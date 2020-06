Zurück zum Thema | Themenwoche Rassismus

Bild: Jack Guez | AFP

Rassismus in Deutschland

Rassismus ist ein Problem in Deutschland. Die Ursachen dafür liegen in der Vergangenheit, die Folgen ziehen sich aber bis in die Gegenwart. Mithilfe von Expertinnen und Experten haben wir das Thema eine Woche lang aufgearbeitet.