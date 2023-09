Takeover-Woche: 20 Jahre Staatsakt

Das Berliner Label Staatsakt zählt seit zwanzig Jahren zu einem der aufregendsten Independent Labels in Deutschland. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum übernimmt Labelgründer Maurice Summen diese Woche den „Popfilter“ und führt an sieben Tagen mit sieben Songs durch die staatsakt-Geschichte. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Rolfie lebt

Rolf Blumig aus Leipzig ist eins der jüngsten Signings des Staatsakt-Rosters. Und eins der experimentierfreudigsten ohnehin. Ob Kraut, Psych oder Hard Rock, ob knackige Riffs oder Schlager-Anspielungen – hier wird alles durch den Wolf gedreht, was irgendwie in den sehr weit gefassten „Rolfie“-Kosmos passt.

Er mache alles richtig, nur ein durschlagender Song fehle ihm noch, meint Labelchef Maurice Summen. Vor allem bei den Konzerten funktioniert dieser wilde Ritt durch die Genres.

Live transportiert sich da wahnsinnig viel. Diese Brüche und Risse. Psychrock-Madness trifft auf schlagereske Wiesn. Das ist wirklich outstandig. Maurice Summen, Labelgründer von Staatsakt

Im Popfilter erklärt Maurice Summen, was den Song „Sicherheit“ zu so einem Rolfie-typischen Hybrid macht und warum er glaubt, dass in Rolf Blumig eins der größten Talente schlummert. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.

Alle Takeover-Folgen mit Maurice Summen

Folge 1: Die Türen – Öde an die Freude

Folge 2: Bonaparte – Too Much

Folge 3: Christiane Rösinger – Eigentumswohnung

Folge 4: Isolation Berlin – Alles grau

Folge 5: International Music – Farbiges Licht