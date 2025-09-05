Play
Foto: Christoph Burgstedt | Shutterstock
Bild: Christoph Burgstedt | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Weltraumschrott

Brauchen wir eine Müllabfuhr im Weltall?

Alte Satelliten, Bauteile und kleinste Trümmer: Immer mehr Weltraumschrott kreist unkontrolliert um die Erde. Forschende warnen vor den Gefahren — und suchen nach Lösungen.

Weltraumschrott wird immer mehr zum Problem für die Raumfahrt. Denn seit dem Start des ersten Satelliten „Sputnik“ im Jahr 1957 hat sich der Orbit in eine gigantische Müllhalde verwandelt: Rund 20.000 Satelliten wurden seither ins All gebracht, mehr als die Hälfte davon ist heute außer Betrieb und fliegt unkontrolliert um unseren Planeten herum. Dazu kommen unzählige Trümmer von Explosionen, Tests und Zusammenstößen.

Der Boom der Satelliten, etwa durch Elon Musks Starlink und andere Player, beschleunigt dieses Problem noch. Für schnelles Internet, bessere Navigation und weltweite Kommunikation sind neue Satelliten unerlässlich. Doch der Preis dafür ist hoch: Der Orbit füllt sich zunehmend.

Weltraumschrott als reale Gefahr

Der Weltraumschrott kann dabei richtig gefährlich werden: Schon winzige Partikel können bei einem Zusammenprall große Schäden anrichten. Größere Teile wie Raketenstufen oder ausgefallene Satelliten stellen noch größere Gefahr dar. Expertinnen und Experten fürchten gar das sogenannte Kessler-Syndrom, bei dem Kollisionen immer neue Trümmerwolken erzeugen, bis das Ganze irgendwann außer Kontrolle gerät.

Um das zu verhindern, will die europäische Raumfahrtagentur ESA künftig dafür sorgen, dass bei neuen Missionen kein weiterer Weltraumschrott entsteht. Doch das reicht nicht aus. Einige Unternehmen arbeiten bereits an Lösungen, die die Teile aus dem Orbit entfernen sollen — in etwa wie bei einer Müllabfuhr im Weltall.

Klar ist: Ohne wirksame Strategien könnte die Raumfahrt ihre wichtigste Infrastruktur verlieren — mit Folgen für uns alle, was Navigation und Kommunikation betrifft.

Da hat lange Zeit eine große Sorglosigkeit geherrscht.

Thomas Siebel

Thomas Siebel

Thomas Siebel ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und hat sich intensiv mit den Gefahren durch Weltraumschrott beschäftigt. Er erklärt im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer, wie es zu der Müllsituation im Orbit gekommen ist und welche Pläne es derzeit gibt, um der Situation beizukommen.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen