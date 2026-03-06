Play
destilliert | März 2026: Podcast mit täglichen Tipps fürs Streaming

Licht im Streaming-Dschungel

Beim Streaming aus Tausenden Filmen und Serien was auszuwählen, kann ganz schön tricky sein. „Was läuft heute?“ hilft euch dabei.

Streaming: Qual der Wahl

Endlich Feierabend: Ihr habt euren Lieblingssnack eingekauft, die Jogginghose angezogen und die Startseite des Streaminganbieters eures Vertrauens aufgerufen — und werdet dann von der Menge an Möglichkeiten erschlagen? Bei mehreren Tausend Filmen und Serien etwas auszusuchen, das einen wirklich interessiert, kann ganz schön tricky sein. Im schlimmsten Fall sucht man fast länger nach einem Film, als der dann tatsächlich dauert.

Täglicher Film-, Doku- oder Serientipp

Mit „Was läuft heute?“ kann euch das nicht mehr passieren: Im Podcast hört täglich neue Film-, Doku- und Serientipps. Denn wir vom Podcast-Radio detektor.fm filtern für euch das digitale Video-Angebot und empfehlen jeden Tag einen besonders sehenswerten Programm-Tipp aus den Mediatheken und von Streaming-Diensten. Dabei bieten wir Orientierung im für viele unübersichtlichen Dschungel aus Online- & Video-Streams, TV-Programm und Dokumentationen. Mit dabei sind zum Beispiel Serien wie „Pluribus“ und „Rosehaven“, die Neuverfilmung von „Lord of the Flies“ oder die Dokumentation „RE:TURN: ADHS als Gamechanger“.

An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, falls ihr den Podcast über Spotify hört: Der „Daily Drive“ wird den kommenden Wochen eingestellt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast also am besten im Podcatcher eurer Wahl.

Das Tolle, wenn man „Was läuft heute?“ als Redakteurin betreuen darf? Man muss sich abends nicht mehr fragen, was man streamen soll!

Jessica Hughes, Redakteurin für "Was läuft heute?"

Welche Serien sie zuletzt durchgebingt haben und was sie aktuell auf ihrer Watchlist haben, darüber tauschen sich Ina Lebedjew, Jessica Hughes und Christian Bollert in dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ aus.

Wer kein Highlight verpassen will: Über alle Neuigkeiten informiert einmal pro Monat der detektor.fm-Newsletter.

Shownotes

(00:00:00) Intro
(00:02:16) Die Entwicklung des Podcasts „Was läuft heute?“
(00:05:54) Der „Was läuft heute“-Serientipp „Pluribus“
(00:08:31) Spotifys Daily Drive wird eingestellt
(00:10:11) Inas, Jessis und Christians Serienhighlights
(00:17:14) Die destilliert-Tipps für den März
(00:20:22) Outro

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

