hantaviren weltweit vor und werden in der Regel durch Nagetiere auf den Menschen übertragen. Die Infektion erfolgt meist durch das Einatmen von virushaltigen Partikeln aus Kot, Urin oder Speichel infizierter Tiere. Je nach Virusvariante können unterschiedliche Krankheitsbilder entstehen.

Im aktuellen Fall ist noch unklar, um welchen Virustyp es sich handelt. Die vergleichsweise hohe Zahl an Todesfällen deutet jedoch darauf hin, dass ein gefährlicher Vertreter beteiligt sein könnte.

Ebenso ungeklärt ist, wie sich die Betroffenen infiziert haben. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich die Betroffenen bereits vor Beginn der Fahrt in Argentinien oder während eines Landgangs angesteckt haben. Eine weitere Möglichkeit ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Diese gilt bei Hantaviren als äußerst ungewöhnlich, wurde aber in Einzelfällen bereits beschrieben.

Der Fall wirft auch Fragen über Infektionsrisiken auf Schiffsreisen auf, wo sich die Viren leicht verbreiten können.

Das zeigt, wie stark Krankheitsausbrüche auch von den Umständen abhängen.

Lars Fischer

Lars FischerFoto: Spektrum der Wissenschaft

Lars Fischer ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und beschäftigt sich dort regelmäßig mit „scheußlichen Krankheiten“, wie er selbst sagt. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt Fischer, was es mit dem Hantavirus auf sich hat und wie gefährlich der Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff wirklich ist.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen