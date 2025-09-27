Play
Foto: Al.geba, Shutterstock
Bild: Al.geba | Shutterstock

Zurück zum Thema | Mathe-Forschung im Gefängnis

Mura Yakersons ungewöhnlicher Weg in die Spitzenforschung

Nicht immer ist der Weg in die Spitzenforschung geradlinig. Wie ungewöhnlich dieser Weg aussehen kann, zeigt der Fall der Mathematikerin Mura Yakerson.

Forschung aus dem Gefängnis

Im 5. Jahrhundert vor Christus musste Anaxagoras von Clazomanae ins Gefängnis, weil er sich weigerte, die Sonne als Gottheit anzuerkennen. In der Haft beschäftigte er sich mit der Quadratur des Kreises — nur mit einer Schnur, einem umarkierten Lineal und einem Stift wollte er aus einem Kreis ein Quadrat mit gleichem Flächeninhalt konstruieren. Dass dieser Versuch zum Scheitern verurteilt war, konnte erst mehr als 2000 Jahre später bewiesen werden, und zwar von einem Mathematiker, der ebenfalls im Gefängnis forschte: Évariste Galois, verhaftet für einen königskritischen Trinkspruch. Tibor Radó, André Weil, Curt Herzstark — die Liste der Forscherinnen und Forscher, die im Gefängnis auf gute Ideen gekommen sind, lässt sich fortführen. Bis heute.

Der Fall Mura Yakerson

Die Mathematikstudentin Mura Yakerson ist 20 Jahre alt und hat gerade ihren Führerschein gemacht, als sie in St. Petersburg ein Auto schrammt. Ein Kratzer mit Folgen: Mura muss sich vor Gericht entscheiden, ob sie lieber ihren Führerschein abgibt oder drei Tage ins Gefängnis geht. In Muras Vorstellung ist das Gefängnis der perfekte Ort, um in aller Ruhe Mathematik zu betreiben — sie entscheidet sich also für die Haft. Die Fantasie wird allerdings schnell von der Realität des russischen Strafvollzugs eingeholt. Am Ende hat Mura Yakerson sich keine Minute inhaltlich mit Mathematik beschäftigt — aber sie hat sich ihre Karriere in der Mathematik genau ausgemalt.

In dieser Folge „Zurück zum Thema“ geht es um die Geschichte von Mura Yakerson, die heute an der Sorbonne Université zu K-Theorie und motivischer Homotopietheorie forscht. Und um die Frage, wie viel Kraft, Fantasie und Resilienz man braucht, um gute Forschung zu machen.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen