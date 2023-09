Nichtseattle

Foto: Noel Richter

Popfilter | Nichtseattle – Die Idee

Bloß keine Radio Edits

Die Songs der Künstlerin Nichtseattle brechen mit so ziemlich allem, was in Popkursen gelehrt wird oder auf Streaming-Plattformen Reichweite schafft. Warum sie gerade deswegen so spannend sind, erklärt Staatsakt-Labelgründer Maurice Summen in dieser Popfilter-Folge.