Die Klassenfrage wird im alten linken Sinne sehr selten gestellt. Ich finde es toll, dass Christiane das so lakonisch in diesem Song aus ihrer eigenen, sehr deprimierenden Erfahrung zum Thema macht. Wie sie als bekannte Kreuzberger Persönlichkeit aus ihren eigenen vier Wänden verdrängt wird und daraus so einen angriffslustigen Song macht.