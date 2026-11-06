Play
Cover: detektor.fm
Cover: detektor.fm

destilliert | November 2026: Wachsende Community für den Antritt

Wie wächst das Antritt-Peloton?

Seit mehr als zehn Jahren macht Gerolf zusammen mit Christian den „Antritt“. Die Podcast-Community wächst seitdem stetig. Wie funktioniert das? Und wie kann man den „Antritt“ unterstützen?

Der „Antritt“ ist der zweitälteste Podcast bei detektor.fm, nur das „Forschungsquartett“ läuft noch länger. Seit mehr als einer Dekade tritt Gerolf Meyer schon mit seinen Gästen, der Community und seinem Co-Host Christian Bollert in die Pedale. Der Podcast hat sich seitdem eine beträchtliche Fangemeinde aufgebaut, die regelmäßig zuhört und zu Live-Podcasts erscheint.

„Antritt-Peloton“ wächst

Derzeit läuft eine Kampagne, um das „Peloton“, wie Gerolf die Community nennt, noch zu vergrößern. Das Peloton ist das wie ein einziger Organismus elegant dahingleitende Hauptfeld der Radprofis, in dem die Fahrer im dichten Windschatten fahren und dadurch Kraft sparen — oder, wie Gerolf es für die Podcast-Community formuliert: sich gegenseitig Kraft geben.

Nun ist Gerolf bei „destilliert“ zu Gast und spricht nicht nur über die Kampagne und wie man den „Antritt“ unterstützen kann, sondern auch über seine Arbeit bei detektor.fm. Was macht er eigentlich, wenn er nicht gerade am neuen „Antritt“ arbeitet oder auf dem Sattel sitzt? Gerolf ist auch Teil der „brand eins Podcast“-Redaktion. Da haben ihn in letzter Zeit die beiden erschienenen Folgen über Künstliche Intelligenz mit Philipp Klöckner und Alke Martens besonders begeistert.

November-Tipps

Gerolf empfiehlt außerdem den DAZWISCHEN-Podcast und spricht darüber, warum ihn Sachsen-Anhalt als Ganzes aktuell so interessiert. Und Christian hat für die Podcast-Fans noch zwei besondere Tipps: Demnächst stehen nämlich gleich zwei wichtige Festivals an.

Ihr wollt mehr übers Radfahren wissen, keine Folge vom Antritt mehr verpassen und den Podcast unterstützen? Alle Infos dazu findet ihr bei Steady.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen