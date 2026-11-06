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Der Chainreaction Bikeconvoy auf dem Weg in die Ukraine. Foto: Chainreaction Bikeconvoy
Der Chainreaction Bikeconvoy auf dem Weg in die Ukraine. Foto: Chainreaction Bikeconvoy

Antritt | Sebastian Herrmann über den Chainreaction Bikeconvoy for Ukraine

Wie fahrt ihr weiter für die Ukraine, Sebastian Herrmann?

Der Chainreaction Bikeconvoy bringt Rettungswagen in die Ukraine. 2027 geht es weiter — mit größerem Team und mehr Aktionen.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Sebastian Herrmann um den Chainreaction Bikeconvoy und neue Aktionen im kommenden Jahr.

Krieg in der Ukraine und Hilfe mit Rettungswagen

Was tun, wenn in Europa Krieg ist? Das haben sich 2024 Sebastian Herrmann und ein paar Rennradfreunde gefragt und den Chainreaction Bikeconvoy gegründet. Das Ziel: gebrauchte Rettungswagen aufarbeiten und in die Ukraine bringen, am besten mit Radbegleitung. In Kooperation mit dem Verein Bamberg:UA haben sie dieses Ziel 2025 umgesetzt und 14 Rettungswagen überführt. Nach der bewegenden Tour, von der Sebastian im August 2025 im Antritt berichtet hat, gab es noch eine weitere Lieferung im vergangenen Winter. Für Sebastian und seine Freunde hat sich danach die Frage gestellt, wie es mit dem Projekt weitergehen soll.

Road Captains, neue Trikots und eine neue Überführung

Nach ein paar Treffen im Wirtshaus ist klar gewesen: Der Chainreaction Bikeconvoy fährt unter dem Motto „The Peloton strikes back“ weiter und wächst. Inzwischen gibt es über ein Dutzend Road Captains, die in verschiedenen deutschen und europäischen Städten eigene Ausfahrten und Aktionen durchführen. Am 27.2.2027, also fünf Jahre nach der russischen Vollinvasion, wird es an allen Standorten Ausfahrten geben, eine neue Trikotserie wird noch vor Weihnachten aufgelegt und im Juni 2027 gibt es die nächste Überführungsfahrt von Rettungswagen in die Ukraine, als Etappenfahrt und als Brevet.

In dieser Ausgabe des „Antritts“ geht es mit Sebastian Herrmann vom Chainreaction Bikeconvoy um die bisherigen Aktivitäten, geplante Aktionen und Sebastians Eindrücke aus der Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort in der Ukraine.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

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