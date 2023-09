Takeover-Woche: 20 Jahre Staatsakt

Das Berliner Label Staatsakt zählt seit zwanzig Jahren zu einem der aufregendsten Independent Labels in Deutschland. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum übernimmt Labelgründer Maurice Summen diese Woche den „Popfilter“ und führt an sieben Tagen mit sieben Songs durch die staatsakt-Geschichte. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Das erfolgreichste Staatsakt-Album

Maurice Summen lernt den Musiker Tobias Jundt Ende der 2000er über dessen Booking-Agenten Jens Oberthür kennen, mit dem er sich zu der Zeit eine Bürogemeinschaft teilt. Oberthür rät Jundt damals, er solle doch mal nebenan klopfen und fragen, ob Summen ihn und seine Band Bonaparte bei Staatsakt unter Vertrag nehmen könne. Es ist der Beginn einer Geschichte, die schon kurze Zeit später im bis heute erfolgreichsten Staatsakt-Album gipfelt.

Das Album „Too Much“ und der gleichnamige Song werden zu Gassenhauern, die im Radio hoch- und runterlaufen und die vor allem bei den exzessiven Konzerten von Bonaparte für ekstatische Zustände sorgen.

Das würde heute ganz anders rezipiert werden. Bei den Bonaparte-Shows gab es Striptease, Queerness und Sex Positivity. Aber teilweise gab es damals aus dem konservativen Indie-Lager Kritik. Maurice Summen, Labelgründer von Staatsakt

Sexuell-positive Bühnen-Performances und Pornografie aus einer feministischen Perspektive – das ist bei Bonaparte damals alles schon da, wohlgemerkt in einer Zeit vor Instagram und Co.

Bonaparte goes international

Das Live-Geschäft verlagert sich für die Band dann relativ schnell in große Venues und über Ländergrenzen hinweg. Bonaparte spielen in Frankreich, Skandinavien, Neuseeland. Die Berliner Zeitung schreibt sinngemäß: „Schuld an der Gentrifizierung in Berlin sind easyJet und Bonaparte“.

Was außerdem an dem Sound und dem Songwriting von „Too Much“ so besonders ist, darüber spricht Maurice Summen in dieser Popfilter-Folge. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.

