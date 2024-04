destilliert | April 2024: Podcast-Volontariat und Buchmesse-Höhepunkte

Das erste Podcast-Volontariat

Im März ist das gemeinsame Podcast-Volontariat von der apparat und detektor.fm gestartet. Wir freuen uns sehr, dass Imke Zimmermann die erste Volontärin in der Geschichte des Podcast-Radios detektor.fm ist. Das Podcast-Volontariat dauert 18 Monate und umfasst neben dem umfangreichen Programm mit Schwerpunkt in Leipzig eine Station bei der Produktionfirma der apparat in Berlin sowie vertiefende Kurse, Coachings und Workshops bei der electronic media school (ems) in Potsdam. In der April-Ausgabe von „destilliert“ erzählt Imke von ihren ersten Wochen im Podcast-Volontariat.

Ende von „PodcastPodcast“ & „Zurück zum Thema“

Ende März haben wir schweren Herzens zwei beliebte Podcasts beendet: Zum einen haben wir die letzte Folge des „PodcastPodcast“ veröffentlicht. Ziemlich genau ein Jahr lang haben wir mit dem Format unserer Podcast-Liebe Ausdruck unterstrichen und mehrmals die Woche hörenswerte neue und alte Podcasts vorgestellt.

Zum anderen ist die bis auf Weiteres letzte Folge von „Zurück zum Thema“ erschienen. Seit 2019 haben wir mehr als 1000 Folgen unseres täglichen Hintergrund-Podcasts veröffentlicht und vor drei Jahren den „Deutschen Radiopreis“ für unsere Arbeit gewonnen.

Viele Enden sind ja auch neue Anfänge und so ist es auch hier: Denn für die kommenden Monate haben wir viele neue Projekte vor uns, in die wir unsere Zeit und Kapazitäten stecken wollen. Von diesen Projekten und Formaten werdet ihr ab Mai mehr erfahren: Abonniert dazu einfach unseren Newsletter, denn darin informieren wir euch immer über Neustarts und besondere Episoden bei detektor.fm.

Höhepunkte der Leipziger Buchmesse

Wir haben nicht nur die „destilliert“-Folge für April direkt an unserem Stand auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet. Auf unserer Buchmesse-Podcast-Bühne haben wir noch viel mehr spannende Gespräche mit Autorinnen und Autoren geführt, darunter u.a. mit Maira und Marc-Uwe Kling, mit Christopher Clarke, Katja Riemann, Martin Sonneborn, Sheila de Liz, Oliver Masucci oder Ole Liebl.

In der April-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit Volontärin Imke Zimmermann und Redaktionsleiterin Ina Lebedjew über das Podcast-Volontariat, Fahrradfahren und ihre persönlichen Höhepunkte der Leipziger Buchmesse 2024.

00:00:50:853 Begrüßung Imke und Ina

00:02:00:218 Imke als erste Podcast-Volontärin

00:05:11:207 Warum gibt es das Podcast-Volontariat?

00:07:52:947 Wie wird man Podcasterin?

00:09:51:148 Abschied von zwei Podcasts

00:13:56:445 Vorschau auf den April bei detektor.fm

00:14:47:472 Fahrrad fahren

00:17:20:971 Höhepunkte der Buchmesse

00:20:59:172 Abschied