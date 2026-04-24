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Bild: Roger Gothmann | Taxdoo

brand eins Podcast | Roger Gothmann

Warum stellt man als Marktführer sein Geschäft ein?

Das Softwareunternehmen Taxdoo hat ein erfolgreiches Geschäft rund um Umsatzsteuer im E-Commerce aufgebaut — und stellt es nun ein. Warum? Mitgründer und CEO Roger Gothmann im Gespräch.

Ein Geschäftsmodell mit Ablaufdatum

Was passiert, wenn ein Unternehmen ein Problem löst, das bald nicht mehr existiert? Das Softwareunternehmen Taxdoo hat genau darauf sein Geschäftsmodell aufgebaut — und sich entschieden, es aufzugeben. Obwohl es funktioniert. Obwohl es wächst. Und obwohl es das Unternehmen zum Marktführer gemacht hat.

Als Taxdoo 2016 gegründet wird, ist der europäische Onlinehandel steuerlich hochkomplex: Wer Waren über Plattformen wie Shopify oder Amazon in andere EU-Länder verkauft, muss sich mit unterschiedlichen Regeln, Meldesystemen und Behörden auseinandersetzen. Taxdoo automatisierte diese Prozesse — und nahm Händlern damit vor allem eines ab: Risiko.

Doch die Europäische Union arbeitet seit Jahren daran, genau diese Komplexität zu vereinfachen. Mitgründer und Geschäftsführer von Taxdoo, Roger Gothmann, ist sich dessen bewusst:

Es war von Anfang an klar, dass das ein Modell auf Zeit ist.

Roger Gothmann

Roger GothmannFoto: Taxdoo

Vom Steuerproblem zur Echtzeit-Steuerung

Die Konsequenz: ein radikaler Schnitt. Statt das bestehende Geschäft noch möglichst lange weiterzuführen, zieht Taxdoo die Reißleine und richtet sich neu aus. Der Fokus liegt künftig auf KI-gestützter Buchhaltung in Echtzeit. Mit KI kommt eine neue Technologie ins Spiel — aber die Anforderungen bleiben dieselben.

Aus Sicht des Finanzamts ist es nur richtig oder falsch. Alles, was kleiner als 100 Prozent ist, ist falsch.

Roger Gothmann

  

Was wie ein Risiko wirkt, ist für Gothmann vor allem eine Konsequenz: Die EU vereinfacht das alte Geschäftsmodell, und KI macht ein neues möglich.

Roger Gothmann spricht mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert darüber, welche Folgen die Entscheidung hat, den Umsatzsteuer-Service von Taxdoo Ende April 2026 einzustellen — für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie die weitere Unternehmensentwicklung.

Diese neue Folge des brand eins Podcasts ist die vierte und letzte in unserer „Geburtstagsreihe“ — denn der brand eins Podcast feiert in diesem Monat seinen 10. Geburtstag! Wir haben das zum Anlass genommen, über wichtige Ereignisse zu sprechen, die vor zehn Jahren passiert sind und sich bis in Gegenwart und Zukunft auswirken. Hört gern in die anderen drei Folgen zu Panama Papers, Brexit und Fernsehen rein!

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