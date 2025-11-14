Es ist ziemlich unscheinbar aber lebenswichtig Seegras das ist sowas wie die grüne Lunge der Meere Lange unterschätzt und teilweise auch entfernt gelten solche Seegraswiesen heute als Schlüsselfaktor beim Klimaschutz Unser Thema heute im Spektrum Podcast Mein Name ist Marc Zimmer Schön dass ihr dabei seid Spektrum der Wissenschaft Der Podcast von Detektor FM Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017 Ihr kennt Seegras nur als nerviges angeschwemmtes Gestrüpp am Strand Wenn ihr mal im Urlaub seid das wickelt sich um die Füße Es ist eklig aber das Zeug bildet unter Wasser grüne Teppiche Seegras entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als hochkomplexes Ökosystem Seegras bildet regelrechte Wiesen am Meeresgrund Die sind voller Leben Und wie man mittlerweile weiß auch von großer Bedeutung für unser Klima Sie speichern nämlich CO2 Forschende in der Ostsee wollen herausfinden wie uns dieses Moor im Meer künftig beim Klimaschutz helfen kann Deshalb pflanzen sie Seegras neu an Wir wollen untersuchen wie die Pflanzen Hitze Umweltstress und Klimawandel überstehen können Und genau darüber will ich sprechen Und zwar mit Andreas Jahn der ist Biologe und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft Hallo Andreas Hallo Marc Andreas starten wir mal so rein Was ist denn Seegras genau überhaupt Nun Seegras ist tatsächlich etwas ganz Besonderes Seegras ist nämlich nicht wie man vielleicht meinen würde Algen Sondern das sind tatsächlich Blütenpflanzen Blütenpflanzen die unter Wasser im Meer wachsen Und zwar eben weltweit auch an Nord und Ostseen im Mittelmeer Du hast es ja schon beschrieben Von den Strandurlauben kennt man das ja Also bis zu Tiefen von etwa 10 Meter Es hängt halt davon ab wie klar das Wasser ist Also wie weit das Licht halt noch reicht Und in diesen Küstenregionen gedeihen halt diese Seegraswiesen Und diese Wiesen man kann das wirklich so ein bisschen als Wiese bezeichnen die wurden früher anders wahrgenommen Also die sind auch stark zurückgegangen habe ich in eurem Artikel gelernt Ja das ist richtig Früher haben sich natürlich vor allem erst mal Meeresbiologen dafür interessiert Also im Grunde genommen als botanisches Kuriosum Ursprünglich sind sie aus Landpflanzen entstanden die wieder zurück ins Meer gewandert sind Und dabei gibt es natürlich dann auch ganz interessante Anpassungen Zum Beispiel die Bestäubung unter Wasser Man spricht tatsächlich von Unterwasserbestäubung Man kennt das ja das Gegenstück die Windbestäubung was ja bei Nadelbäumen so der Fall ist Und hier wird eben halt der Pollen unter Wasser verbreitet Also die Blüten sind da sehr unscheinbar Und du hast es auch in deiner Anmoderation beschrieben dass man früher viele Küstenorte also gerade Badeorte das eher als lästig empfunden haben weil die Strände dann vermeintlich verschmutzt sind weil das so ein bisschen eklig ist wenn man so durch dieses Seegras wartet Und es wurde sogar teilweise das Seegras dann beseitigt Und inzwischen ist es tatsächlich stark bedroht vor allem erst mal durch die Umweltverschmutzung Also hier ist in erster Linie die Landwirtschaft zu nennen weil durch Landwirtschaft intensiver Landwirtschaft wird Dünger also Nährstoffe Phosphate Nitrate ins Meer gespült Und dann gedeihen natürlich auch Algen Und diese Algen die wuchern teilweise eben halt über das Seegras also größere Algen oder eben halt auch das Plankton und nimmt damit dem Seegras das Licht weg Und dann hat es natürlich wenn kein Licht mehr da ist hat es keine Überlegungschance mehr Insofern sind weltweit bis zu 90 Prozent der ursprünglichen Seegrasbestände schon verschwunden Und auch im Bereich der deutschen Ostseeküste ist es nicht ganz so dramatisch aber da geht man auch von einem Verlust von 60 Prozent aus Also das ist schon erheblich Ja Wahnsinn also 90 Prozent weltweit Das ist schon krass vor allem weil man jetzt eben so langsam merkt die haben ökologisch gesehen eigentlich eine ziemlich große Bedeutung diese Seegraswiesen Warum denn Ja erst mal ist es natürlich eine rein physikalische Wirkung die sie haben Sie wirken als Wellendämpfer Das heißt es ist für den Küstenschutz so wie auch Korallenwürfe ja auch ähnlich spielt es für den Küstenschutz eine wichtige Rolle Seegräser nehmen ja auch Nährstoffe auf gelöste Nährstoffe aus dem Meerwasser und bauen das in eigenen Organismen ein Dadurch steht es natürlich wieder an anderen Organismen die dieses Seegras fressen zur Verfügung Und deswegen gibt es auch eine große Artenvielfalt hier Es ist so ähnlich wie in einem Wald Die Seegraswiesen bilden eine dreidimensionale Struktur einen Lebensraum wo sehr viele Tiere sich verstecken können und eben auch was zu fressen finden Also Muscheln Krebse und natürlich sehr viele Fische zum Beispiel die Seenadeln die ja auch stark bedroht sind leben gerne in Seegraswiesen Insofern sind solche Seegraswiesen auch eine Kinderstube für die Fische wie zum Beispiel für den Hering Also die Heringe laichen dann in den Seegraswiesen und da schlüpfen dann die Larven und wachsen dann voran Und eine ganz wesentliche Funktion Seegras macht natürlich Photosynthese Das heißt es nimmt Kohlenstoffdioxid auf und gibt Sauerstoff wieder ab Und das ist natürlich jetzt für unser Klima eine ganz wichtige Rolle Ja genau und darum geht es ja auch bei euch bei Spektrum der Wissenschaft im Artikel Erzählt doch mal wie könnte Seegras denn jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz helfen Ja also dadurch dass es Kohlenstoffdioxid aufnimmt und Sauerstoff wieder abgibt hat es natürlich einen wichtigen Beitrag für den Kohlenstoffhaushalt der Erde Jetzt ist es aber noch anders als im Wald kommt jetzt noch eine Besonderheit hinzu Wenn nämlich das Seegras abstirbt lagert es sich ja unten auf dem Boden an und da ist aber eben wenig Sauerstoff Und das heißt diese Biomasse wird im Gegensatz zum Waldboden nicht wieder abgebaut Dann würde ja auch wieder CO2 entstehen durch den Abbau Das heißt es lagert sich unten und damit ist der Kohlenstoff aus der Atmosphäre herausgefiltert Insofern ist das was du in deiner Anmoderation gesagt hast das Moor im Meer genau das richtige Bild Weil hier genau das Gleiche passiert wie beim Moor was ja auch so funktioniert dass der Kohlenstoff nicht wieder in die Atmosphäre gelangt weil es halt luftdicht abgeschlossen ist Und man schätzt so dass weltweit unter günstigen Bedingungen bis zu 340 Megatonnen Kohlenstoff in Seegraswiesen gespeichert werden könnten Das entspricht ungefähr der Hälfte des CO2 Ausstoßes in Deutschland Der Hälfte Ja also insofern kann das natürlich nicht unser Klima retten aber es kann natürlich einen wichtigen Beitrag leisten wenn man diese Seegraswiesen wieder schützt und wieder aufbaut Ja absolut Man muss ja eh Puzzleteile zusammensetzen um sich dann diesem Problem Klimakrise zu stellen Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Bedeutung von Mooren deswegen hat mich das hier auch so ein bisschen daran erinnert Also quasi eine CO2 Senke in dem Sinne Und wie genau funktioniert das denn dass das Seegras das CO2 da speichert Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt Ja genau Der wesentliche Punkt ist halt also man spricht deswegen sogar auch vom blauen Kohlenstoff Das ist der Kohlenstoff der durch solche Ökosysteme Korallenriffe oder Mangrovenwälder ist auch ein wichtiges Ökosystem was eben halt durch Photosynthese Kohlenstoff aufnimmt Aber der Kohlenstoff bleibt verbleibt im System und wird durch Abbau nicht oder nur sehr wenig wieder abgegeben Und deswegen hat es natürlich eine ganz wichtige Rolle wie du schon gesagt hast als Kohlenstoffsenke so wie an Land die Moore die ja auch lange unterschätzt wurden in ihrer Bedeutung für das Weltklima Jens haben wir schon ein Forschungsprojekt in der Ostsee angesprochen Also erzähl doch mal so ein bisschen was schaut man sich denn da jetzt an unter der ich sag mal Prämisse Seegras als Klimaschützer Also unser Autor Thorsten Reusch das ist ja Professor am GEOMAR in Kiel beschreibt in seinem Artikel da mehrere Projekte die da beschrieben werden Eins das hört auf den Kürzel Zobluk Das steht für Zosterer Marina Zosterer Marina ist der wissenschaftliche Name für das gewöhnliche Seegras in der Ostsee Zosterer Marina als Blue Carbon Kohlenstoffspeicher so kommt also dieses Kürzel Zobluk zustande Und da will man genau bilanzieren wie viel CO2 wird denn gebunden und wie viel wird wieder abgegeben Und da muss man natürlich sehr genau messen Es gibt aber noch andere Projekte wo es auch darum geht die Toleranz gegen Umweltfaktoren zu untersuchen von Seegras weil man da auch sehr wenig weiß Da ist ein ganz wichtiger Faktor wo ist da die Temperatur Und vielleicht das wichtigste Projekt was in dem Artikel halt beschrieben wird ist das Projekt Sea Store wo mehrere Universitäten beteiligt sind Und da geht es tatsächlich um die Wiederaufforstung im Meer sozusagen Also wie man eben halt Seegraswiesen nicht nur schützen kann sondern sogar auch wieder zurückgewinnen kann und sie dann eben halt wieder bepflanzen kann Ja sehr interessant woran da so gearbeitet wird Gleichzeitig das ist ja der interessante Zusammenhang ist es so dass Seegras nicht nur eine mögliche Unterstützung bei der Bekämpfung der Klimakrise sein kann sondern die Bestände sind auch ganz konkret bedroht von der Klimakrise ne Ja Da ist natürlich auch wieder mal der wichtige Faktor Temperatur Die Forscher um Thorsten Reusch haben herausgefunden haben also direkt Messungen gemacht dass ab 25 Grad Wassertemperatur wächst das Seegras nicht mehr und stellt weitgehend die Photosynthese ein Das heißt da ist schon mal eine Schutzfunktion verloren und ab 27 Grad stirbt es ab Und das heißt wenn die Meere sich erwärmen und das ist halt gerade in der Ostsee als kleines Binnenmeer kann man das verstärkt feststellen geht es dem Seegras schlecht Und natürlich auch indirekte Wirkungen von der Klimaveränderung sind natürlich dass es mehr Stürme gibt und dadurch werden natürlich auch Seegraswiesen zerstört Und was könnte man dagegen tun Ja der wichtigste Punkt ist natürlich Klimaschutz weltweiter Klimaschutz und auch Umweltschutz Also auch da die Landwirtschaft die muss natürlich was tun dass eben halt nicht mehr so viele Düngemittel ins Meer gespült werden Also das Meer ist halt nicht die Kloake der Industrieländer Also hier muss sich schon erheblich was ändern Und eben halt der nächste Punkt ist dass man versucht die bedrohten Seegraswiesen stärker zu schützen und wieder anzupflanzen Ja und da sind wir wieder bei diesem Forschungsprojekt auch in der Ostsee Vielleicht um das nochmal ein bisschen genauer zu verorten das ist bei der Ostseeinsel Fehmarn kennen die einen oder anderen vielleicht auch vom Urlaub Und der Versuch ist quasi wirklich da Seegraswiesen du hast es wieder auffrosten genannt oder renaturieren habe ich glaube ich irgendwo auch gelesen Also was konkret wird da gemacht Die Forscher setzen also dafür Forschungstaucher ein und sie legen dann also unter Wasser auf dem Sandboden so wie so ein Schachbrettmuster es werden eben halt so kleine Parzellen gemacht Und da tatsächlich Ableger die sie im Labor gezüchtet haben werden da eingepflanzt Also man macht da so ungefähr fünf bis sieben von solchen Ablegern pro Quadratmeter Und wenn man das dann schön wachsen lässt kommen da also bis zu 400 Pflanzen pro Quadratmeter raus Also das funktioniert 400 Pflanzen pro Quadratmeter das ist natürlich heftig Ihr habt euch das ja angeschaut oder euer Autor auch Wie konkret sieht denn die Arbeit dort aus Also unser Autor Thorsten Reusch setzt dann Forschungstaucher ein Diese Forschungstaucher nehmen natürlich eben Seegraspflanzen heraus um sie eben halt auch im Labor dann weiter zu züchten Aber was ganz wichtig ist sind natürlich erstmal Messungen Vor allem Temperatur Das heißt es wird sehr kleinteilig werden also dann so Logger ausgelegt die dann die Temperatur aufzeichnen die dann halt von Forschungstauchern wieder rausgenommen werden müssen in regelmäßigen Abständen um die Daten dann herauszulegen Es geht aber natürlich auch um Sauerstoffgehalt und Salzgehalt Und es werden sehr viele Proben genommen erstmal mikrobielle Proben also welche Bakterien und welche Mikroorganismen wachsen mit dem Seegras zusammen Und was auch ganz wichtig ist genetische Analysen weil man sich eben halt dadurch auch erhofft dass man guckt welche Gene sind halt für zum Beispiel für Temperaturresistenz spielender eine wichtige Rolle um da vielleicht dann wieder temperaturresistente Pflanzen züchten zu können Ja also wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt Spektrum hat wie gesagt so einen Einsatz auch begleitet und ihr könnt da ein bisschen genauer sehen auch auf Fotos und so wie es da zugeht Wirklich sehr sehr interessant Und Andreas dich würde ich zum Abschluss glaube ich gerne fragen Also ich hatte wirklich vor eurem Artikel jetzt das Thema Seegras überhaupt nicht auf dem Schirm was den Klimaschutz betrifft Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassend nach allem was wir jetzt gehört haben sagen wie sind denn so die Zukunftsaussichten für die Seegraswiesen und wie groß ist vielleicht auch das Potenzial wo stecken noch Hürden und so weiter Also die Zukunftsaussichten sind tatsächlich sogar ganz gut was natürlich erstmal die gute Botschaft ist Denn die Forscher um Thorsten Reusch haben festgestellt und auch andere Meeresbiologen natürlich auch sobald sich die Umweltbedingungen verbessern kehrt das Seegras wieder zurück Das Problem ist allerdings alleine kehrt es sehr langsam wieder zurück weil es sehr langsam wächst und es dauert seine Zeit Und deswegen eben halt diese ja man könnte sagen Entwicklungshilfe durch das Wiederaufforsten Und was man auch festgestellt hat dass Seegras wohl doch eine erstaunlich hohe Anpassungsfähigkeit hat Und das ist schon erstaunlich weil Seegras ich hatte es ja am Anfang beschrieben kann sich geschlechtlich über diese Wasserbestäubung vermehren Diese Vermehrung spielt aber gar nicht so die große Rolle Also Seegras vermehrt sich hauptsächlich über Ableger also das heißt über genetisch identische Klone Und da Klone ja normalerweise genetisch identisch sind sollte man erwarten dass auch Evolutionsgeschwindigkeiten reduziert sind weil eben weniger genetische Veränderungen stattfinden Jetzt haben wir mal die Forscher um Thorsten Reusch herausgefunden dass auch diese Klone dass es da auch genetische Veränderungen gibt Und das kann natürlich diese Anpassungsfähigkeit an neue Umweltbedingungen auch wieder fördern Aber letztendlich alles hilft nichts solange nicht der Umweltschutz besser wird und vor allem der Klimaschutz Und vielleicht nochmal weil du hast selber gesagt du hast vorher davon noch nie gehört letztendlich es geht auch hier nicht um ein paar Unterwasserpflanzen sondern es geht letztendlich um uns Wenn man sich das anschaut was Klimaveränderungen schon anrichten also jetzt die Stürme im Karibik und Pazifik oder das Hochwasser in der Ahr was anscheinend schon wieder vergessen worden ist Ich finde es erschreckend wie gering die Bedeutung von Klimaschutz welche geringen Bedeutung dem zugesprochen wird Das scheint also irgendwie aus dem Fokus zu raten Die Weltklimakonferenz das interessiert kaum noch jemanden Aber es wie gesagt es geht um uns und Seegras kann hier tatsächlich einen wichtigen Beitrag leisten Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt dann empfehle ich euch unbedingt den Artikel bei Spektrum zu lesen und Andreas dir sage ich vielen vielen Dank fürs Erklären Gerne Das war’s von uns für diese Woche vom Spektrum Podcast Vielen Dank euch fürs Zuhören Seid doch gerne auch kommende Woche wieder dabei Wie immer am Freitag gibt es dann eine neue Folge von uns und bis dahin würde ich mich freuen wenn ihr den Podcast abonniert wenn ihr kommentiert bewertet und teilt Das hilft uns immer sehr Auch dafür vielen vielen Dank Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht’s gut Spektrum der Wissenschaft Der Podcast von Detektor FM