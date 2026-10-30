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Avona Callis mit Laufrädern in 32 Zoll. Foto: Jan Gathmann | rennrad-news.de
Bild: Jan Gathmann | rennrad-news.de

Antritt | Jens Klötzer über 32 Zoll und eine neue Zwischengröße

Brauchen wir wirklich zwei neue Laufradgrößen, Jens Klötzer?

Große Laufräder stehen in den Startlöchern — 32 Zoll und 30,5 Zoll werden diskutiert. Für wen ist das gut und für wen nicht?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jens Klötzer um die neue Laufradgröße 32 Zoll, das Gerücht um 30,5 Zoll und die Hintergründe der Entwicklung.

Größer rollt besser — mit Kompromissen

Die Physik hinter der Idee ist einfach: Große Räder rollen besser über Hindernisse als kleine, denn sie treffen in flacherem Winkel darauf. Der Untergrund bei Gravelrennen wird immer ruppiger, das Gravelbike immer beliebter. Da erscheint es fast folgerichtig, dass sich die schnellen Geländerennräder einen Trend bei den Mountainbikes ausleihen und damit experimentieren: Auf den Rennstrecken tauchen immer mehr Gravelbike-Prototypen in 32 Zoll auf, erste Serienräder werden vorgestellt. Inzwischen sind auch mehrere Siege bei wichtigen Rennen darauf eingefahren worden, zum Beispiel beim Unbound XL oder dem Sea Otter Europe in Girona.

Doch die neue Größe kommt nicht ohne Kompromisse: Die gegenüber den gewohnten 28 Zoll im Durchmesser um 64 mm gewachsenen Laufräder nehmen deutlich mehr Platz am Rad in Anspruch. Der Schwungradeffekt ist größer, sie rollen somit sturer geradeaus. Das bedeutet: Die Fahrradgeometrie muss neu entworfen werden und stößt dabei vor allem für kleinere Menschen an deutliche Grenzen. So hat zum Beispiel Suvi Loponen vom Escape Collective als 1,64 Meter große Fahrerin einen 32-Zöller probiert, mit durchwachsenen Ergebnissen.

Neue Zwischengröße mit 30,5 Zoll?

Vor diesem Hintergrund scheint ein relativ gut belegtes Gerücht konsequent: Mit 30,5 Zoll steht eine weitere Laufradgröße in den Startlöchern. Mehrere Quellen melden, ein großer deutscher Hersteller würde damit für seine Race-Gravelbikes planen — allerdings nur für die kleinste Rahmengröße XS. Für Fahrrad- und Komponentenhersteller, den Handel sowie Kundinnen und Kunden würde damit die Komplexität steigen: Eine zusätzliche Zwischengröße verlangt nach eigenen Felgen, Reifen, eventuell auch Schläuchen. Viel Aufwand für eine Größe, die sich in Sachen Ergonomie erst beweisen müsste.

Verliert das Gravelbike seinen Multifunktionscharakter?

Die neuen Laufradfakten und -gerüchte bieten jedenfalls Anlass zur Diskussion und Spekulation. In dieser Ausgabe des „Antritts“ geht es mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin um die Argumente für 32 Zoll und 30,5 Zoll, die Nachteile und die Dynamik dahinter, die Auswirkungen auf das Gravelbike und die Frage nach dem Praxisnutzen für Menschen unterschiedlicher Körpergrößen.

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