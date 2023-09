Takeover-Woche: 20 Jahre Staatsakt

Das Berliner Label Staatsakt zählt seit zwanzig Jahren zu einem der aufregendsten Independent Labels in Deutschland. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum übernimmt Labelgründer Maurice Summen diese Woche den „Popfilter“ und führt an sieben Tagen mit sieben Songs durch die staatsakt-Geschichte. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Watch out, Isolation Berlin is coming

Die Wege von Isolation Berlin und Staatsakt kreuzen sich, als Sänger Tobias Bamborschke mit einer Guerilla-Aktion auf seine Band aufmerksam macht, angelehnt an das „Punk Magazine“, deren Macher Mitte der 70er in ganz New York Poster aufhängen, auf denen steht: „Watch out, Punk is coming“. Obwohl es das Magazin noch gar nicht gibt.

Bamborschke guckt sich das Design ab und druckt Sticker mit der Aufschrift „Isolation Berlin is coming“. Dass auch Staasakt-Chef Maurice Summen diese Sticker irgendwann in seinem Kiez sieht, ist kein Zufall. Isolation Berlin wohnen damals in einer WG unweit des Labelbüros.

Einmal durch die Hölle und zurück

2017 erscheinen dann auf Staatsakt zeitgleich das erste Album und die ersten beiden EPs der Band, inklusive des großen Isolation-Berlin-Hits „Alles grau“.

„Wenn das jemand hinkriegt, mit so wenig Worten einem glaubhaft klarzumachen, dass er durch die Hölle gegangen ist oder zumindest weiß, wie sich das emotional anfühlt, dann finde ich das toll, dass er das mit uns allen teilt“, sagt Maurice Summen über den Song.

Der Song kann ja für viele Leute so eine Art Katharsis oder ein Seelenretter-Song sein. Es geht einem schlecht, man hört diesen Song, es geht einem danach wieder gut. Das ist doch toll, dass Musik das kann. Maurice Summen, Labelgründer von Staatsakt

Im Popfilter erinnert sich Maurice Summen an die Anfänge der Band und er erklärt, wie „Alles grau“ zu so einem Hit werden konnte. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.

