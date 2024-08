Takeover-Woche: Leoniden über traurige Songs, die nicht traurig klingen

Seit spätestens 2017 ist die Kieler Band Leoniden fester Bestandteil der deutschen Indie-Szene und darf auf keinem Festival fehlen. Ihre Songs sind musikalische Energiebündel und animieren zum Mitbrüllen und Herumspringen. Was fröhlich klingt, hat aber meistens einen ernsten Hintergrund. Als Meister der Sad-but-happy-Songs übernehmen Jakob Amr und Lennart Eicke diese Woche den Popfilter und stellen Songs mit traurigem Inhalt vor, die aber überhaupt nicht traurig klingen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Super guter Freunde

Orla Gartland, dodie, Greta Isaac und Martin Luke Brown lernen sich über YouTube kennen, wo sie alle ihre eigene Musik veröffentlichen. Sie beobachten das Schaffen der jeweils anderen und freunden sich an. Erst vergangenes Jahr tun sie sich zusammen und gründen ihre eigene Band. Die Supergroup nennen sie FIZZ.

Ihr erstes Album „The Secret to Life“ erscheint im Oktober 2023 nach einer zweiwöchigen Aufnahmesession. In diesen zwei Wochen flüchten sie sich in ihren gegenseitigen Eskapismus und machen das, was Freunde auf Klassenfahrt eben so machen: Sie haben Spaß und lassen ihrem Frust und Emotionen freien Lauf.

Super viel Frust

Die Song von FIZZ klingen deswegen nach einem Sprung ins angenehm warme Wasser der Freundschaft. Sie handeln von blöden Exfreunden, Marihuana-Trips in Brighton und der Freude am Leben. Dabei sind sie oft lustig, ausgelassen und bleiben ihren feministischen Grundsätzen treu.

Auf „The Secret to Life“ befindet sich auch der Song „As Good As It Gets“. Wie viele der anderen Songs der Band ist auch der pompös, maximalistisch und so ehrlich wie es geht. Die Gruppe macht sich darin über aufdringliche Macker und enttäuschende Liebhaber lustig. Allerdings bekommt man das Gefühl, dass sie so langsam an der Suche nach Liebe verzweifeln.

Es ist sehr theatralisch und dick aufgetragen. Dadurch, dass die alle so mega coole Charaktere sind, ist das überhaupt nicht cringy oder blöd. Aber wenn man das in der Theorie beschreiben würde, würde ich sagen, dass ich damit nichts zu tun haben will. Lennart Eicke Foto: Robin Hinsch

Für Jakob und Lennart von den Leoniden ist der Song ein richtiges Meisterwerk. In dieser Takeover-Folge des Popfilters kommen sie ins Schwärmen. Worüber und mit welchen anderen Bands sie FIZZ vergleichen, erfahrt ihr, wenn ihr die Folge hört.

