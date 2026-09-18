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Angereist aus Paris: Marie und Laurent von Avalanche Cycles. Foto: Gerolf Meyer
Bild: Angereist aus Paris: Marie und Laurent von Avalanche Cycles. | Foto: Gerolf Meyer

Antritt | Bespoked 2026 aus Sicht der Ausstellenden

Als Flipperkugel über die Bespoked 2026

Auf der Bespoked 2026 haben Rahmenbaubetriebe aller Art ausgestellt. Gerolf hat sich von ihnen über die Messe schicken lassen.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es auf der Bespoked 2026 um jene Ausstellungsstücke, die die Ausstellenden selbst beeindruckt haben.

Zum vierten Mal in Dresden: Rahmenbaumesse Bespoked

Die Rahmenbaumesse Bespoked fand Mitte September zum vierten Mal im Flughafen Dresden statt — eine der wichtigsten Messen für handgemachte Fahrräder auf der Welt. Im Antritt sprechen wir jedes Jahr über die Messe (z. B. 2023, 2024 und 2025).

Wie eine Flipperkugel: Gerolf auf der Bespoked 2026

In diesem Jahr ist Gerolf nach Dresden gefahren und hat sich einen besonderen Modus ausgedacht: Nicht er selbst, sondern die Ausstellenden bestimmten, wohin ihn sein Weg über die Messe führen sollte. In Kurzinterviews hat er zunächst mit ihnen über ihre eigenen Ausstellungsstücke und ihre Geschichte gesprochen — und sie dann gefragt, welche Firma er sich ihrer Meinung nach unbedingt als Nächstes anschauen sollte.

In dieser Podcastfolge geht es daher um verschiedenste Ansätze im Rahmenbau: vom wilden Experiment bis zum extrem präzisen Carbonrahmenbau und seinen unterschiedlichen Materialien wie Stahl, Carbon, Aluminium und Titan. Im Einzelnen hat Gerolf für diese Folge mit den Menschen hinter diesen Marken gesprochen:

I Draw On Bikes — Jule macht Kunst auf Fahrrädern und hat Gerolfs Rundreise den ersten Impuls gegeben (siehe auch: Warum machst du Kunst mit Fahrrädern, Jule Borths?)

Atelier Wolken — Sami hat eine vollgefederte, experimentelle Rikscha ausgestellt.

Forma — Jonathan baut präzise Fahrradrahmen aus selbst gewickelten Carbonrohren und in seinem Workshop gefrästen Aluminiummuffen.

Vapour Cycles — Valentin baut in Berlin Carbonrahmen und hat ein Rennrad ohne Sitzrohr und Sitzstreben ausgestellt.

Stolen Garage — Finn und Romain aus Paris haben u. a. ein Tallbike gezeigt, das sie als Pendlerfahrzeug für einen Kunden hergestellt haben.

Norka Bikes — Norbert hat ein Mountainbike und zwei Randonneure gezeigt und spricht darüber, warum er sich in den Rahmenbau verliebt hat.

Avalanche Cycles — Marie und Laurent bauen Fahrräder aus Stahl, Titan und Edelstahl in Paris und sprechen darüber, warum sie ihre alten Jobs als Produktdesigner verlassen haben und wer ihre Kunden sind.

La Fraise Cycles — Andreas aus Magdeburg baut in Roubaix in Frankreich Rahmen, lackiert sie und hat in seinen Kursen schon 300 Menschen das Rahmenbauhandwerk beigebracht.

Ein Großteil der Gespräche in dieser Ausgabe wurde auf Englisch geführt. Wir wünschen gute Unterhaltung!

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