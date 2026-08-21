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Bild: 1059SHU | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Wald-Konflikte

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Holzproduktion, Natur- und Klimaschutz, aber auch Erholung: Der Wald soll heute alles gleichzeitig leisten. Darum, wie unsere Wälder künftig aussehen sollen, wird heftig gestritten.

Der umkämpfte Wald

Unsere Vorstellungen vom Wald sind häufig romantisch verklärt: ein tiefer, dunkler Forst, unberührte Natur. Doch unsere Wälder sollen gleichzeitig diverse Funktionen erfüllen: Erträge für die Holzwirtschaft einbringen, Natur- und Klimaschutz gerecht werden, Erholung bieten. Oft konkurrieren verschiedene Parteien um den Wald — von Kommunen über Jagdvereine, Freizeit-Waldliebhaber und -liebhaberinnen bis hin zu Umweltschutzverbänden.

Forschende zeigen, dass solche Konflikte nur durch transparente Kommunikation und frühzeitigen Dialog gelöst werden können. Wie also kann man all diese unterschiedlichen Interessen verbinden?

Eine mögliche Antwort liefert der sogenannte Mittelwald im fränkischen Bad Windsheim. Dort setzt man auf eine jahrhundertealte Form der Bewirtschaftung. Dabei werden einzelne Flächen regelmäßig genutzt, während andere über Jahrzehnte wachsen können. So entsteht ein Mosaik aus offenen Bereichen, Sträuchern, jungen und alten Bäumen sowie Totholz.

Wie wird der Wald widerstandsfähig?

Nur rund ein Prozent der deutschen Waldfläche wird so bewirtschaftet. Doch gerade diese Vielfalt schafft Lebensräume für zahlreiche Pflanzen, Pilze und Tiere.

Zwar gilt der Mittelwald in Bad Windsheim nicht als Modell, das überall kopiert werden kann. Hier zeigt sich jedoch, wie unterschiedliche Interessen zusammengeführt werden können. Entscheidend ist dabei weniger eine bestimmte Bewirtschaftungsform als die Bereitschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen und verschiedene Perspektiven einzubeziehen. Der Wald der Zukunft braucht nicht nur ökologische Vielfalt, sondern auch gesellschaftliche Kompromissfähigkeit.

Emotionalität ist für eine sachliche Diskussion meistens nicht so zuträglich.

Verena Tang, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft

Verena Tang, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft

Verena Tang ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Katharina Menne den Mittelwald im fränkischen Bad Windsheim besucht. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie, warum diese Form der Bewirtschaftung vielleicht die Zukunft sein könnte und welche Konflikte es um den Wald gibt.

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