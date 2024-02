Mine

Foto: Bastian Bochinski

Popfilter | Takeover-Woche mit Mine: Mine – DANKE GUT

Die Antwort für alles

Ein letztes Mal stellt Mine im Popfilter eines ihrer ungewöhnlichen Instrumente vor. Das Harpeji macht den Abschluss. Es findet sich in ihrem neuen Song „DANKE GUT“ wieder. Mine erzählt, was sie am Harpeji mag und worum es in unserem Song des Tages geht.