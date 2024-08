Takeover-Woche: Leoniden über traurige Songs, die nicht traurig klingen

Seit spätestens 2017 ist die Kieler Band Leoniden fester Bestandteil der deutschen Indie-Szene und darf auf keinem Festival fehlen. Ihre Songs sind musikalische Energiebündel und animieren zum Mitbrüllen und Herumspringen. Was fröhlich klingt, hat aber meistens einen ernsten Hintergrund. Als Meister der Sad-but-happy-Songs übernehmen Jakob Amr und Lennart Eicke diese Woche den Popfilter und stellen Songs mit traurigem Inhalt vor, die aber überhaupt nicht traurig klingen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Keinen einzigen fröhlichen Song

Leoniden – das sind Jakob Amr, Djamin Izadi, Felix und Lennart Eicke und seit letztem Jahr auch Marike Winkelmann. Zu fünft bringen sie energetische Liveshows auf die Bühne, bringen Clubdecken zum Schwitzen und lassen Raum, Gefühle einfach so herauszubrüllen.

Seit kurzem gibt es vier Alben von der Band, die, jedes auf seine Weise, zum Mitzappeln einladen. Allerdings lohnt es sich genauer hinzuhören. Denn sie haben, wie sie selbst sagen, noch keinen einzigen fröhlichen Song geschrieben.

Traurig, aber clever

Der Titel ihres neuen Album scheint es auf dem Punkt bringen zu wollen. „Sophisticated Sad Song“ sind darauf zu hören. Also traurige Songs, die komplexer sein wollen, als die klassische Klavierballade. Das würde ihnen auch nicht so gut stehen.

In dieser Woche haben Jakob und Lennart Songs vorgestellt, die ähnlich wie ihre eigenen fröhlich klingen, aber in Wahrheit von ernsten oder traurigen Themen handeln. In der letzten Folge geht es um einen ihrer eigenen Song, der auch auf ihrem neuen Album zu finden ist.

„Keep Fucking Up“ soll gebrüllt werden, aber beim zweiten oder dritten Hören, soll dann aber auch der Text zum Nachdenken anregen.

Ich fände cool, wenn der Song ein Song ist, bei dem man erstmal „nananana“ hört und irgendwann denkt: Moment, hat der gerade das und das gesungen? Jakob Amr Foto: Robin Hinsch

Was die Leoniden dazu gebracht hat, einen Song übers Fehler machen zu schreiben und was noch hinter den catchy Hooks steckt, das hört ihr in dieser letzten Popfilter Takeover-Folge mit ihnen.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

